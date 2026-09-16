Land Rover Defender có thêm phiên bản quân sự

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Là mẫu SUV địa hình biểu tượng đến từ Anh Quốc, Land Rover Defender vừa được bổ sung phiên bản quân sự với tên gọi Defender Wolf Series II. Chiếc xe có thể được xem là "người kế nhiệm" cho mẫu xe quân sự nổi tiếng Land Rover Wolf, vốn ra mắt từ năm 1994.
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Hãng xe cũng lập ra bộ phận Defender Defence Division, vốn chuyên sản xuất các phương tiện sử dụng cho nhiệm vụ an ninh, đồng thời hướng tới tham gia gói thầu Light Mobility Vehicle của Bộ Quốc Phòng Anh.
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Land Rover Defender Wolf Series II được thiết kế dựa trên nền tảng D7x với kết cấu monocoque. Toàn bộ quy trình phát triển kỹ thuật đều do Land Rover kiểm soát, không phụ thuộc OEM bên thứ ba nhằm đảm bảo bí mật quân sự.
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Trong quá trình phát triển, mẫu SUV này trải qua hơn 62.000 bài kiểm thử để hoàn tất phê duyệt kỹ thuật. Khung gầm và cấu trúc thân xe được thiết kế để đáp ứng bài kiểm tra khắc nghiệt Extreme Event Test của Jaguar Land Rover.
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Cấu hình vận hành của Land Rover Defender Wolf Series II vẫn chưa được tiết lộ. Hiện tại, mẫu xe nền tảng Defender 110 được trang bị nhiều cấu hình khác nhau như MHEV hay PHEV, đi kèm với các động cơ 4 xy-lanh, 6 xy-lanh và V8.
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Tại thời điểm ra mắt, mẫu xe này có các biến thể gồm Tactical Mobility Vehicle (xe cơ động chiến thuật), General Mobility Vehicle (xe cơ động đa dụng), Utility Vehicle (xe đa dụng) và Ambulance (xe cứu thương).
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Do đó, mẫu SUV này được bổ sung vào danh mục Defender Expert, hiện đã phục vụ các lực lượng như biên phòng, cảnh sát, quân đội và cứu hỏa trên toàn cầu.
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Land Rover Defender Wolf Series II sẽ được giới thiệu tại sự kiện British Army DVD 2026 tại thao trường Millbrook, hạt Bedfordshire. Chưa rõ mẫu xe quân sự này có được phân phối cho mục đích sử dụng dân sự hay không.
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