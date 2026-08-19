CEO Mate Rimac cho biết thương hiệu đang nghiêm túc xem xét việc trang bị hộp số sàn đích thực cho siêu xe Bugatti Tourbillon.

Tại Monterey Car Week 2026, CEO Mate Rimac đã xác nhận hãng đang cân nhắc phát triển phiên bản hộp số sàn cho Bugatti Tourbillon. Khi được Road & Track hỏi về khả năng này, ông trả lời dứt khoát: "Có, chắc chắn. Tôi hoàn toàn đồng ý. Hãy tưởng tượng một chiếc V16 đi cùng hộp số sàn. Một hộp số sàn đúng nghĩa".

Siêu xe Bugatti Tourbillon sẽ có tùy chọn hộp số sàn?

Phát biểu của ông Rimac cho thấy ý tưởng này không chỉ dừng ở mức giả định mà nhiều khả năng đã được thảo luận nội bộ tại Bugatti. Tuy nhiên, hãng vẫn chưa tiết lộ hình thức thương mại hóa sẽ ra sao, từ một chiếc độc bản thuộc chương trình Bugatti Solitaire, một phiên bản sản xuất giới hạn hay đơn giản là tùy chọn dành cho khách hàng đặt mua Tourbillon.

CEO Mate Rimac xác nhận thương hiệu đang "nghiên cứu" tùy chọn hộp số sàn trên mẫu hypercar mới nhất - chiếc Bugatti Tourbillon. Ông khẳng định sẽ không sử dụng phương pháp "giả lập" mà Ferrari đang sử dụng trên 12Cilindri Manuale.

Điểm đáng chú ý là CEO Mate Rimac khẳng định Bugatti sẽ không lựa chọn giải pháp "giả lập" hộp số sàn như Ferrari. Trong khi đó, nếu Tourbillon được trang bị hộp số sàn, Bugatti muốn phát triển một hệ truyền động cơ khí thực thụ với bàn đạp côn và hộp số đúng nghĩa.

Tuy nhiên, đây là bài toán kỹ thuật không hề đơn giản. Bugatti Tourbillon sử dụng hệ truyền động hybrid gồm động cơ V16 hút khí tự nhiên dung tích 8.3L kết hợp 3 motor điện và hộp số ly hợp kép 8 cấp.

Trên thực tế, Bugatti Tourbillon được trang bị động cơ V16 hút khí tự nhiên dung tích 8.3L kết hợp 3 motor điện và hộp số ly hợp kép 8 cấp. Nếu được trang bị hộp số sàn đúng nghĩa, rất có thể cơ cấu hybrid này phải được thiết kế lại từ đầu.

Riêng động cơ V16 đã sản sinh công suất 1.000 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 900 Nm trước khi 3 motor điện bổ sung thêm sức mạnh. Việc tích hợp hộp số sàn với hệ thống hybrid phức tạp này có thể khiến chi phí phát triển tăng rất cao, hoặc Bugatti buộc phải loại bỏ phần hỗ trợ điện để hiện thực hóa ý tưởng.

Hộp số sàn - Tùy chọn giá trị trên siêu xe và hypercar

Nếu dự án được thông qua, Tourbillon sẽ trở thành mẫu Bugatti đầu tiên sở hữu hộp số sàn kể từ EB110. Ra mắt vào thập niên 1990, Bugatti EB110 sử dụng động cơ V12 dung tích 3.5L, kết hợp 4 bộ tăng áp và hộp số sàn 6 cấp, mang đến sức mạnh 560 mã lực trên phiên bản EB110 GT, và 610 mã lực trên EB110 SS.

Bugatti EB110 là mẫu hypercar cuối cùng của thương hiệu này được trang bị tùy chọn hộp số sàn. Các dòng xe thuộc giai đoạn hiện đại như Bugatti Veyron và Bugatti Chiron không có tùy chọn lái với 3 bàn đạp ga, côn và phanh.

Kể từ khi thương hiệu được hồi sinh vào những năm 2000, toàn bộ các mẫu Bugatti đều chỉ sử dụng hộp số ly hợp kép tự động. Từ Veyron, Chiron cho đến hàng loạt phiên bản giới hạn và xe độc bản, tất cả đều kết hợp động cơ W16 quad-turbo 8.0L với hộp số ly hợp kép 7 cấp.

Trước đó, Ferrari đã giới thiệu siêu xe 12Cilindri Manuale với cần số dạng "gated" chữ H và bàn đạp côn, nhưng toàn bộ cơ cấu này vẫn hoạt động thông qua hộp số ly hợp kép 8 cấp tiêu chuẩn thay vì sử dụng hộp số sàn truyền thống.

Trước đó, Ferrari đã giới thiệu siêu xe 12Cilindri Manuale với cần số dạng "gated" chữ H và bàn đạp côn, nhưng toàn bộ cơ cấu này vẫn hoạt động thông qua hộp số ly hợp kép 8 cấp tiêu chuẩn.

Khi nhiều hãng xe phổ thông dần khai tử hộp số sàn, phân khúc siêu xe và hypercar lại đang chứng kiến xu hướng ngược lại. Những thương hiệu như McLaren, Ferrari, Koenigsegg hay Pagani đều đang đưa trải nghiệm lái này trở lại, và Bugatti có thể sẽ là cái tên tiếp theo.