Loại thiết bị làm sạch có thể sớm vượt qua máy hút bụi

Dữ liệu cho thấy máy lau nhà khô ướt đang là sản phẩm gia dụng có tốc độ tăng trưởng rất nhanh, có thể sớm vượt máy hút bụi truyền thống.

Máy lau sàn khô ướt là sản phẩm làm sạch đang tăng trưởng nhanh tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Chí Hiếu.

Máy hút bụi lau sàn khô ướt là loại thiết bị dọn dẹp còn mới lạ ở Việt Nam, kết hợp giữa máy hút bụi và khả năng lau sàn. Trong giai đoạn gần đây, các hãng sản xuất gần đây còn bổ sung những tính năng nâng cao như tăng lực hút, lau bằng hơi nước nhiệt độ cao hay cảm biến độ bẩn.

Theo dữ liệu GfK, giai đoạn tháng 7/2025-6/2026 so với cùng kỳ năm trước, toàn thị trường máy hút bụi lau sàn khô ướt tại Việt Nam ghi nhận sản lượng tăng 131,2%, doanh thu tăng 223,9%, còn giá bán trung bình tăng 40,1%. Những con số này cho thấy sản phẩm vừa phổ biến hơn, vừa có xu hướng người dùng dịch chuyển lên phân khúc cao cấp hơn.

Trong buổi chia sẻ với truyền thông tại Việt Nam, CEO Tineco toàn cầu Leng Ling cho rằng nhờ đặc thù của thị trường Việt Nam, dòng sản phẩm vẫn còn khá mới này hoàn toàn có thể tăng trưởng nhanh chóng, thậm chí đạt mức độ phổ biến như những thiết bị gia dụng truyền thống như tủ lạnh hay máy giặt.

Thị trường còn dư địa rất lớn

CEO Tineco cho rằng ngành hàng máy lau sàn khô ướt tại Việt Nam mới hình thành khoảng 6 năm nhưng tốc độ tăng trưởng đã tương đương thị trường nội địa Trung Quốc.

Đặc thù của phần lớn nhà tại Việt Nam, chủ yếu sử dụng sàn bằng gạch hoặc gỗ, phù hợp với việc lau nhà hơn là hút bụi. Do đó, ông kì vọng người dùng Việt Nam sẽ “nhảy cóc” qua nhu cầu mua máy hút bụi thông thường, mà có thể quen luôn với máy lau sàn khô ướt.

“Đây là điểm phù hợp để dòng sản phẩm này đi thẳng vào đời sống người dùng”, ông Leng Ling nhận định.

Ông Leng Ling (trái) trong buổi chia sẻ về thị trường và công nghệ của Tineco. Ảnh: Khánh Vy.

Số liệu của GfK về dòng sản phẩm máy lau sàn khô ướt cũng cho thấy Tineco chiếm 42,4% thị phần theo sản lượng và 43,8% thị phần theo doanh thu. Sản lượng bán ra của hãng tăng 417,2%, doanh thu tăng 504,2% so với cùng kỳ.

Đây vẫn là giai đoạn đầu của thị trường, nên nhiều người dùng vẫn chưa hiểu hết về công dụng của sản phẩm. Tỷ lệ thâm nhập của ngành hàng này tại Trung Quốc, nơi quy mô ngành hàng đã đạt khoảng 20 tỷ nhân dân tệ, mới chỉ khoảng 5-6%, dư địa tăng trưởng còn rất lớn.

Nhiều ngành hàng gia dụng tại Việt Nam đang phát triển song song. Đồ gia dụng truyền thống như máy lạnh, máy giặt, dù tỷ lệ thâm nhập đã đạt khoảng 90%, vẫn tiếp tục tăng trưởng. Dòng thiết bị làm sạch kiểu mới như máy lau sàn khô ướt và robot hút bụi cũng đồng thời mở rộng. Do vậy, ông Leng Ling kì vọng tốc độ tăng trưởng của các thiết bị kiểu mới vẫn sẽ duy trì thêm 3-5 năm nữa.

Máy lau nhà có cần AI?

Bên cạnh câu chuyện thị trường, ông Leng Ling chia sẻ định hướng phát triển sản phẩm, trong đó AI được xem là trọng tâm. Theo ông, một sản phẩm thông minh mà không tận dụng AI sẽ ngày càng khó tạo ra lợi thế khác biệt.

Đại diện Tineco chia sẻ công ty này đang ứng dụng AI theo 2 hướng: giúp thiết bị tự nhận biết môi trường xung quanh như nhiệt độ, chất liệu sàn, mức độ bẩn để tự động điều chỉnh chế độ làm sạch, và ứng dụng AI xuyên suốt từ khâu nghiên cứu, phát triển đến bán hàng nhằm hiểu sâu hơn nhu cầu người dùng.

Đầu máy lau sàn khô ướt Tineco, với tính năng phun tia nước nóng để tăng hiệu quả làm sạch.

Bên cạnh đó, CEO Tineco cũng cho rằng một cảm biến phát hiện vết bẩn rồi tự tăng lực hút chưa chắc đã là “AI thực thụ”, vì đó có thể chỉ là sự kết hợp giữa cảm biến và phần mềm lập trình sẵn. Theo ông, AI thực sự "cần có khả năng học hỏi và tự cải thiện dựa trên hành vi sử dụng". Với cách tiếp cận này, nếu có 1.000 người dùng, sản phẩm lý tưởng cần tạo ra 1.000 trải nghiệm cá nhân hóa khác nhau, thay vì một trải nghiệm giống nhau cho tất cả.

“Mục tiêu không phải là 'gắn AI vào sản phẩm để nói rằng sản phẩm có AI', mà phải sử dụng AI để giải quyết một vấn đề thực tế của người dùng”, ông Leng Ling nhận định. Do đó, đại diện công ty cho rằng AI có thể cải thiện cách xử lý nước bẩn sau khi lau, khả năng nâng nhiệt độ nước làm sạch, giảm trọng lượng máy và xử lý tốt hơn các vết bẩn cứng đầu.