Một mục mới trên eTax Mobile người dùng nên kiểm tra càng sớm càng tốt

eTax Mobile vừa có thêm tính năng giúp người dùng phát hiện sớm nếu thông tin cá nhân đang bị dùng để đứng tên doanh nghiệp lạ.

eTax Mobile cho phép người dùng kiểm tra doanh nghiệp liên quan đến thông tin cá nhân và gửi phản ánh nếu phát hiện dấu hiệu bị mạo danh. Ảnh: Tiểu Minh.

Ứng dụng eTax Mobile vừa bổ sung tiện ích cho phép người nộp thuế kiểm tra các tổ chức, doanh nghiệp có liên quan đến thông tin cá nhân, đồng thời gửi phản ánh trực tuyến nếu phát hiện dấu hiệu bị mạo danh hoặc sử dụng thông tin trái phép.

Theo cảnh báo từ cơ quan thuế, thông tin căn cước có thể bị lợi dụng để đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoặc thực hiện các giao dịch mà chủ thông tin không hề hay biết. Điều này có thể kéo theo nhiều hệ lụy liên quan đến nghĩa vụ thuế, hóa đơn, các khoản nợ hoặc trách nhiệm pháp lý phát sinh từ một tổ chức xa lạ.

Tính năng mới trên eTax Mobile vì vậy giúp người dùng chủ động kiểm tra xem thông tin của mình đang gắn với những tổ chức, doanh nghiệp nào.

Trước tiên, người dùng cần cập nhật eTax Mobile lên phiên bản mới nhất và đăng nhập vào tài khoản.

Tại màn hình Tổng quan, chọn mục "Thông tin cá nhân", sau đó vào "Thông tin tổ chức/doanh nghiệp". Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các tổ chức, doanh nghiệp đang có thông tin liên quan đến người nộp thuế.

Tại mỗi đơn vị, eTax Mobile cung cấp ba lựa chọn gồm "Gửi phản ánh", "Xem kết quả" và "Xem chi tiết".

Người dùng nên vào phần chi tiết để đối chiếu các thông tin như tên tổ chức, mã số thuế, địa chỉ, tình trạng hoạt động và vai trò của mình tại đơn vị đó.

eTax Mobile sẽ hiển thị thông tin các doanh nghiệp mà người dùng đang đứng tên hoặc có liên quan. Ảnh: Quang Nam.

Nếu xuất hiện một doanh nghiệp không quen biết hoặc thông tin về vai trò đứng tên có dấu hiệu bất thường, đây có thể là dấu hiệu cho thấy thông tin cá nhân đã bị sử dụng trái phép.

Khi phát hiện thông tin bất thường, người dùng có thể chọn "Gửi phản ánh" ngay trên ứng dụng. Hệ thống sẽ mở biểu mẫu tương ứng với mã số thuế của tổ chức, doanh nghiệp và chuyển nội dung phản ánh đến cơ quan thuế đang trực tiếp quản lý đơn vị đó.

Tại biểu mẫu, người dùng cần lựa chọn nội dung phản ánh phù hợp, điền các thông tin cần thiết và đính kèm tài liệu chứng minh nếu có.

Sau khi hoàn tất, người dùng tích chọn phần cam đoan chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin đã cung cấp, sau đó nhấn "Gửi thông tin".

Ứng dụng sẽ hiển thị bước xác nhận cuối cùng. Người dùng cần kiểm tra lại nội dung và chọn "Đồng ý" để hoàn tất việc gửi phản ánh.

Khi phản ánh được ghi nhận thành công, eTax Mobile cung cấp một mã ID riêng, kèm thông tin về cơ quan thuế tiếp nhận và thời điểm xử lý. Người dùng nên lưu lại mã này để theo dõi về sau.

Trong quá trình xử lý, có thể chọn "Xem kết quả" để kiểm tra trạng thái. Khi cơ quan thuế đang xác minh, hệ thống sẽ hiển thị phản ánh ở trạng thái đang xử lý.

Sau khi có kết quả, mục "Xem kết quả" sẽ được cập nhật. eTax Mobile cũng có thể gửi thông báo tới thiết bị để người dùng kịp thời theo dõi nội dung phản hồi.

Việc kiểm tra định kỳ mục "Thông tin tổ chức/doanh nghiệp" trên eTax Mobile có thể giúp người dùng phát hiện sớm trường hợp thông tin cá nhân bị sử dụng để đứng tên một tổ chức không liên quan, từ đó gửi phản ánh trước khi phát sinh thêm các nghĩa vụ hoặc rủi ro pháp lý.