Hãng xe Nhật Bản phát lệnh triệu hồi khoảng 655.000 chiếc Toyota Camry do lỗi phần mềm khiến bảng đồng hồ kỹ thuật số có thể không hiển thị các thông tin.

Toyota công bố đợt triệu hồi khoảng 655.000 xe Toyota Camry toàn cầu do lỗi phần mềm khiến bảng đồng hồ kỹ thuật số không hoạt động. Sự cố này không chỉ khiến người lái không nhìn thấy các thông tin vận hành quan trọng mà còn có thể vô hiệu hóa đèn báo rẽ, đèn cảnh báo nguy hiểm và một số âm báo an toàn, làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn.

Khoảng 655.000 xe Toyota Camry toàn cầu nằm trong diện triệu hồi. Số lượng sản phẩm này được sản xuất từ tháng 12/2023 đến tháng 7/2026 tại các nhà máy ở Mỹ, Nhật Bản và Thái Lan.

Theo thông báo của hãng xe Nhật Bản, các phương tiện thuộc diện triệu hồi được sản xuất từ tháng 12/2023 đến tháng 7/2026 tại các nhà máy ở Mỹ, Nhật Bản và Thái Lan. Riêng tại thị trường Mỹ, tổng cộng 508.354 chiếc Toyota Camry Hybrid đời 2025-2026 bị ảnh hưởng, theo dữ liệu từ Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA).

Nguyên nhân của đợt triệu hồi bắt nguồn từ cụm đồng hồ kỹ thuật số kết hợp kích thước 7 inch được trang bị trên các phiên bản LE, SE và Nightshade. Do lỗi phần mềm, màn hình này có thể bị tối hoàn toàn ngay khi khởi động xe. Hai phiên bản XLE và XSE sử dụng màn hình kích thước 12.3 inch, vì vậy không nằm trong diện bị ảnh hưởng.

Nguyên nhân của đợt triệu hồi bắt nguồn từ cụm đồng hồ kỹ thuật số kết hợp kích thước 7 inch được trang bị trên các phiên bản LE, SE và Nightshade. Tuy nhiên, phiên bản sử dụng đồng hồ 12.3 inch không bị triệu hồi.

Toyota cho biết việc màn hình 7 inch không hiển thị có thể kéo theo nhiều chức năng an toàn khác ngừng hoạt động, bao gồm đèn báo rẽ, đèn khẩn cấp cũng như các âm báo nhắc cài dây an toàn hoặc nhắc lấy chìa khóa thông minh khỏi xe.

Thương hiệu này cũng cảnh báo rằng nếu các thông tin bắt buộc không được hiển thị trên cụm đồng hồ, hoặc nếu đèn báo rẽ, đèn cảnh báo nguy hiểm và các âm báo cảnh báo không hoạt động, nguy cơ xảy ra va chạm hoặc gây thương tích sẽ gia tăng tùy theo từng tình huống.

Để khắc phục sự cố, Toyota Motor North America sẽ gửi thông báo tới toàn bộ chủ sở hữu các xe Toyota Camry thuộc diện triệu hồi, đồng thời yêu cầu khách hàng đưa xe đến đại lý để cập nhật phần mềm miễn phí.

Để khắc phục sự cố, Toyota Motor North America sẽ gửi thông báo tới toàn bộ chủ sở hữu các xe thuộc diện triệu hồi, đồng thời yêu cầu khách hàng đưa xe đến đại lý để cập nhật phần mềm miễn phí. Thư thông báo triệu hồi tại Mỹ sẽ bắt đầu được gửi từ ngày 21/9, và dự kiến hoàn tất việc gửi tới toàn bộ khách hàng vào đầu tháng 10. Tại Việt Nam, mẫu sedan hạng D này có giá từ 1,32 tỷ đồng .