Sam Altman xin lỗi

Nhiều người dùng trả phí chưa thể truy cập GPT-6 Astra sau khi OpenAI công bố mô hình. Sam Altman thừa nhận quá trình triển khai đang gặp vấn đề.

Sam Altman lên tiếng về sự chậm trễ khi ra mắt mô hình Astra. Ảnh: Bloomberg.

Chỉ vài giờ sau khi OpenAI công bố GPT-6 Astra, CEO Sam Altman đã phải lên tiếng xin lỗi. Ông mô tả quá trình triển khai mô hình mới là "hỗn loạn". Nguyên nhân đến từ việc nhiều khách hàng trả phí vẫn chưa thể sử dụng Astra.

OpenAI giới thiệu GPT-6 Astra ngày 3/9. Công ty gọi đây là một "bước nhảy thế hệ về năng lực". OpenAI cũng cho rằng mô hình đánh dấu sự khởi đầu của "kỷ nguyên AGI".

Tuy nhiên, Astra không được cung cấp ngay cho toàn bộ khách hàng. Trong ngày đầu tiên, quyền truy cập chủ yếu dành cho một số khách hàng doanh nghiệp. Đây là nhóm đang sử dụng nền tảng an ninh mạng Daybreak của OpenAI.

Công ty cho biết việc triển khai sẽ mở rộng trong vài ngày tiếp theo. Các nhóm được đề cập gồm người dùng Plus, Pro, Business và Enterprise. Astra cũng sẽ xuất hiện trên OpenAI API, Microsoft Azure và AWS Bedrock.

Cách triển khai theo từng giai đoạn nhanh chóng gây ra phản ứng trái chiều. Nhiều khách hàng trả phí cho rằng họ đáng lẽ phải được sử dụng mô hình mới sớm hơn. Phản ứng đặc biệt rõ trong nhóm đăng ký ChatGPT Pro. Đây là gói thường được ưu tiên tiếp cận các sản phẩm mới của OpenAI.

Các bài đăng của nhân viên OpenAI trên X nhận nhiều bình luận phàn nàn về tình trạng chưa được cấp quyền truy cập.

“Chúng tôi đang cố đưa Astra đến mọi người nhanh nhất có thể”, Sam Altman cho biết. Ông thừa nhận người dùng đang thất vọng và cảm ơn họ vì đã kiên nhẫn.

Dù vậy, OpenAI chưa đưa ra thời điểm cụ thể để tất cả người dùng trả phí có thể sử dụng Astra.

Quá trình ra mắt Astra còn xuất hiện một số trục trặc khác. Sam Altman cho biết OpenAI gặp vấn đề nhỏ khi đăng bài giới thiệu sản phẩm.

Trước đó, công ty đã nhiều tuần quảng bá khả năng toán học nâng cao và năng lực an ninh mạng của Astra. Tuy nhiên, mô hình cũng gây tranh luận về tính an toàn và bảo mật. Gã khổng lồ AI cho biết quá trình suy luận của Astra khó giám sát hơn so với các mô hình trước.

Astra từng bị trì hoãn vài tuần trước khi ra mắt. Công ty cho biết khoảng thời gian này được sử dụng để tăng cường các biện pháp an toàn sau một sự cố liên quan đến Hugging Face.

Đây không phải lần đầu OpenAI gặp trục trặc khi tung ra mô hình mới. Khi nhìn lại màn ra mắt GPT-5, Altman từng thừa nhận công ty đã xử lý sai một số vấn đề. Thời điểm đó, các lỗi kỹ thuật và quyết định đột ngột loại bỏ GPT-4o đã khiến nhiều người dùng phản ứng mạnh.