Lexus NX phiên bản nâng cấp giữa vòng đời được giới thiệu với những thay đổi về thiết kế, nội thất và hệ thống hybrid, dự kiến được phân phối từ cuối năm 2026.

Sau 5 năm kể từ khi thế hệ thứ hai ra mắt, Lexus NX chính thức nhận được bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift). Mẫu SUV cỡ nhỏ được thay đổi về thiết kế ngoại thất, không gian nội thất và hệ truyền động, trong đó hệ thống hybrid mới là một trong những điểm đáng chú ý.

Ngoại thất Lexus NX phiên bản mới hiện đại hơn

Lexus NX phiên bản mới được phát triển theo triết lý "DISCOVER YOUR EDGE", kết hợp khả năng vận hành và tính thực dụng của dòng xe hiện tại với các công nghệ điện hóa. Về kích thước, chiều dài tổng thể của xe tăng 30 mm, lên 4.690 mm. Chiều rộng vẫn ở mức 1.865 mm, chiều cao 1.660 mm và chiều dài cơ sở 2.690 mm.

Sau 5 năm ra mắt, Lexus NX thế hệ thứ hai đã có phiên bản nâng cấp giữa vòng đời. Ngoại thất của mẫu SUV cỡ nhỏ này được tinh chỉnh theo hướng hiện đại hơn, lấy cảm hứng từ các mẫu xe điện hóa.

Ngoại thất được điều chỉnh theo hướng thể thao hơn. Cụm đèn trước và cụm đèn hậu được tinh chỉnh lại hiện đại hơn, lấy cảm hứng từ các mẫu EV. Nhìn từ bên hông, xe được bổ sung các chi tiết ốp bậc cửa mới và bộ mâm hợp kim đa chấu hoàn thiện màu tối, kích thước 18 hoặc 20 inch tùy phiên bản.

Lexus cũng loại bỏ các chi tiết mạ chrome sáng trên toàn bộ dòng NX mới, thay bằng các bề mặt hoàn thiện tối màu ở gương chiếu hậu và nhiều chi tiết ốp thân xe. NX mới có tổng cộng 9 tùy chọn màu ngoại thất, trong đó xám Sonic Platinum và xanh Sonic Tellus là những tùy chọn mới. Riêng phiên bản NX F SPORT có thêm màu xám Titanium Carbide Grey.

Nội thất Lexus NX được thiết kế tinh gọn hơn

Nội thất Lexus NX mới được thay đổi đáng kể với bảng taplo, cụm điều khiển trung tâm, cụm điều khiển trần và phần ốp phía trên cửa được thiết kế lại bảng đồng hồ kỹ thuật số 12.3 inch, màn hình hiển thị dẫn đường và màn hình giải trí trung tâm 14 inch được bố trí trên cùng một trục.

So với bản pre-facelift, khoang lái của NX mới được thiết kế theo phong cách tinh gọn hơn, giảm sự phụ thuộc vào quá nhiều phím bấm chức năng, đồng thời mang đến nhiều lựa chọn da ghế và ốp nội thất.

Tùy theo từng phiên bản, NX có các lựa chọn màu nội thất gồm đỏ Clay Red, trắng Solis White, nâu Hazel và đen. NX F SPORT có thêm tùy chọn ghế bọc màu đỏ với sắc độ nổi bật hơn. Vật liệu trang trí cũng được thay đổi, trong đó phiên bản Luxury sử dụng ốp gỗ sồi Dark Brown Oak mới, còn F SPORT có bề mặt hoàn thiện dạng vi hình học kỹ thuật.

Lexus cũng trang bị công nghệ Responsive Hidden Switches, với các nút điều khiển được ẩn dưới bề mặt bảng taplo và chỉ phát sáng, hiển thị khi người lái đưa tay tới gần. Các nút này cung cấp phản hồi vật lý khi chạm, trong khi vẫn duy trì bề mặt liền mạch cho khu vực này.

Lexus NX PHEV lần đầu tiên được trang bị công nghệ sạc nhanh DC

Lexus NX mới được trang bị công nghệ hybrid thế hệ thứ 6 trên cả hệ thống hybrid (HEV) và plug-in hybrid (PHEV). Theo hãng xe Nhật Bản, hệ thống mới hướng tới cải thiện khả năng vận hành, hiệu suất năng lượng và mức tiêu thụ nhiên liệu. Đáng chú ý, phạm vi hoạt động thuần điện của phiên bản PHEV được tăng gần 40%.

Một điểm đáng chú ý khác là NX 450h+ trở thành mẫu PHEV đầu tiên của Lexus hỗ trợ sạc nhanh DC, được trang bị tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản. Phạm vi hoạt động thuần điện của phiên bản PHEV được tăng gần 40%.

Một điểm đáng chú ý khác là NX 450h+ trở thành mẫu PHEV đầu tiên của Lexus hỗ trợ sạc nhanh DC, được trang bị tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản. Xe có thời gian sạc từ 10-80% khoảng 30 phút và phạm vi hoạt động thuần điện hơn 100 km.

Pin được bố trí hoàn toàn dưới sàn xe, góp phần tăng độ cứng tổng thể và khả năng chịu lực bên. Cách bố trí các cell pin theo phương ngang thay cho phương dọc cũng giúp cải thiện độ cứng ngang, trong khi vị trí lắp đặt thấp góp phần hạ trọng tâm xe. Lexus NX 450h+ có khả năng kéo tải tối đa 1.500 kg.

NX phiên bản mới dự kiến được giới thiệu tại các thị trường trên toàn cầu từ cuối năm 2026. Hiện tại, mẫu SUV cỡ nhỏ này đang được phân phối tại Việt Nam với mức giá khởi điểm 3,27 tỷ đồng .

Lexus NX phiên bản mới dự kiến được giới thiệu tại các thị trường trên toàn cầu từ cuối năm 2026. Thông số kỹ thuật, trang bị và các phiên bản cụ thể có thể thay đổi tùy từng thị trường. Phiên bản hiện tại của mẫu SUV này đang được phân phối tại Việt Nam với mức giá 3,27 tỷ đồng cho NX 350h.