Land Rover làm sedan điện?

Không phải là một mẫu SUV việt dã hay SUV full size hạng sang như thường lệ, mẫu Range Rover mới có thể là một chiếc sedan thuần điện?

Tập đoàn Jaguar Land Rover chuẩn bị mẫu xe mới trong gia đình Range Rover với tên gọi GT. Mẫu xe hoàn toàn mới này được kỳ vọng xóa mờ ranh giới giữa một chiếc sedan truyền thống và một dòng SUV gầm cao. Chỉ khoảng một tháng sau khi công bố những hình ảnh úp mở đầu tiên, mẫu xe mới đã bị bắt gặp khi đang chạy thử nghiệm tại đường đua Nurburgring (Đức) bên cạnh các đối thủ.

Trái với những dự đoán ban đầu cho rằng đây là phiên bản thay thế cho dòng Velar, hãng xe Anh quốc đã xác nhận GT là một mảnh ghép hoàn toàn mới bổ sung vào dải sản phẩm hiện hữu.

Range Rover GT kế thừa nhiều đường nét thiết kế đặc trưng từ các đàn anh như Velar hay Evoque nhưng sở hữu đường mái vuốt thấp và mềm mại hơn hẳn. Thiết kế thuôn gọn này hứa hẹn tối ưu hóa khí động học, giúp tiết kiệm năng lượng và kéo dài tầm hoạt động cho xe.

Không phải một chiếc SUV thuần, Range Rover GT dự kiến là một mẫu sedan nhưng được nâng chiều cao gầm. Ảnh: Carscoops.

Khoang cabin của GT cũng đánh dấu bước chuyển mình lớn so với phong cách truyền thống của gia đình Range Rover. Nội thất xe lấy cảm hứng từ mẫu xe điện Jaguar Type 01 với vô-lăng hai chấu độc đáo, bảng đồng hồ kỹ thuật số thon gọn kết hợp cùng màn hình giải trí trung tâm kích thước lớn.

Tại đường đua Nurburgring, các mẫu xe thử nghiệm của Range Rover GT xuất hiện cùng hai đối thủ trực tiếp là Audi Q6 e-tron và BMW iX3.

Trong giai đoạn đầu ra mắt, Range Rover GT được phân phối thuần điện (BEV), phát triển trên kiến trúc điện khí hóa 800V tiên tiến hỗ trợ công suất sạc nhanh DC lên tới 350 kW.

Xe dự kiến có các tùy chọn như một motor dẫn động cầu sau hoặc 2 motor dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Nhiều khả năng với nền tảng khung gầm EMA, Range Rover GT có thể được bổ sung biến thể hybrid trong tương lai.