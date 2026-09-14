Mã độc AI chấn động thế giới từ công ty của kỹ sư gốc Việt

Công cụ này hoạt động trên cả hai hệ điều hành phổ biến là iOS và Android. Điểm đặc biệt của cuộc tấn công này là cơ chế "zero-click". Người dùng không cần bấm vào đường link hay tải tệp tin độc hại nào. Kẻ tấn công chỉ cần thực hiện cuộc gọi đến tài khoản mục tiêu. Ngay cả khi nạn nhân không bắt máy hay chỉ để chuông reo, mã độc vẫn có thể chiếm quyền điều khiển thiết bị.

Chỉ trong hơn một tuần, công ty an ninh mạng Calif - được dẫn dắt bởi kỹ sư gốc việt Thai Duong (Dương Ngọc Thái) tại Palo Alto, Mỹ đã xây dựng thành công công cụ khai thác mang tên WeWorm. Đây là mã độc dạng có khả năng tự phát tán qua ứng dụng tin nhắn WeChat.

Theo giải thích của New York Times (NYT), nền tảng WeChat thường dành đặc quyền tin cậy cho các số điện thoại có trong danh bạ. WeWorm đã lợi dụng chính cơ chế này để lây lan tự động.

Sau khi chiếm quyền một tài khoản, nó tự đọc danh bạ và kích hoạt các cuộc gọi ẩn đến các mục tiêu tiếp theo. Chuỗi lây nhiễm diễn ra theo cấp số nhân với tốc độ tương tự một mầm bệnh sinh học.

Hacker có thể đọc tin nhắn, thực hiện cuộc gọi và kiểm soát toàn bộ tài khoản. Nếu kết hợp với các lỗ hổng khác, kẻ tấn công có thể chiếm quyền hoàn toàn chiếc điện thoại. Với hơn 1,4 tỷ người dùng hàng tháng, WeChat là hạ tầng số quan trọng của hàng trăm triệu người. Do đó, mức độ ảnh hưởng của WeWorm được đánh giá là cực kỳ lớn.

Trực tiếp tham gia và chỉ đạo dự án này là ông Dương Ngọc Thái, Giám đốc Điều hành của Calif. Ông Thái cho biết lỗ hổng này rất đặc biệt vì vừa dễ khai thác lại vừa có tác động diện rộng.

"Mã độc này thật phi thường", ông Thái nhấn mạnh.

Việc tìm ra và đóng gói lỗ hổng này thành công cụ chiến đấu là "một giấc mơ có thật" đối với giới tội phạm mạng. Ông Vinh X. Nguyen, nguyên Trưởng chuyên gia dữ liệu tại Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA), nhận định đây là một trong những cuộc tấn công mạng đáng lo ngại nhất ông từng chứng kiến. Chỉ trong vài giờ, mã độc có thể vươn tới hàng trăm triệu thiết bị mà người dùng không thể đề phòng.