Mùa tựu trường, xe máy điện giá rẻ đua nhau ưu đãi

Các hãng xe máy điện tại Việt Nam liên tục giảm giá tiền mặt lẫn tung voucher ưu đãi cho dải sản phẩm giá rẻ không cần bằng lái.

Giai đoạn đầu tháng 9 cũng là lúc các học sinh, sinh viên chuẩn bị đi học lại sau khoảng thời gian nghỉ hè. Vì vậy để kích cầu mua sắm, các hãng xe máy điện liên tục tung ra các ưu đãi với dòng xe điện giá rẻ, động cơ thấp và không cần bằng lái.

Honda Icon e: giảm tiền mặt

Honda Việt Nam vừa triển khai ưu đãi giảm 2 triệu đồng tiền mặt với khách hàng mua Icon e: trong tháng 9. Hiện tại, Honda Icon e: đang được bán với giá khoảng 15,5-18 triệu đồng tại đại lý. Sau chương trình ưu đãi, mẫu xe có thể được đưa về giá chưa đến 14 triệu đồng.

Đây là mức giá thấp nhất từng được áp dụng với mẫu xe máy điện học sinh của Honda. Trước đó khi vừa ra mắt thị trường, Honda Icon e: được niêm yết ở mức gần 30 triệu đồng.

Giá bán của Honda Icon e: tại đại lý còn dưới mốc 14 triệu đồng sau ưu đãi. Ảnh: Đan Thanh.

Honda trang bị cho ICON e: một motor điện 1,5 kW tích hợp ở bánh sau, có thể sản sinh công suất tối đa 2,43 mã lực, mô-men xoắn cực đại 85 Nm và đạt tốc độ tối đa 49 km/h.

Xe được trang bị pin Lithium-ion đạt chuẩn chống nước IP67, người dùng có thể sạc trực tiếp trên xe hoặc tách riêng pin tùy nhu cầu. Hệ thống pin nằm dưới sàn xe, nặng khoảng 10 kg và có thể tháo rời, phù hợp sạc tại nhà, chung cư.

VinFast giảm đến 9% giá xe

Khách hàng mua xe máy điện VinFast đang được hưởng nhiều quyền lợi trong giai đoạn tháng 9. Trong đó, nổi bật là chương trình ưu đãi 1-9% giá xe áp dụng với người mua là thành viên VinClub.

Cụ thể, thành viên VinClub hạng Member được ưu đãi 1% trên giá xe, trong đó bao gồm 0,5% giảm trực tiếp và 0,5% tích điểm chi tiêu. Đối với thành viên hạng Diamond, mức khuyến mại được nâng lên thành 9% giá xe, trong đó 4,5% được giảm trực tiếp.

Các mẫu xe máy điện học sinh của VinFast đều đang được hưởng ưu đãi.

VinFast cũng là một trong những thương hiệu sở hữu dải sản phẩm xe máy điện đa dạng. Các đại diện như Amio S2, Evo Lite hay Evo Grand Lite đều được bổ sung biến thể phù hợp với người chưa có giấy phép lái xe.

Trong đó nổi bật là mẫu xe máy điện mới nhất được nâng cấp - Amio S2 với giá bán 12 triệu đồng, đã bao gồm pin. Xe có công suất tối đa 800 W, tốc độ cao nhất khoảng 25 km/h và phạm vi hoạt động đạt 65 km mỗi lần sạc.

Yadea giảm giá trên sàn TMĐT

Yadea đang đẩy mạnh hoạt động thông qua các kênh bán hàng trên sàn thương mại điện tử, đặc biệt là TikTok hay Shopee.

Các mẫu xe máy điện dành cho học sinh như Yadea Omee hay Yadea Ova, I-cute, Vekoo đều đang được áp dụng các voucher giảm giá trên sàn, đưa giá bán của nhiều mẫu xe về dưới mức niêm yết hàng triệu đồng.

Yadea đẩy mạnh ưu đãi trên sàn TMĐT.

Ví dụ, mẫu xe máy điện Vekoo có giá niêm yết 15,99 triệu đang được giảm còn 14,68 triệu đồng thông qua các voucher trên sàn thương mại, hay chiếc I-cute bản H có giá 15,49 triệu được giảm còn 14,4 triệu đồng.

Có thể thấy đợt giảm giá diện rộng đầu mùa khai trường giúp phụ huynh và học sinh dễ dàng tiếp cận các phương tiện di chuyển xanh với chi phí hợp lý. Cuộc đua ưu đãi giữa các hãng xe lớn hứa hẹn duy trì sức hút cho phân khúc xe máy điện không cần bằng lái trong suốt giai đoạn cao điểm mua sắm này.