Bao nhiêu tuổi sẽ bị cấm lái ôtô?

Người dân hay quan tâm đến độ tuổi tối thiểu để có bằng lái xe, nhưng không quan tâm về mức tuổi tối đa. Vậy liệu đến 80 tuổi, người lái có còn được phép cầm vô lăng không?

Người lái xe tại Việt Nam thường quan tâm đến độ tuổi tối thiểu khi được đăng ký sát hạch giấy phép lái xe, nhưng ít ai quan tâm đến câu chuyện độ tuổi tối đa. Thực tế điều này cũng khá dễ hiểu bởi tại Việt Nam, quy định về Trật tự và An toàn giao thông đường bộ cũng không có giới hạn về độ tuổi tối đa với người cầm lái ôtô dưới 29 chỗ.

Tuy nhiên ở các quốc gia phương Tây, đây là vấn đề thường được đặt lên bàn cân. Gần đây, Chính phủ Italy đã bãi bỏ dự thảo quy định cấm tài xế từ 85 tuổi trở lên lưu thông trên đường cao tốc. Động thái này diễn ra sau khi đề xuất thắt chặt quy định lái xe đối với người cao tuổi nhận về nhiều luồng ý kiến trái chiều từ công chúng.

Trước đó, dự thảo cải cách luật giao thông của Italy đề xuất tự động áp đặt 3 hạn chế nghiêm ngặt khi gia hạn bằng lái cho người đạt mốc 85 tuổi, bao gồm cấm đi vào đường cao tốc, giới hạn bán kính di chuyển không quá 100 km tính từ nơi cư trú và áp dụng quy định nồng độ cồn bằng 0 tuyệt đối khi lái xe.

Bộ Cơ sở hạ tầng và Giao thông Italy cho biết các biện pháp hạn chế tự động đã bị bãi bỏ theo "yêu cầu trực tiếp" của Bộ trưởng Giao thông Matteo Salvini.

Tại Việt Nam chưa có quy định về độ tuổi tối đa để được cầm lái ôtô. Ảnh: Đan Thanh.

Thay vì cấm đoán dựa trên độ tuổi cố định, chính phủ Italy sẽ chuyển sang hình thức kiểm định sức khỏe chuyên sâu hơn. Quốc gia này sẽ thực hiện các bài kiểm tra thể chất và tinh thần kỹ lưỡng hơn đối với tài xế trên 85 tuổi để đánh giá chính xác năng lực cầm lái thực tế. Tài xế có thể được yêu cầu trải qua bài thi lái xe thực hành ở mốc 85 hoặc 90 tuổi để đủ điều kiện gia hạn bằng.

Theo quy định hiện hành tại Italy, thời hạn bằng lái giảm dần theo độ tuổi, ví dụ 10 năm (dưới 50 tuổi), 5 năm (từ 50-70 tuổi), 3 năm (từ 70-80 tuổi) và chỉ còn 2 năm đối với người trên 80 tuổi.

Bên cạnh các điều chỉnh cho tài xế cao tuổi, Italy cũng bổ sung hàng loạt quy định mới nhằm nâng cao an toàn đường bộ. Quá trình sử dụng điện thoại thông minh khi cầm lái hoặc khi đi qua vạch sang đường cho người bộ hành sẽ bị xử phạt nặng hơn.

Đồng thời, luật mới cũng hợp pháp hóa một số hành vi giao thông phổ biến như cho phép ôtô vượt bên phải và mô tô đi vào làn dừng khẩn cấp khi tắc đường.