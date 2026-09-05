Những người được miễn lệ phí làm lại thẻ căn cước online

Một số trường hợp cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước được miễn lệ phí, đặc biệt khi người dân đáp ứng đủ điều kiện trên VNeID và thực hiện thủ tục trực tuyến.

Công dân đủ điều kiện trên VNeID và làm thủ tục trực tuyến được miễn lệ phí cấp đổi, cấp lại căn cước. Ảnh: Quang Nam.

Bộ trưởng Công an vừa ban hành Quyết định 5230/QĐ-BCA-C06 ngày 18/8, công bố loạt thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực cấp, quản lý căn cước.

Trong đó có thủ tục cấp, cấp đổi và cấp lại thẻ căn cước. Công dân phải đổi thẻ khi đến các mốc tuổi 14, 25, 40 và 60.

Việc cấp đổi cũng được thực hiện khi có thay đổi, cải chính thông tin cá nhân; thay đổi nhân dạng; bổ sung ảnh khuôn mặt, vân tay; xác định lại hoặc chuyển đổi giới tính; có sai sót trên thẻ hoặc xác lập lại số định danh cá nhân.

Người dân cũng có thể đề nghị cấp đổi khi thông tin trên thẻ thay đổi do sắp xếp đơn vị hành chính. Trường hợp thẻ bị mất, hư hỏng không còn sử dụng được hoặc công dân được trở lại quốc tịch Việt Nam, thủ tục cấp lại sẽ được thực hiện theo quy định.

Đáng chú ý, việc cấp thẻ căn cước và cấp đổi do sắp xếp đơn vị hành chính được miễn lệ phí. Với các trường hợp thông thường, mức phí cấp đổi là 50.000 đồng/thẻ, còn cấp lại là 70.000 đồng/thẻ.

Từ ngày 1/7/2025 đến hết 31/12/2026, mức thu này chỉ bằng 50% theo Thông tư 64/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính. Theo đó, người dân không thuộc diện miễn chỉ phải nộp 25.000 đồng khi cấp đổi và 35.000 đồng khi cấp lại thẻ căn cước.

Ngoài ra, từ ngày 15/8/2026 đến hết 28/2/2027, công dân có tài khoản định danh điện tử mức độ 2, đã tích hợp đủ 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản trên VNeID và đăng ký cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước qua dịch vụ công trực tuyến được miễn lệ phí.

Bên cạnh chính sách miễn, giảm lệ phí, Quyết định 5230 cũng nêu rõ cách thức và thời gian giải quyết thủ tục.

Người dân có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc thực hiện trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia, ứng dụng VNeID. Ảnh: Công an TP. Cần Thơ.

Người dân có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc thực hiện trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia, ứng dụng VNeID tùy từng trường hợp. Ở cấp tỉnh, việc tiếp nhận có thể thực hiện tại cơ quan quản lý căn cước hoặc Bộ phận Một cửa cấp tỉnh trong cả nước, không phụ thuộc nơi cư trú nếu địa phương đã triển khai.

Thời gian giải quyết thông thường không quá 7 ngày làm việc. Riêng trường hợp cấp lại thẻ do bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được và thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình, thời gian xử lý không quá 5 ngày làm việc.

Một điểm đáng chú ý khác là khi cấp đổi thẻ do thông tin thay đổi vì sắp xếp đơn vị hành chính, cơ quan chức năng có thể sử dụng lại ảnh khuôn mặt, vân tay và mống mắt đã thu ở lần cấp gần nhất, thay vì thu lại các dữ liệu sinh trắc học này.

Sau khi hoàn tất thủ tục, người dân có thể nhận thẻ trực tiếp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ hoặc yêu cầu trả kết quả qua dịch vụ bưu chính đến địa chỉ đăng ký.

Như vậy, trong cùng giai đoạn, mức phí và cách làm lại thẻ căn cước sẽ tùy từng trường hợp. Người đáp ứng đủ điều kiện trên VNeID và làm thủ tục trực tuyến có thể được miễn hoàn toàn lệ phí, trong khi các trường hợp còn lại vẫn được hưởng mức giảm 50% đến hết năm 2026.