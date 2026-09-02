Thông tin đáng chú ý về Samsung Galaxy S27 Ultra

Sau 6 năm trung thành với kiểu dáng quen thuộc, Samsung Galaxy S27 Ultra vừa lộ diện qua các bản dựng với cụm camera dạng "đảo" hoàn toàn mới.

Ảnh dựng của mặt lưng với cụm camera hoàn toàn mới trên Galaxy S27 Ultra. Ảnh: TechHome100.

Sau nhiều thế hệ chỉ tinh chỉnh nhẹ, Samsung dường như sắp áp dụng ngôn ngữ thiết kế đột phá cho dòng smartphone cao cấp tiếp theo. Những hình ảnh dựng rò rỉ gần đây đã hé lộ diện mạo của Galaxy S27 Ultra với cụm camera hoàn toàn mới.

Cụ thể, bản phác thảo từ leaker nổi tiếng Ice Universe cho thấy máy sở hữu cụm camera dạng "đảo" kéo dài hết chiều ngang mặt lưng - phong cách khá tương đồng với iPhone 17 Pro và khác biệt hoàn toàn so với kiểu xếp hàng dọc truyền thống trên Galaxy S26 Ultra.

"Galaxy S27 Ultra vẫn giữ nguyên kích thước màn hình, vị trí dải loa lẫn khe cắm bút S Pen ở cạnh trái so với thế hệ tiền nhiệm. Ngoại trừ cụm camera được làm mới, ngoại hình của hai máy gần như không có nhiều khác biệt", Ice Universe chia sẻ về thiết kế tổng thể của chiếc smartphone.

Mô hình 3D của Galaxy S27 Ultra được Ice Universe chia sẻ. Ảnh: Ice Universe.

Để giúp người dùng có cái nhìn trực quan hơn, tờ Android Headlines đã phối hợp cùng leaker Steve Hemmerstoffer bổ sung màu sắc, linh kiện và logo đầy đủ, tạo nên bản dựng chân thực sát với sản phẩm thương mại nhất.

Theo đó, hệ thống camera của máy sẽ giảm từ 3 xuống còn 2 ống kính chính. Đèn LED cùng các cảm biến phụ được gom gọn trong một mô-đun hình viên thuốc riêng biệt, nơi dự kiến đặt ống kính telephoto 5x mới để thay thế cho bản 3x hiện tại.

Các nguồn tin rò rỉ khác còn tiết lộ thiết bị sẽ trang bị những cảm biến tiên tiến như Samsung ISOCELL HIP6 và Sony IMX855. Khả năng nhiếp ảnh kết hợp cùng các tính năng AI hứa hẹn tiếp tục là trọng tâm tiếp thị cốt lõi của hãng trong thời gian tới.

Bản dựng hoàn chỉnh của Android Headlines. Ảnh: Android Headlines.

Bên cạnh thay đổi thiết kế, leaker Sonny Dickson còn tiết lộ một chi tiết gây bất ngờ khác: Samsung có thể sẽ tung ra Galaxy S27 Ultra với 2 phiên bản kích thước khác nhau. Nếu trở thành hiện thực, đây sẽ là mốc đánh dấu bước thay đổi chưa từng có trong lịch sử dòng Ultra.

Chưa rõ nguồn tin Dickson muốn nói tới hai bản Ultra riêng biệt hay một chiếc Galaxy S27 "Pro" đóng vai trò phiên bản thu nhỏ. Samsung hiện vẫn giữ kín về chiến lược này.

Dẫu vậy, thêm một lựa chọn flagship khác cỡ sẽ đáp ứng tốt nhu cầu của những người dùng thích cấu hình hàng đầu dòng S27 nhưng ngại máy quá to.

Điều này giúp Samsung mở rộng tập khách hàng khi thương hiệu "Ultra" lâu nay vốn đại diện cho phiên bản cao cấp nhất. Việc chia làm hai kích thước sẽ giúp hãng phục vụ trọn vẹn cả người dùng thích hiệu năng lẫn người thích sự nhỏ gọn.

Về cấu hình phần cứng, thiết bị dự kiến tích hợp vi xử lý Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 hoặc Exynos 2700. Máy cũng được kỳ vọng trang bị công nghệ pin silicon-carbon cải tiến.