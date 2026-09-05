Nhà sáng lập Zalo chia sẻ về những thất bại với tân sinh viên

Nhân lễ đón tân sinh viên và khai giảng đầu năm học mới tại Đại học Bách khoa Hà Nội, ông Vương Quang Khải trở về ngôi trường đã đào tạo ông thành một kỹ sư công nghệ.

Trong sự kiện này, lần đầu tiên, nhà sáng lập Zalo chia sẻ với thế hệ tương lai về thất bại của Zing Me và hai tinh thần đã đồng hành cùng ông xuyên suốt sự nghiệp: Khát vọng và lãng mạn. Đồng thời, ông cũng bày tỏ sự tin tưởng vào thế hệ trẻ, khi có một khát vọng đủ lớn và giữ được sự lãng mạn đủ lâu thì sẽ làm được những điều mà hôm nay chúng ta chưa thể hình dung.

Khát vọng tạo ra những sản phẩm có ích

Theo ông Khải, tinh thần mà các kỹ sư cần nuôi dưỡng chính là khát vọng tạo ra những sản phẩm có ích cho cuộc sống.

Ông Vương Quang Khải, nhà sáng lập Zalo phát biểu tại lễ khai giảng.

Từng đoạt giải nhiều cuộc thi lập trình và hiện tại vẫn rất yêu thích viết code, nhưng ông khẳng định giá trị thực sự của công nghệ không đến từ thuật toán, mà là ảnh hưởng của nó tới cuộc sống con người. Với một người kỹ sư, niềm tự hào lớn nhất không phải viết được những hệ thống phần mềm đồ sộ, mà là tạo ra một sản phẩm có ích và thấy ba mẹ, người thân của mình sử dụng hàng ngày.

Ông Khải cũng chỉ ra sai lầm dễ mắc phải của những người kỹ thuật là mang công nghệ cao siêu đi tìm xem áp dụng được vào sản phẩm gì. “Tôi nghĩ nên làm ngược lại: Quan sát đời sống của những người bình thường xung quanh chúng ta, tìm điểm nghẽn và nghĩ cách cải thiện”, ông Khải nhắn nhủ.

Đơn cử tại Zalo, thay vì ứng dụng AI tràn lan chỉ để phô diễn năng lực, đội ngũ tập trung giải quyết các bài toán thiết thực dùng được ngay, như tính năng đọc chính tả phục vụ người cao tuổi hay dịch tự động hỗ trợ giao tiếp.

Toàn lễ khai giảng tại Đại học Bách khoa Hà Nội sáng 05/09.

Trong kỷ nguyên AI và Internet phát triển vượt bậc, với sự hỗ trợ của nhiều công cụ mạnh mẽ, ông khẳng định trách nhiệm cao nhất của người kỹ sư vẫn là lựa chọn giải quyết bài toán nào và tạo ra giá trị gì cho xã hội.

“Lãng mạn” để làm những điều tưởng như không thể

Nếu khát vọng giúp người kỹ sư lựa chọn điều mình muốn tạo ra thì lãng mạn giúp họ đủ niềm tin để đi đến cùng với lựa chọn ấy.

Trước khi thành công với Zalo, ông Khải đã trải qua thất bại lớn với Zing Me. Dù có một đội ngũ kỹ sư xuất sắc cùng nỗ lực làm việc ngày đêm, Zing Me - mạng xã hội từng có 10 triệu người dùng - cuối cùng vẫn không thể cạnh tranh với Facebook. Khoảng cách về mạng lưới kết nối, nhân lực và nguồn lực khiến cuộc cạnh tranh trở nên không cân sức.

Trong những ngày tháng bế tắc ấy, một lần tình cờ bước vào Bảo tàng Lịch sử Quốc gia ở đầu đường Tràng Tiền, ông Khải nhận ra một điều: Người Việt Nam trong nhiều thời kỳ đã phải giải những bài toán rất khó với nguồn lực vô cùng hạn chế. Thay vì chờ đến khi có đủ điều kiện, họ tìm ra cách làm riêng dựa trên những gì mình đang có. Ông dẫn chứng hiệu trưởng đầu tiên của Đại học Bách khoa Hà Nội là Giáo sư Trần Đại Nghĩa cũng đã xây dựng ngành quân giới Việt Nam từ con số 0.

Nghi thức trao cờ truyền thống tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

“Thế hệ đi trước chỉ được trang bị một niềm tin rằng mình làm được, và sự kiên trì để đi đến cùng. Tôi gọi đó là sự lãng mạn".

Với ông Khải, lãng mạn không có nghĩa là tin rằng con đường phía trước sẽ dễ dàng. Đó là khả năng biết con đường nhiều chông gai, biết mình có thể thất bại, nhưng vẫn tin rằng điều mình đang làm là đáng để thử.

“Chính sự lãng mạn đó đã tạo ra Zalo”, ông nói.

Từ thất bại của Zing Me đến thành công của Zalo

Hành trình của hệ sinh thái các sản phẩm Zing, Zalo và Kiki là minh chứng cho cách khát vọng và sự lãng mạn được chuyển hóa thành những sản phẩm công nghệ phục vụ đời sống người Việt.

Lần đầu xuất hiện vào năm 2007, website âm nhạc Zing MP3 nhanh chóng thay đổi trải nghiệm nghe nhạc của người dùng và vươn lên vị trí dẫn đầu với hàng triệu lượt nghe mỗi ngày. Tiếp đó, mạng xã hội Zing Me ra mắt và được đông đảo người Việt đón nhận. Từng vượt qua các đối thủ nước ngoài như Facebook, Zing Me thu hút gần 10 triệu người dùng, trở thành mạng xã hội dẫn đầu thị trường khi ấy. Đến giai đoạn thị trường Internet Việt Nam cạnh tranh khốc liệt, Zing Me bị thu hẹp lợi thế và phải khép lại hành trình của mình.

Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội chụp ảnh cùng GS. TS. Lê Anh Tuấn, Giám đốc Đại học và ông Vương Quang Khải, nhà sáng lập Zalo trong lễ khai giảng.

Từ chính kinh nghiệm xương máu này, đội ngũ kỹ sư Zalo đã có những bài học đắt giá - tiền đề cho sự thành công và phát triển vượt bậc sau này. Dẫn dắt bởi khát vọng tạo ra những sản phẩm thực sự có ích cho cuộc sống, Zalo được ông Khải cùng đội ngũ kỹ sư thiết kế dựa trên những giá trị cốt lõi đơn giản, tin cậy, riêng tư.

Trải qua gần hai thập kỷ, Zalo đã trở thành nền tảng kết nối của hơn 81,3 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng, với hơn 2,2 tỷ tin nhắn được gửi đi mỗi ngày. Đến nay, nền tảng không ngừng cải tiến, ứng dụng AI để phục vụ nhu cầu và nâng cao trải nghiệm giao tiếp của người dùng. Trong gần 14 năm của Zalo và hành trình 19 năm phát triển hệ sinh thái số, các sản phẩm Zing, Zalo, Kiki liên tục chuyển mình qua nhiều làn sóng công nghệ từ web, mobile đến AI. Nhưng bài toán trung tâm vẫn là tạo ra những giá trị hữu ích cho người dùng, xoay quanh sứ mệnh cốt lõi “Phát triển Internet để thay đổi cuộc sống người Việt Nam”.