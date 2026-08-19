Lộ diện siêu xe Ferrari 12Cilindri đầu tiên tại Việt Nam

Hình ảnh chiếc Ferrari 12Cilindri đầu tiên tại Việt Nam vừa được chia sẻ trên mạng xã hội, hé lộ mẫu siêu xe kế nhiệm 812 Superfast đã có mặt tại dải đất hình chữ S.

Ferrari 12Cilindri được ra mắt toàn cầu vào tháng 5/2024, là mẫu siêu xe đầu bảng kế nhiệm 812 Superfast. Đúng với tên gọi, xe tiếp tục duy trì động cơ V12 hút khí tự nhiên, một trong những đặc trưng quan trọng của dòng siêu xe động cơ đặt trước đến từ Ferrari.

Một đại lý xe tại TP.HCM vừa chia sẻ hình ảnh của chiếc Ferrari 12Cilindri đầu tiên tại Việt Nam. Đây cũng là nơi từng nhập khẩu các mẫu siêu xe mui trần như Ferrari 812 GTS hay "siêu bán tải" điện Tesla Cybertruck. Ảnh: Đỗ Huy

Trước đó, theo tìm hiểu của Znews - Tri Thức, chiếc Ferrari 12Cilindri này đã được hoàn tất thủ tục hải quan tại Việt Nam vào tháng 5/2026. Những hình ảnh mới được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy xe đã xuất hiện tại Việt Nam, đồng thời xác nhận một số thông tin về cấu hình từng được hé lộ trước đó.

Cụ thể, chiếc Ferrari 12Cilindri đầu tiên tại Việt Nam sở hữu màu sơn đỏ Rosso Imola. Ngoại thất nổi bật với bộ mâm tiêu chuẩn kích thước 21 inch sơn đen, kết hợp cùm phanh màu vàng Giallo tạo sự tương phản mạnh với thân xe đỏ.

Theo tìm hiểu trước đó của Znews - Tri Thức, chiếc Ferrari 12Cilindri này đã được hoàn tất thủ tục hải quan tại Việt Nam vào tháng 5/2026, sở hữu màu sơn đỏ Rosso Imola cùng bộ mâm 21 inch sơn đen, kết hợp cùm phanh màu vàng Giallo.

Ferrari 12Cilindri được phát triển nhằm tiếp nối cấu hình siêu xe V12 động cơ đặt trước của thương hiệu Italy, nhưng mang thiết kế hiện đại hơn đáng kể so với 812 Superfast. Xe sở hữu kiểu dáng lấy cảm hứng từ những mẫu Ferrari V12 trong quá khứ, kết hợp với nhiều đường nét khí động học nhằm tối ưu hiệu suất vận hành.

Trái tim của Ferrari 12Cilindri, đúng với tên gọi, là khối động cơ V12 hút khí tự nhiên dung tích 6.5L, cho ra công suất tối đa 830 mã lực và mô-men xoắn cực đại 678 Nm. Đi kèm là hộp số ly hợp kép 8 cấp DCT và hệ dẫn động cầu sau, giúp chiếc xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 2,9 giây trước khi đạt tốc độ tối đa hơn 340 km/h.

Khối động cơ V12 hút khí tự nhiên 6.5L của Ferrari 12Cilindri sản sinh công suất tối đa 830 mã lực, cho phép siêu xe này có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 2,9 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa hơn 340 km/h.

Tại Việt Nam, Ferrari 12Cilindri hiện vẫn chưa được ra mắt chính hãng. Trên thị trường quốc tế, giá của siêu xe này trên thị trường thứ cấp hiện vào khoảng 700.000 USD , tùy thuộc cấu hình và các tùy chọn trang bị mà chủ xe lựa chọn. Với đặc thù mỗi chiếc Ferrari có thể được cá nhân hóa sâu, giá thực tế có thể chênh lệch đáng kể giữa các xe.

Sự xuất hiện của 12Cilindri đánh dấu lần đầu tiên mẫu siêu xe V12 mới nhất của Ferrari có mặt tại Việt Nam, đồng thời bổ sung thêm một cái tên đáng chú ý vào nhóm những siêu xe Ferrari thế hệ mới đang được các đại gia trong nước quan tâm.