Tesla và SpaceX đầu tư 16,8 tỷ USD xây nhà máy bán dẫn Terafab

Tesla và SpaceX sẽ đầu tư ban đầu 16,8 tỷ USD để xây dựng Terafab - tổ hợp sản xuất chip AI quy mô lớn tại bang Texas (Mỹ).

Tesla và SpaceX vừa công bố kế hoạch đầu tư ban đầu 16,8 tỷ USD để xây dựng Terafab, một tổ hợp sản xuất chất bán dẫn AI tiên tiến tại hạt Grimes, bang Texas (Mỹ). Dự án được xem là bước đi chiến lược nhằm đảm bảo nguồn cung chip trong bối cảnh 2 công ty của tỷ phú Elon Musk đang đẩy mạnh phát triển trí tuệ nhân tạo.

Tesla và SpaceX đầu tư 16,8 tỷ USD để xây nhà máy chip Terafab

Terafab được xây dựng để thu hẹp khoảng cách giữa nguồn cung chip toàn cầu và nhu cầu sức mạnh tính toán vượt 1 terawatt mà SpaceX và Tesla dự kiến sẽ cần trong những năm tới. Công ty cũng cho biết các giai đoạn mở rộng trong tương lai có thể khiến tổng mức đầu tư tăng lên đáng kể, đồng thời tạo ra ít nhất 3.000 việc làm.

Tesla và SpaceX vừa công bố kế hoạch đầu tư ban đầu 16,8 tỷ USD để xây dựng Terafab, một tổ hợp sản xuất chất bán dẫn AI tiên tiến tại hạt Grimes, bang Texas (Mỹ).

Dự án mới tiếp tục cho thấy CEO Elon Musk đang tăng cường tích hợp các hoạt động AI giữa các công ty của mình. Trước đó, SpaceX đã mua lại startup xAI trong một thương vụ nhằm phát triển các trung tâm dữ liệu đặt trong không gian, trước khi doanh nghiệp này tiến hành IPO vào tháng 6 với quy mô được mô tả là lớn nhất từ trước đến nay.

Terafab được thiết kế như một nhà máy tích hợp theo chiều dọc với diện tích lên tới 9,29 triệu m². Tại đây, toàn bộ quy trình sản xuất, đóng gói và kiểm định các dòng chip logic và chip nhớ tiên tiến sẽ được thực hiện dưới cùng một mái nhà.

Để hỗ trợ dự án, SpaceX cũng đã hợp tác với Intel từ đầu năm nay. Intel đang nỗ lực mở rộng mảng sản xuất chip theo hợp đồng như một phần trong chiến lược tái cơ cấu hoạt động kinh doanh.

Các bộ xử lý do Terafab sản xuất sẽ được sử dụng cho robot hình người Optimus và xe tự hành Cybercab, đồng thời cung cấp các bộ xử lý hiệu năng cao cho các trung tâm dữ liệu ngoài không gian của SpaceX.

Tesla và SpaceX đẩy mạnh khả năng tự lực sản xuất bán dẫn

Hồ sơ nộp hồi tháng 5 cho thấy SpaceX từng đề xuất khoản đầu tư ban đầu lên tới 55 tỷ USD để xây dựng Terafab, và tổng vốn có thể tăng lên 119 tỷ USD nếu toàn bộ các giai đoạn mở rộng được triển khai. Để hỗ trợ dự án, SpaceX cũng đã hợp tác với Intel từ đầu năm nay.

Ông Elon Musk cho biết: "Terafab mang hoạt động sản xuất công nghệ cao trở lại nước Mỹ, tạo ra hàng nghìn việc làm có thu nhập cao tại Texas và cho phép chúng tôi sản xuất chip AI với quy mô lớn để phục vụ cả trên Trái Đất lẫn ngoài không gian".

Về phía Tesla, hãng đã khởi công một cơ sở nghiên cứu tại khu North Campus thuộc nhà máy Giga Texas vào tháng 4/2026. Cơ sở này được xem là bước chuẩn bị cho việc triển khai Terafab trong tương lai.

Địa điểm xây dựng Terafab nằm gần hồ chứa Gibbons Creek, nơi SpaceX và Tesla dự kiến khai thác nguồn nước phục vụ hoạt động công nghiệp thay vì sử dụng nguồn nước ngầm của địa phương. Dự án cũng mở rộng sự hiện diện của tập đoàn này tại bang Texas, bổ sung vào cơ sở hiện có như Starbase, Bastrop và McGregor.