Phạt tới 100 triệu đồng nếu nhà mạng để thuê bao phát tán tin nhắn rác

Quy định mới tăng chế tài với hoạt động phát tán tin nhắn, cuộc gọi quảng cáo, đồng thời siết trách nhiệm của doanh nghiệp viễn thông trong việc xử lý các thuê bao vi phạm.

Nhà mạng có thể bị phạt tới 100 triệu đồng nếu không xử lý thuê bao phát tán tin nhắn, cuộc gọi rác. Ảnh: Hoàng Nam.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 330/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, có hiệu lực từ ngày 19/8. Đáng chú ý, nghị định bổ sung nhiều mức phạt liên quan đến tin nhắn rác, cuộc gọi rác và hoạt động quảng cáo qua điện thoại.

Theo Điều 37, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông có thể bị phạt 90-100 triệu đồng nếu không ngăn chặn, thu hồi số thuê bao được sử dụng để phát tán tin nhắn rác hoặc cuộc gọi rác. Quy định này đồng nghĩa trách nhiệm xử lý vi phạm không chỉ dừng ở cá nhân, tổ chức trực tiếp phát tán nội dung, mà còn đặt lên các nhà mạng cung cấp dịch vụ cho những thuê bao này.

Người thực hiện quảng cáo trái quy định cũng có thể đối mặt với nhiều mức phạt khác nhau. Cụ thể, hành vi gửi tin nhắn, email quảng cáo khi chưa được người nhận đồng ý; gọi điện quảng cáo khi chưa có sự đồng ý rõ ràng hoặc tiếp tục gửi quảng cáo sau khi người dùng đã từ chối có thể bị phạt 10-20 triệu đồng.

Nếu không gắn nhãn quảng cáo theo quy định, không lưu thông tin đăng ký hoặc yêu cầu từ chối nhận quảng cáo trong thời gian tối thiểu một năm, mức phạt có thể tăng lên 20-30 triệu đồng.

Với những hành vi gây phiền nhiễu nhiều hơn cho người dùng, mức xử phạt tiếp tục tăng. Theo đó, việc gửi quá 3 tin nhắn quảng cáo tới cùng một số điện thoại hoặc thực hiện quá một cuộc gọi quảng cáo trong vòng 24 giờ, khi chưa có thỏa thuận khác với người nhận, có thể bị phạt 30-50 triệu đồng.

Cùng mức phạt này là các hành vi gửi tin nhắn quảng cáo ngoài khung giờ 7-22h, gọi điện quảng cáo ngoài khoảng 8h-17h hoặc che giấu thông tin người gửi.

Mức phạt có thể lên tới 80-90 triệu đồng nếu tin nhắn hoặc cuộc gọi quảng cáo vẫn được gửi tới những số điện thoại nằm trong Danh sách không quảng cáo.

Ngoài phạt tiền, tùy tính chất và mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân còn có thể bị áp dụng thêm các hình thức xử phạt như đình chỉ cung cấp dịch vụ hoặc đình chỉ quyền sử dụng tên định danh trong một khoảng thời gian nhất định.

Không chỉ siết hoạt động quảng cáo qua điện thoại, Nghị định 330 còn đưa ra nhiều chế tài liên quan đến việc sử dụng dữ liệu cá nhân.

Trong đó, xử lý dữ liệu cá nhân khi chưa có sự đồng ý hợp lệ của người dùng có thể bị phạt 30-50 triệu đồng. Nếu vẫn tiếp tục xử lý sau khi người dùng yêu cầu dừng, hoặc mặc nhiên coi sự im lặng là đồng ý, mức phạt có thể tăng lên 50-70 triệu đồng.

Như vậy, việc kiểm soát tin nhắn rác và cuộc gọi rác không còn chỉ đặt lên người trực tiếp phát tán nội dung. Nhà mạng và các đơn vị khai thác dữ liệu cá nhân cũng phải chịu trách nhiệm nếu để thông tin người dùng bị sử dụng sai mục đích hoặc phục vụ quảng cáo trái quy định.