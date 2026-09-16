Land Rover Defender có thêm phiên bản quân sự

Là mẫu SUV địa hình biểu tượng đến từ Anh Quốc, Land Rover Defender vừa được bổ sung phiên bản quân sự với tên gọi Defender Wolf Series II. Chiếc xe có thể được xem là "người kế nhiệm" cho mẫu xe quân sự nổi tiếng Land Rover Wolf, vốn ra mắt từ năm 1994.