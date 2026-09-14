Chỉ còn hơn 5 tháng để hưởng một loạt quyền lợi này trên VNeID

Người dùng VNeID mức 2 hiện được hưởng một loạt quyền lợi đáng chú ý, nhưng chính sách này chỉ còn hiệu lực đến hết tháng 2/2027.

Người dùng VNeID mức 2 đã tích hợp các thông tin, giấy tờ cơ bản sẽ được miễn phí cấp hộ chiếu. Ảnh: Quang Nam.

Từ ngày 15/8/2026 đến hết 28/2/2027, công dân có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và đáp ứng đủ điều kiện sẽ được miễn, giảm một số khoản phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính.

Chính sách này được quy định tại Thông tư 117/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính, trong đó đáng chú ý là việc miễn lệ phí cấp hộ chiếu phổ thông trong nước.

Từ ngày 15/8/2026 đến hết 28/2/2027, người đáp ứng đủ điều kiện có thể làm hộ chiếu phổ thông trong nước mà không phải nộp lệ phí. Theo biểu phí hiện hành, mức thu thông thường là 200.000 đồng khi cấp mới và 400.000 đồng khi cấp lại do mất hoặc hỏng.

Quy định này chỉ áp dụng với thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông trong nước, không áp dụng với trường hợp làm hộ chiếu tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Tuy nhiên, không phải cứ có tài khoản VNeID mức 2 là tự động được miễn lệ phí.

Người dùng VNeID mức 2 cần tích hợp đầy đủ các giấy tờ theo quy định, trong đó có thông tin hộ chiếu, để được hưởng quyền lợi miễn lệ phí. Ảnh: Hoàng Lam.

Theo quy định, người dùng cần hoàn thành việc tích hợp các thông tin, giấy tờ cơ bản trên ứng dụng, gồm giấy khai sinh, giấy phép lái xe, chứng nhận đăng ký xe, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, cùng giấy đăng ký kết hôn.

Riêng với trường hợp miễn lệ phí cấp hộ chiếu, người dùng còn phải tích hợp thành công thông tin hộ chiếu trên VNeID.

Người dùng VNeID mức 2 nên kiểm tra lại các giấy tờ đã tích hợp trên ứng dụng trước khi làm thủ tục, qua đó xác định mình có thuộc diện được miễn lệ phí.

Ngoài hộ chiếu, Thông tư 117/2026/TT-BTC còn quy định miễn nhiều khoản phí, lệ phí khác như phí khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, lệ phí đăng ký cư trú, cấp đổi hoặc cấp lại thẻ căn cước, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp, đổi hoặc cấp lại giấy phép lái xe, đổi đăng ký xe và biển số xe.

Người dùng VNeID mức 2 hiện còn được miễn phí cấp lại thẻ căn cước. Ảnh: Lê Duy.

Một số khoản phí, lệ phí khác cũng được giảm tùy theo từng thủ tục. Cụ thể, lệ phí trước bạ với nhà, đất nhận chuyển nhượng được giảm 10%, ô tô chở người đến 9 chỗ nộp lệ phí trước bạ từ lần thứ 2 được giảm 50%, còn xe máy từ lần thứ hai trở đi được miễn toàn bộ lệ phí trước bạ.

Thông tư cũng áp dụng ưu đãi với một số loại giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, thẻ ABTC, phí đăng ký và cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, cùng phí thẩm định thiết kế phòng cháy chữa cháy.

Như vậy, thời gian áp dụng chính sách trên chỉ còn hơn 5 tháng. Người dùng VNeID mức 2 nên kiểm tra sớm các giấy tờ đã tích hợp và chủ động thực hiện thủ tục trước ngày 28/2/2027 để kịp hưởng các quyền lợi miễn, giảm đang được áp dụng.