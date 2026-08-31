Đằng sau chiếc Porsche Taycan chỉ mạnh 220 mã lực

Dù có thể đạt đến mức công suất hơn 1.000 mã lực, Porsche Taycan GT tại châu Âu chỉ được đăng ký với công suất khiêm tốn 220 mã lực.

Sự có mặt của ôtô điện hiện đại đang khiến thông số sức mạnh vượt ngưỡng 1.000 mã lực không còn là điều quá xa lạ trên thị trường. Tuy nhiên chuyên trang Auto Motor und Sport của Đức lưu ý rằng, công suất cực đại và công suất duy trì là 2 khái niệm hoàn toàn khác biệt.

Chẳng hạn, Porsche Taycan Turbo GT được công bố công suất tiêu chuẩn 779 mã lực, nhưng xe có thể đạt đến mức công suất 1.019 mã lực nếu chế độ Launch Control được kích hoạt. Thậm chí ở chế độ Overboost, chiếc xe điện của hãng xe thể thao Đức có thể “mở khóa” mức công suất 1.093 mã lực trong khoảng 2 giây.

Bản thân Porsche cho biết các thông số về công suất của Taycan được công bố theo Quy chuẩn Kỹ thuật Toàn cầu số 21 của Liên Hợp Quốc (UN GTR 21) - vốn quy định phương pháp chuẩn hóa để đo công suất tổng của hệ thống trên các dòng xe điện.

Quy chuẩn này tỏ ra hữu ích với các mẫu xe điện sở hữu thiết lập đa motor, bởi đơn giản các hãng không thể cộng công suất tối đa của từng motor và gọi đó là tổng công suất của xe.

Tuy nhiên, công suất chung của hệ thống theo chuẩn GTR 21 cũng không phải là công suất mà xe có thể duy trì liên tục. Motor điện có thể tiếp nhận dòng điện cực lớn và tạo ra công suất “bùng nổ” trong thời gian ngắn, nhưng nhiệt độ tăng cao là yếu tố ngăn cản hệ thống duy trì điều này trong thời gian dài.

Trên xe điện, nhiệt độ và dung lượng pin cũng đóng vai trò quan trọng tương tự bộ inverter, motor điện và hệ thống làm mát.

Mặt khác, Quy định số 85 của Liên Hợp Quốc (ECE R85) bao gồm phép đo công suất tối đa trong 30 phút của hệ truyền động điện. Về cơ bản, phương pháp này xác định công suất đầu ra mà xe có thể duy trì trung bình trong vòng nửa giờ.

Theo Carscoops, thông số này được các hãng sử dụng cho ôtô đăng ký tại Đức. Đây là lý do Porsche Taycan Turbo GT ở quê nhà chỉ được ghi nhận công suất 220 mã lực, trong khi Hyundai Ioniq 5 N tại Đức chỉ mạnh 213 mã lực - dù hãng xe Hàn Quốc quảng bá mẫu xe điện hiệu năng cao này mạnh đến 641 mã lực.

Cần lưu ý rằng con số nói trên không đồng nghĩa một chiếc xe điện sẽ bất ngờ trở nên “lù đù” sau 30 phút. Thông số công suất theo ECE R85 chỉ mang tính chuẩn hóa phục vụ đăng ký xe tại châu Âu, thay vì là con số thể hiện sức mạnh thực tế của xe.

Công suất duy trì thực tế trong điều kiện vận hành phụ thuộc vào tốc độ, nhiệt độ môi trường, dung lượng pin và khả năng quản lý nhiệt của xe.

Trong quá khứ, nhiều mẫu xe xăng từng sở hữu tính năng tương tự Overboost, có thể cải thiện hiệu suất vận hành trong khoảng thời gian ngắn.

Ví dụ, Ford Fiesta ST khoảng những năm 2010 từng ghi nhận công suất 180 mã lực tại châu Âu, nhưng giấy tờ ở Mỹ lại ghi mức công suất 197 mã lực. Cả hai đều dùng chung động cơ, nhưng Ford không được phép quảng bá công suất kiểu Overboost tại châu Âu.

Chuyên trang Carscoops cho rằng trong điều kiện sử dụng thực tế, phần lớn tài xế có thể chỉ cần khoảng 30 mã lực công suất xe. Cuộc đua công suất mà các hãng theo đuổi vì thế được đánh giá đang diễn ra một cách khá vô lý.