Xe điện Tesla bị triệu hồi hàng loạt do đèn chiếu gần

Dù hãng xe điện Tesla cho rằng đèn chiếu gần quá sáng không phải là lỗi lớn nhưng Cơ quan An toàn Giao thông Mỹ vẫn bắt buộc mở lệnh triệu hồi.

Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA) vừa chính thức buộc Tesla thực hiện đợt thu hồi quy mô lớn đối với các dòng xe điện Model 3 và Model Y do hệ thống đèn chiếu gần vượt quá giới hạn cường độ ánh sáng cho phép. Động thái này khép lại tranh cãi kéo dài suốt 2 năm giữa hãng xe điện Mỹ và các cơ quan quản lý an toàn giao thông.

Đợt thu hồi ảnh hưởng trực tiếp đến 20.349 xe tại thị trường Mỹ, bao gồm 1.614 chiếc Model 3 sản xuất trong khoảng thời gian từ 24/7/2017 đến 2/12/2023 và 18.735 chiếc Model Y sản xuất từ 11/2/2020 đến 24/12/2023.

Cụm đèn pha do nhà cung cấp Marelli Automotive Lighting sản xuất bị phát hiện có cường độ ánh sáng ở góc ngoài phía trên vượt quá tiêu chuẩn quy định. Việc ánh sáng chiếu quá mạnh ở các khu vực này có thể gây chói mắt cho người điều khiển phương tiện đi ngược chiều, làm giảm tầm nhìn và gia tăng nguy cơ xảy ra va chạm.

Tesla bắt đầu ghi nhận sự cố từ ngày 16/1/2024, vài tháng sau khi chương trình kiểm tra định kỳ của Cơ quan Giao thông Canada phát hiện hệ thống đèn chiếu gần trên một chiếc Model 3 đời 2019 không đạt tiêu chuẩn an toàn bản địa.

Hãng xe điện lần đầu phát thông báo thu hồi liên quan đến lỗi này vào 9/3/2024, sau đó nhanh chóng nộp đơn xin miễn trừ lên NHTSA với lý do lỗi kỹ thuật này "không ảnh hưởng đáng kể đến an toàn giao thông". Tuy nhiên, NHTSA đã chính thức bác bỏ đơn xin miễn trừ của Tesla.

Cụm đèn cos (đèn chiếu gần) trên các mẫu Model Y và Model 3 đều có cường độ ánh sáng vượt ngưỡng. Ảnh: Tesla.

"Cường độ ánh sáng đèn chiếu gần vượt ngưỡng quy định có thể làm giảm khả năng quan sát của người lái xe và các phương tiện tham gia giao thông khác, làm gia tăng rủi ro va chạm", đại diện cơ quan quản lý an toàn giao thông đã chia sẻ với truyền thông Mỹ.

Phần lớn phương tiện nằm trong diện ảnh hưởng lần này trùng khớp với danh sách thu hồi ban đầu hồi năm 2024. Dù vậy, Tesla đã bổ sung thêm 432 xe vào danh sách sau khi phát hiện các cụm đèn chưa đạt chuẩn vẫn tiếp tục được sử dụng trong quá trình sửa chữa dịch vụ lâu hơn so với dự kiến ban đầu.

Hãng xe điện Mỹ hiện vẫn đang tiếp tục nghiên cứu phương án khắc phục triệt để cho các phương tiện bị ảnh hưởng.