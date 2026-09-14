Apple còn bất ngờ nào sau iPhone Duo?

MacBook Ultra cảm ứng . Dựa trên tin đồn, Apple có thể ra mắt phiên bản cao cấp hơn của MacBook Pro sớm nhất trong tháng 10. Với tên gọi đồn đoán là MacBook Ultra, thiết bị dự kiến tích hợp màn hình OLED cảm ứng, thân hình mỏng nhẹ, lỗ khuyết Dynamic Island cùng nhiều thay đổi trong thiết kế. Theo MacRumors, sản phẩm có thể giữ nguyên 2 tùy chọn kích thước 14 hoặc 16 inch, chip xử lý M5 Pro và M5 Max, cùng phiên bản macOS 27 được tối ưu cho màn hình cảm ứng. Ảnh: Gizmodo.

MacBook Pro M6 . Hồi tháng 7, nhà phân tích Mark Gurman từ Bloomberg cho biết Apple đang phát triển MacBook Pro 14 inch với chip M6, tên mã J804. Dựa trên tin đồn, hãng được cho đã hoàn tất phát triển sản phẩm từ nhiều tháng trước. Vào cuối tháng 8, Táo khuyết đã trình làng M6 cùng Mac mini. Con chip mới được sản xuất trên tiến trình 2 nm, có thêm 2 nhân siêu xử lý bên cạnh các lõi thông thường. Công ty khẳng định đây là chip có tốc độ đơn nhân nhanh nhất thế giới. Ảnh: The Verge.

iMac M6 . Gurman cũng tiết lộ Apple đã hoàn tất phát triển iMac tiếp theo. Thiết bị dự kiến ra mắt cuối năm nay với tên mã J833 và J834. Sản phẩm sẽ trang bị chip xử lý mới, nhiều khả năng là M6. Để so sánh, iMac hiện tại sử dụng chip M4, ra mắt vào tháng 10/2024. Tin đồn cho biết sản phẩm tiếp tục có 2 phiên bản với số nhân CPU, GPU và cổng kết nối khác nhau, bổ sung một số màu sắc. Thiết kế máy dự kiến giữ nguyên với màn hình 24 inch. Ảnh: Macworld.

iPad mini OLED . Sau nhiều năm chờ đợi, Apple có thể mang đến bản nâng cấp lớn nhất cho iPad mini trong nhiều năm qua. Theo Macworld, thế hệ iPad mini tiếp theo có thể ra mắt trong tháng 10 với màn hình OLED. Về phần cứng, máy dự kiến trang bị chip xử lý A19 Pro hoặc A20 Pro, vừa ra mắt cùng iPhone mới. Năm ngoái, có tin đồn cho rằng sản phẩm sẽ trang bị khả năng kháng nước tương tự iPhone, cho phép sử dụng thoải mái trong môi trường ẩm ướt nhờ hệ thống loa rung động, không cần đục lỗ. Ảnh: The Verge.

Apple TV thế hệ mới . Theo MacRumors, Apple TV thế hệ tiếp theo sẽ có một số cải tiến. Đầu tiên là chip xử lý A17 Pro hoặc cao hơn, RAM tăng lên 8 GB để hỗ trợ Apple Intelligence và Siri AI. Ngoài ra, thiết bị có thể tích hợp chip N1 để hỗ trợ Wi-Fi 7 và nâng cấp remote. Ngoại hình sản phẩm dự kiến không thay đổi so với bản tiền nhiệm, ra mắt từ năm 2022. Ảnh: The Verge.

HomePod mini thế hệ 2 . Tương tự Apple TV, HomePod mini dự kiến không thay đổi về thiết kế, chỉ trang bị chip mạnh hơn để vận hành Siri AI. Sản phẩm có thể tích hợp chip N1 cùng Wi-Fi 7, chip UWB thế hệ 2, âm thanh tốt hơn và tùy chọn màu sắc mới. Táo khuyết gần đây đã tăng giá Apple TV và HomePod mini, lần lượt lên 200 USD và 130 USD . Ảnh: The Verge.

Màn hình thông minh . Sau nhiều đồn đoán, Gurman cho rằng màn hình thông minh của Apple sẽ ra mắt trong tháng 10, khi thiết bị này chưa xuất hiện vào sự kiện ngày 9/9. Dựa trên tin đồn, sản phẩm có kích thước khoảng 7 inch, sử dụng hệ điều hành dựa trên tvOS với lưới biểu tượng, widget và ứng dụng. Màn hình sẽ hỗ trợ gọi video FaceTime, giám sát nhà thông minh và liên lạc nội bộ, bên cạnh nhận diện khuôn mặt để cá nhân hóa giao diện. Ảnh minh họa: Bloomberg.

Tai nghe Beats 360 . Theo MacRumors, macOS 26.7 chứa tên mã B518, dành cho một mẫu tai nghe Beats chưa ra mắt. Trong khi đó, dữ liệu về tai nghe trên Beats 360 đã được phát hiện trên website một số nhà bán lẻ lớn tại Mỹ. Dựa trên ảnh rò rỉ, Beats 360 sở hữu thiết kế tròn trịa, đệm tai và băng đô bằng vải lưới tương tự AirPods Max. Thiết bị có thể kháng mồ hôi và kháng nước với chuẩn IPX4, chế độ chống ồn chủ động hiệu quả hơn 1,75 lần so với Beats Studio Pro, giá khởi điểm dự kiến 300 USD và có thể ra mắt trong cuối tháng 9. Ảnh: MacRumors.

Nửa thế kỷ thành - bại của Apple

Ngày nay, các đế chế công nghệ trỗi dậy và sụp đổ nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng những cái tên nào có thể tồn tại đến nửa thế kỷ. Chỉ một số ít làm được điều này, trong đó có Apple.

Cuốn “Apple” của David Pogue đã làm sáng tỏ những đổi mới trong suốt chặng đường 50 năm phát triển của ông lớn công nghệ này.