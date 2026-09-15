Volvo XC40 vẫn chưa có thế hệ mới sau gần 10 năm

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Ra mắt vào tháng 9/2017, Volvo XC40 là mẫu crossover SUV nhỏ nhất của thương hiệu tại thời điểm bấy giờ. Tuy nhiên sau gần 10 năm có mặt trên thị trường, hãng xe Thụy Điển vẫn chưa ra mắt thế hệ mới cho XC40.
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Với phiên bản nâng cấp giữa vòng đời lần thứ hai này, hãng đã tinh chỉnh thiết kế ngoại thất và nội thất, đồng thời nâng cấp các công nghệ vận hành và tiện nghi sử dụng AI.
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Nhìn từ phía trước, Volvo XC40 đã được thay đổi nhẹ một số chi tiết như lưới tản nhiệt với các nan dạng chéo, khe hút gió cản trước mở rộng, nắp capo với các đường dập nổi mới...
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Nổi bật nhất là cụm đèn Matrix LED búa Thor (Thor’s Hammer) với họa tiết đèn ban ngày mới, đồng thời được vuốt gọn lại và kết nối trực tiếp với lưới tản nhiệt.
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Được định vị thuộc phân khúc SUV hạng C, Volvo XC40 bản nâng cấp có kích thước tổng thể vẫn giữ nguyên ở mức 4.440 x 1.873 x 1.652 mm, trục cơ sở dài 2.702 mm.
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Khách hàng có thể lựa chọn nhiều kiểu mâm khác nhau có kích thước từ 18 inch đến 20 inch, bao gồm phong cách phay kim cương cao cấp của những dòng Volvo lớn hơn.
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Tương tự phần đầu xe, phần đuôi của XC40 được tinh chỉnh với cửa khoang hành lý, khu vực biển số và cản sau thiết kế lại, tạo diện mạo hiện đại và liền mạch hơn.
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Cụm đèn hậu cũng được thay đổi họa tiết đèn viền theo hướng hiện đại, giúp chiếc xe dễ dàng được nhận biết hơn so với các phiên bản trước đây.
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Điểm nổi bật nhất trong thiết kế nội thất của Volvo XC40 mới chính là màn hình trung tâm, giờ đây đã có kích thước 11.2 inch, lớn hơn và sắc nét hơn so với phiên bản trước.
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Mặc dù chỉ là mẫu xe nhập môn của thương hiệu, XC40 vẫn được trang bị cần số pha lê cao cấp, vốn được chế tác bởi thương hiệu Orrefors đến từ Thụy Điển.
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Mẫu crossover hạng C được bổ sung các tùy chọn bọc ghế cao cấp, bao gồm da Arianne Cardamom. Kết hợp là ốp nội thất gỗ Tần Bì màu đen, nâu hoặc ốp nhôm.
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Hệ thống đèn viền nội thất được tinh chỉnh, góp phần nâng cao cảm giác về chất lượng và thiết kế. Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama khiến không gian bên trong rộng rãi hơn.
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Xe vẫn được trang bị hàng ghế sau gập theo tỷ lệ 60:40. Dung tích khoang hành lý tiêu chuẩn đạt 443 L và lên đến 1.432 L khi gập tựa lưng hàng ghế sau xuống.
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Volvo XC40 vẫn có 2 cấu hình B3 MHEV và B4 MHEV. Với cấu hình B3 MHEV, xe sử dụng động cơ 3 xy-lanh turbo 1.5L, sản sinh hiệu suất đối đa 163 mã lực/265 Nm.
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Với cấu hình B4 MHEV, xe sử dụng động cơ 4 xy-lanh turbo 2.0L mạnh 197 mã lực/300 Nm. Đi kèm cả 2 cấu hình này là hệ dẫn động FWD và hộp số ly hợp kép 7 cấp.
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Ngoài ra, Volvo XC60 phiên bản mới còn được nâng cấp sạc điện thoại không dây cải tiến và trợ lý AI Google Gemini, cho phép tương tác bằng ngôn ngữ tự nhiên để lập kế hoạch hành trình, tìm điểm dừng và quản lý tin nhắn.
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Volvo XC40 vẫn sẽ được lắp ráp tại Bỉ vào cuối năm nay. Những đơn hàng đầu tiên sẽ được bàn giao trong quý I/2027 với mức giá tại Thụy Điển vào khoảng 45.000 USD.
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