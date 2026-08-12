Mua ôtô chạy taxi công nghệ, chọn xe nào tối ưu chi phí?

Cùng với yếu tố giá bán, mức tiêu thụ năng lượng và chi phí bảo dưỡng là những tiêu chí hàng đầu giúp tài xế taxi công nghệ lựa chọn phương tiện tối ưu lợi nhuận kinh doanh.

Với nhóm tài xế taxi công nghệ, một mẫu ôtô được chọn mua làm "cần câu cơm" cần đảm bảo nhiều tiêu chí.

Đầu tiên, đó nên là những phiên bản có giá bán thấp trong phân khúc, dù không có quá nhiều trang bị hay công nghệ hiện đại. Mức tiêu thụ nhiên liệu và chi phí bảo dưỡng, sửa chữa, độ bền, cũng là các điểm cần lưu tâm khi chọn mua xe làm taxi công nghệ, bởi đây sẽ là những yếu tố ảnh hưởng đến chi phí vận hành, từ đó quyết định phần "lợi nhuận" của người kinh doanh dịch vụ vận tải.

Nhìn qua các tiêu chí trên, dưới đây là các nhóm xe được Tri Thức - Znews tổng hợp và gợi ý có thể phù hợp với người có nhu cầu tìm mua xe chạy taxi công nghệ hay kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách.

Xe điện VinFast

Các mẫu SUV điện của VinFast có thể xem là nhóm xe phù hợp nhất với tài xế taxi công nghệ. Điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi VinFast có riêng một hãng taxi công nghệ là Green SM cùng thuộc hệ sinh thái VinGroup. Trong số này, các mẫu xe như Nerio hay Herio Green, Limo Green đều được sản xuất và tinh chỉnh phù hợp cho việc kinh doanh xe dịch vụ, đảm bảo tối ưu lợi nhuận cho tài xế.

Vừa qua, các mẫu xe điện từ VinFast cũng đã được điều chỉnh giá theo hướng có lợi cho khách hàng.

VinFast Limo Green có giá bán chỉ khoảng 699 triệu đồng. Ảnh: Sơn Phạm.

Ví dụ mẫu Herio Green phiên bản tiêu chuẩn 1 và 2 đều được giảm 29-30 triệu đồng, đưa mức niêm yết về khoảng 450-469 triệu đồng. VinFast Limo Green vừa được giảm 50 triệu, đưa giá bán về mức 699 triệu đồng. Đặc biệt, mẫu xe cỡ mini Minio Green được giảm từ 269 triệu xuống còn 188 triệu đồng.

Khách hàng mua các mẫu xe điện VinFast đều đang được hưởng chương trình ưu đãi miễn phí sạc điện 10 lần/tháng tại hệ thống trụ sạc V-Green. Điều này phần nào giúp chủ xe tiết kiệm chi phí vận hành, từ đó gia tăng thu nhập.

MPV điện Trung Quốc

Ngoài VinFast, thị trường Việt còn có một số mẫu MPV điện giá rẻ từ các thương hiệu Trung Quốc, nổi bật như mẫu Wuling Grango vừa ra mắt hay BYD M6.

Trong đó, Wuling Grango là mẫu MPV điện có giá bán 499 triệu đồng, gần như thấp nhất phân khúc MPV điện hiện tại.

Wuling Grango mới ra mắt có giá 499 triệu đồng. Ảnh: WCar.

Wuling Grango được trang bị motor điện cho công suất 75 kW, mô men xoắn cực đại 180 Nm, đi cùng hệ dẫn động cầu sau. Dưới sàn xe là bộ pin Lithium dung lượng 32,6 kWh, cho phạm vi hoạt động khoảng 300 km mỗi lần sạc.

BYD M6 lại là mẫu MPV điện đang được hãng tập trung đẩy mạnh đến nhóm tài xế xe dịch vụ. Hiện, mẫu xe này nhận tổng ưu đãi tối đa 85 triệu đồng, đã bao gồm hỗ trợ lãi suất ngân hàng, ưu đãi đối tác sạc cùng với ưu đãi từ nền tảng dịch vụ gọi xe.

Để được áp dụng khuyến mại, khách hàng cần đặt cọc xe và đảm bảo chạy taxi trên nền tảng gọi xe công nghệ hợp tác với hãng.

Suzuki XL7 hybrid

Suzuki XL7 hybrid là mẫu xe cá biệt trong nhóm động cơ đốt trong được nhắc đến. Bởi so với các đại diện thuần xăng khác như Mitsubishi Xpander hay Toyota Veloz Cross, XL7 hybrid sở hữu động cơ mild hybrid, giúp tiết kiệm phần nào nhiên liệu song giá bán vẫn thấp.

Nhờ motor điện nhỏ được lắp bên trong xe, mức tiêu thụ nhiên liệu của mẫu MPV này ở đường hỗn hợp khoảng 5,36-5,9 lít/100 km, nhờ đó tiết kiệm chi phí vận hành cho tài xế. Xe đang được bán với giá khoảng 599-607,9 triệu đồng cho 2 tùy chọn sơn.

Suzuki XL7 hybrid đang được bán với giá từ 524 triệu đồng sau ưu đãi. Ảnh: Phúc Hậu.

Trong tháng 8, khách hàng mua XL7 hybrid cũng đang được hỗ trợ 100% phí trước bạ, tặng kèm gói bảo dưỡng xe trong 3,5 năm và gói bảo hiểm vật chất một năm. Tổng giá trị ưu đãi sau quy đổi khoảng 75 triệu đồng. Như vậy, giá của mẫu xe được giảm còn khoảng 524-532,9 triệu đồng.

Việc lựa chọn một chiếc ôtô chạy dịch vụ không chỉ phụ thuộc vào chi phí đầu tư ban đầu, mà còn đòi hỏi sự tính toán kỹ lưỡng về chi phí sử dụng lâu dài. Sự đa dạng từ các dòng xe điện nội địa, xe điện Trung Quốc cho đến các mẫu MPV hybrid tiết kiệm nhiên liệu đang mang lại nhiều tùy chọn bài toán kinh tế tối ưu cho các tài xế công nghệ tại Việt Nam.