Linh kiện đắt nhất trên điện thoại, hỏng gần như không thể sửa

Bộ nhớ đã vượt qua chip (vi xử lý) để trở thành thành phần đắt đỏ nhất trên điện thoại thông minh.

Làn sóng tăng giá bán khởi điểm so với thế hệ tiền nhiệm đã bắt đầu lan rộng trên các mẫu flagship. Ảnh: Dbrand.

Thị trường smartphone đang trải qua đợt biến động chi phí linh kiện lớn nhất trong nhiều năm qua. Giá bộ nhớ tăng vọt làm thay đổi hoàn toàn cơ cấu chi phí sản xuất, tác động trực tiếp đến cấu hình lẫn giá bán lẻ từ phân khúc phổ thông đến cao cấp.

Đứng trước áp lực này, người tiêu dùng nhiều khả năng sẽ sớm đối mặt với một làn sóng tăng giá điện thoại mới.

Theo dữ liệu từ blogger DigitalChatStation, bộ nhớ đã vượt qua các linh kiện khác để trở thành thành phần chiếm chi phí đắt đỏ nhất trong bảng kê vật liệu (BOM) của smartphone.

Cụ thể, phiên bản bộ nhớ 12GB RAM đi kèm 256GB ROM hiện chạm mốc khoảng 327 USD , tăng mạnh 252 USD so với mức 75 USD ghi nhận cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, các dòng chip xử lý cao cấp thế hệ mới nhất có giá khoảng 297 USD , chỉ tăng 74 USD so với mức 223 USD trước đây.

So với cùng kỳ năm ngoái, giá linh kiện bộ nhớ smartphone đã tăng gần 400%. Ảnh: SK Hynix.

Theo báo cáo theo dõi giá bộ nhớ được Counterpoint Research công bố ngày 29/7, giá bộ nhớ smartphone dự kiến tiếp tục bứt phá, tăng hơn 80% trong quý II so với quý I. Đà tăng phi mã này đang kéo chi phí sản xuất ở tất cả các phân khúc lên mức cao đáng kể.

Đặc biệt, phân khúc giá rẻ dưới 200 USD ghi nhận chi phí linh kiện tăng 70% so với cùng kỳ năm ngoái, buộc các nhà sản xuất phải thu hẹp lợi nhuận và tái cơ cấu danh mục sản phẩm nhằm hạn chế rủi ro thua lỗ.

Đối với phân khúc tầm trung từ 400- 600 USD , chi phí linh kiện tăng 52%. Bộ nhớ hiện chiếm tới 40% tổng chi phí BOM của dòng máy này. Các cấu hình chip cao cấp hay hệ thống camera đắt tiền vì thế dần ít xuất hiện hơn.

Tại phân khúc cao cấp có giá trên 800 USD , chi phí sản xuất cũng tăng gần 50% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, DRAM đã chính thức vượt qua SoC để trở thành linh kiện đơn lẻ đắt đỏ nhất trên mỗi chiếc smartphone.

"Bộ nhớ đã trở thành yếu tố đóng góp lớn nhất vào chi phí linh kiện của điện thoại di động", blogger DigitalChatStation chia sẻ.

Thực trạng này khiến các hãng không thể tiếp tục bù đắp chi phí. Do đó, làn sóng tăng giá bán khởi điểm so với thế hệ tiền nhiệm đã bắt đầu lan rộng trên các mẫu flagship.

Trong bối cảnh này, người dùng phổ thông là đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi các mẫu máy giá rẻ và tầm trung không còn tối ưu về tỉ lệ hiệu năng trên giá thành (P/P).