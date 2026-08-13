Người lái xe cần biết loạt xử phạt giao thông mới từ 15/8

Nghị định 238 sẽ có hiệu lực từ ngày 15/8 với nhiều điều chỉnh về mức xử phạt. Người lái cần chủ động cập nhật để tránh các vi phạm có thể bị phạt hành chính đến 26 triệu đồng.

Từ ngày 15/8, Nghị định 238 sẽ bắt đầu có hiệu lực, điều chỉnh và bổ sung mức phạt với một số vi phạm giao thông trong Nghị định 168. Dưới đây là các mức phạt mới mà người điều khiển xe máy, ôtô cần nắm rõ và đảm bảo tuân thủ.

Chở khách trên xe biển trắng phạt 12 triệu

Theo Nghị định 238, người lái ôtô trên xe cá nhân (xe biển trắng), không đăng ký kinh doanh vận tải hành khách nếu có chở người, thu tiền và nhận đặt chỗ, ký hợp đồng vận tải sẽ bị phạt 12-14 triệu đồng, đồng thời bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Che mờ biển số phạt đến 26 triệu

Hành vi che mờ biển số, sử dụng chất liệu, vật liệu, thiết bị làm thay đổi khả năng nhận diện thông tin biển số xe máy, ôtô sẽ bị phạt nặng từ 15/8. Cụ thể, người lái xe máy cố tình vi phạm, che mờ biển số bằng vật liệu bị phạt 3-4 triệu đồng.

Hành vi làm lóa, che mờ biển số để né camera phạt nguội có thể bị phạt đến 26 triệu đồng. Ảnh: Đình Kiên.

Với người điều khiển ôtô, mức phạt hành chính dao động 20-26 triệu đồng, đồng thời người vi phạm bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Các vật liệu, chất liệu làm sai lệch khả năng nhận diện thông tin biển kiểm soát, "né" camera phạt nguội có thể bao gồm sơn/chất phản quang chống chụp ảnh, decal phản quang hoặc đổi màu, thiết bị lật/xoay biển số tự động, thiết bị che biển số tự động, đèn LED hồng ngoại công suất cao...

Phạt cảnh cáo nếu không trang bị ghế trẻ em

Theo Nghị định mới, người lái ôtô nếu để trẻ em ngồi ở hàng ghế phía trước vẫn bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến một triệu đồng.

Tuy nhiên với hành vi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên xe mà không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ, người lái sẽ bị phạt cảnh cáo. So với quy định cũ, hành vi này đã được điều chỉnh giảm nhẹ hình thức xử phạt.

Không lắp thiết bị an toàn cho trẻ ở hàng sau bị phạt cảnh cáo. Ảnh: Đan Thanh.

Theo nội dung khoản 13 Điều 2 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, thiết bị an toàn cho trẻ em được định nghĩa là thiết bị có đủ khả năng bảo đảm an toàn cho trẻ em ở tư thế ngồi hoặc nằm trên ôtô, được thiết kế để giảm nguy cơ chấn thương cho người dùng trong trường hợp xảy ra va chạm hoặc khi ôtô giảm tốc độ đột ngột, bằng cách hạn chế sự di chuyển của cơ thể trẻ em.

Việc điều chỉnh các mức xử phạt theo Nghị định 238 không chỉ nâng cao tính răn đe đối với các hành vi cố tình vi phạm như che biển số hay kinh doanh vận tải trái phép, mà còn thể hiện sự linh hoạt trong việc giáo dục ý thức chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Khi chủ động cập nhật và tuân thủ đúng các quy định mới sẽ giúp người tham gia giao thông đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và tránh các rủi ro pháp lý không đáng có.