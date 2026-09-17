McLaren đầu tư mạnh tay 675 triệu USD, chuẩn bị ra mắt siêu SUV

McLaren sẽ đầu tư khoảng 675 triệu USD vào hoạt động sản xuất và kỹ thuật tại Anh, đồng thời mở rộng danh mục sản phẩm với mẫu SUV hiệu suất cao đầu tiên trong lịch sử thương hiệu.

McLaren cho biết sẽ đầu tư khoảng 675 triệu USD vào các hoạt động sản xuất và kỹ thuật tại Anh trong 5 năm tới. Kế hoạch bao gồm xây dựng một nhà máy lắp ráp mới tại Anh, đồng thời tự phát triển và sản xuất hộp số cùng động cơ. Theo McLaren, chương trình mở rộng này có thể tạo ra khoảng 1.000 việc làm trực tiếp và gián tiếp vào năm 2032.

McLaren đầu tư 675 triệu USD mở rộng sản xuất

Kế hoạch được triển khai sau quá trình tái cấu trúc trong năm 2025, sau khi McLaren được Abu Dhabi's CYVN Holdings mua lại. Quỹ tài sản quốc gia Abu Dhabi L'IMAD, hiện là cổ đông lớn nhất, đã cam kết đầu tư khoảng 2,02 tỷ USD vào hãng trong 5 năm tới.

McLaren cho biết sẽ đầu tư khoảng 675 triệu USD trong 5 năm tới, bao gồm xây dựng một nhà máy lắp ráp mới tại Anh, đồng thời tự phát triển và sản xuất hộp số cùng động cơ.

Trong quá trình tái cấu trúc, McLaren đã giảm lượng tồn kho tại đại lý bằng cách cắt 1 trong 2 ca sản xuất tại nhà máy ở Woking. Hãng hiện chuyển sang mô hình chỉ sản xuất khi có đơn đặt hàng, qua đó hạn chế việc giảm giá và hỗ trợ duy trì giá trị xe đã qua sử dụng. Do những thay đổi này, doanh số McLaren giảm xuống khoảng 2.000 chiếc trong năm 2025, từ gần 3.300 chiếc năm 2024.

Một trong những sản phẩm quan trọng trong chiến lược tăng trưởng mới là SUV hiệu suất cao đầu tiên của McLaren. CEO Nick Collins chưa tiết lộ thông tin chi tiết hoặc thời điểm ra mắt, nhưng cho biết mẫu siêu xe này sẽ được phát triển theo cách tiếp cận đặc trưng của McLaren và mang đến những điểm khác biệt cho phân khúc.

Siêu SUV đầu tiên của McLaren sắp ra mắt

SUV đã trở thành động lực tăng trưởng quan trọng đối với nhiều hãng xe thể thao và siêu sang, giúp mở rộng nhóm khách hàng vượt ra ngoài những người mua xe thể thao truyền thống.

Các dòng SUV hiệu năng cao giúp thương hiệu siêu xe tiếp cận những nhóm khách hàng mới thay vì chỉ tập trung vào nhóm khách hàng chuộng xe thể thao truyền thống.

Lamborghini đã sử dụng Urus để thúc đẩy tăng trưởng kể từ khi mẫu SUV này ra mắt năm 2018, trong khi Purosangue của Ferrari được sản xuất với số lượng giới hạn, có giá khoảng 519.000 USD , nhằm duy trì tính độc quyền. Bentayga hiện là mẫu xe bán chạy nhất của Bentley.

Giám đốc Vận hành McLaren Michael Straughan cho rằng hãng cần tăng trưởng quy mô để giảm chi phí vật liệu và cải thiện lợi nhuận. Việc mở rộng danh mục sản phẩm, bắt đầu với SUV, được xem là một phần quan trọng trong chiến lược này.

Một trong những sản phẩm quan trọng trong chiến lược tăng trưởng mới là SUV hiệu suất cao đầu tiên của McLaren. Tuy nhiên, hãng hiện chưa có kế hoạch phát triển mẫu xe thuần điện trong ngắn hạn.

McLaren đã thua lỗ trong nhiều năm, nhưng ông Straughan cho biết hãng đặt mục tiêu đưa biên lợi nhuận lên ngang nhóm dẫn đầu phân khúc xe thể thao hạng sang, trong đó Ferrari hiện là một trong những doanh nghiệp có biên lợi nhuận cao nhất ngành công nghiệp ôtô.

Bên cạnh đó, McLaren chưa có kế hoạch phát triển một mẫu xe thuần điện trong ngắn hạn. CEO Nick Collins cho biết hãng sẽ chỉ chuyển sang xe điện khi khách hàng thực sự có nhu cầu, trong khi hiện tại McLaren chưa nhận thấy nhu cầu đủ lớn từ nhóm khách hàng của mình.