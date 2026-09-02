CEO Apple nhận lương bao nhiêu?

Theo hồ sơ Apple gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) tiết lộ mức thu nhập của cả CEO mới và cũ của Táo khuyết.

John Ternus (trái) và Tim Cook. Ảnh: Reuters.

Tim Cook đã chính thức rời vị trí CEO Apple sau 15 năm, nhưng ông chưa rời khỏi trung tâm quyền lực của công ty. Ở vai trò mới là Chủ tịch Điều hành, Cook sẽ nhận gói đãi ngộ mục tiêu lên tới 47 triệu USD trong năm tài chính 2027.

Gói đãi ngộ này thấp hơn đáng kể so với thời ông còn điều hành Apple, nhưng không thấp hơn quá nhiều so với người kế nhiệm John Ternus. Tân CEO Apple sẽ nhận lương cơ bản 3 triệu USD mỗi năm và khoản thưởng cổ phiếu mục tiêu 55 triệu USD trong năm tài chính 2027.

Nếu tính thêm khoản cổ phiếu trị giá khoảng 2,5 triệu USD cho phần thời gian ông đảm nhiệm vị trí CEO trong năm tài chính 2026, tổng giá trị gói đãi ngộ mục tiêu của Ternus có thể lên khoảng 58 triệu USD .

Gói đãi ngộ này nằm ở mức cao trong nhóm các khoản thù lao dành cho chủ tịch điều hành của các tập đoàn lớn tại Mỹ. Năm 2024, James Gorman của Morgan Stanley nhận 27 triệu USD khi ông bàn giao vị trí CEO cho người kế nhiệm Ted Pick, người sau đó nhận gói đãi ngộ trị giá 34 triệu USD .

Tương tự, Ajay Banga, CEO của Mastercard, cũng chịu mức cắt giảm thu nhập khoảng 37%, xuống còn 17 triệu USD , khi rời vị trí CEO vào cuối năm 2020.

Tim Cook đảm nhiệm vị trí CEO Apple từ năm 2011, sau khi Steve Jobs qua đời. Trong 15 năm dưới sự lãnh đạo của ông, Apple mở rộng mạnh mẽ sang các mảng dịch vụ và thiết bị đeo, đồng thời phát triển hệ sinh thái sản phẩm với Apple Watch, AirPods, Apple Silicon và Vision Pro.

Vốn hóa thị trường của Apple cũng tăng từ khoảng 350 tỷ USD khi Cook bắt đầu làm CEO lên khoảng 4.000 tỷ USD .

Từ ngày 1/9, Cook chuyển sang vai trò Chủ tịch Điều hành Hội đồng quản trị, trong khi Ternus chính thức trở thành CEO mới. Apple cho biết Cook vẫn sẽ tham gia một số lĩnh vực của công ty, trong đó có việc duy trì quan hệ với các nhà hoạch định chính sách trên toàn cầu.

Tim Cook đã xây dựng được mạng lưới quan hệ rộng với giới chức Mỹ và các chính phủ trên thế giới trong thời gian điều hành Apple. Theo FT, việc ông tiếp tục đảm nhận vai trò này giúp công ty duy trì sự ổn định trong các vấn đề liên quan đến chính sách, thương mại và chuỗi cung ứng.

Trong khi đó, Ternus sẽ phải đảm nhận Apple vào một thời điểm không dễ dàng. Công ty đang đứng trước cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt trong lĩnh vực AI, trong khi các sản phẩm mới cần tạo thêm động lực tăng trưởng bên cạnh iPhone.

Ternus gia nhập Apple từ năm 2001 và từng phụ trách mảng kỹ thuật phần cứng. Ông tham gia vào quá trình phát triển nhiều thế hệ iPhone, iPad, Mac, Apple Watch và AirPods trước khi trở thành lãnh đạo cấp cao của công ty.

Ngay sau khi chính thức trở thành CEO, Ternus sẽ xuất hiện trong sự kiện lớn đầu tiên của mình vào ngày 9/9, nơi Apple dự kiến giới thiệu thế hệ iPhone mới và có thể trình làng chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên.