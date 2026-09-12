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Công nghệ Mobile

Mini Magazine

So sánh trực tiếp iPhone Duo và Galaxy Z Fold8

  • Thứ bảy, 12/9/2026 09:15 (GMT+7)
  • 21 phút trước

Hai máy gập từ Apple và Samsung dùng chung tỉ lệ rộng, khung máy tương tự nhau. Galaxy Z Fold8 rẻ hơn đến 18 triệu đồng, trong khi iPhone Duo có lợi thế về vật liệu, hệ điều hành.

iPhone Duo ảnh 1

Samsung

Galaxy Z Fold8

Từ 47 triệu đồng
iPhone Duo ảnh 2

Apple

iPhone Duo

Từ 65 triệu đồng

Smartphone gập khung rộng (Wide Fold)


Galaxy Z Fold8

iPhone Duo
050mm50100Độ dày, mm9,711,3

Khi gập


81,9 × 123,9 × 9,7 mm

84,1 × 117,8 × 11,3 mm
050100150mm50100Độ dày, mm4,55,2

Khi mở


161,4 × 123,9 × 4,5 mm

164,6 × 117,8 × 5,2 mm
Độ dày khi gập

9,7
mm

11,3
mm
Độ dày khi mở

4,5
mm

5,2
mm
Khối lượng

201
g

254
g

Thông số

Hạng mục

Galaxy Z Fold8

iPhone Duo

Màn hình

Màn hình ngoài

Fold8
5,5 inch Dynamic AMOLED 2X
1.972 × 1.248 px, 428 ppi
1-120 Hz, 3.000 nit

Duo
5,4 inch Super Retina XDR OLED
2.034 × 1.398 px, 460 ppi
ProMotion tới 120 Hz, 3.000 nit
Màn hình trong

Fold8
7,6 inch Dynamic AMOLED 2X
2.448 × 1.848 px, 403 ppi
1-120 Hz, 3.000 nit

Duo
7,6 inch Super Retina XDR OLED
2.670 × 1.878 px, 430 ppi
ProMotion tới 120 Hz, 3.000 nit
Lớp phủ nano-texture

Thiết kế

Kích thước khi mở

Fold8
161,4 × 123,9 × 4,5 mm

Duo
164,6 × 117,8 × 5,2 mm
Kích thước khi gập

Fold8
81,9 × 123,9 × 9,7 mm

Duo
84,1 × 117,8 × 11,3 mm
Khối lượng

Fold8
201 g

Duo
254 g
Kháng bụi, nước

Fold8
IP48

Duo
IP68

Hiệu năng và bộ nhớ

Chip

Fold8
Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy

Duo
A20 Pro, 2 nm
RAM

Fold8
12 GB (bản 256/512 GB)
16 GB (bản 1 TB)

Duo
Apple không công bố
Bộ nhớ trong

Fold8
256 GB / 512 GB / 1 TB

Duo
256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB

Camera

Camera sau

Fold8
50 MP Wide
50 MP Ultra Wide

Duo
48 MP Fusion Main
48 MP Fusion Ultra Wide
Camera trước

Fold8
10 MP ở màn hình ngoài
10 MP ở màn hình trong

Duo
12 MP Center Stage ở màn hình ngoài
Camera FaceTime ẩn dưới màn hình trong

Pin và sạc

Pin

Fold8
Pin kép 4.800 mAh

Duo
Pin kép, Apple không công bố dung lượng
Sạc

Fold8
Sạc dây 45 W
Sạc không dây 20 W
Wireless PowerShare

Duo
Sạc 50% trong khoảng 20 phút
MagSafe / Qi2 25 W

Bút và đa nhiệm

Bút cảm ứng

Fold8
Không hỗ trợ S Pen

Duo
Apple Pencil USB-C trên cả hai màn hình
Đa nhiệm

Fold8
Split View 2 hoặc 3 ứng dụng, Pop-up View, Taskbar, App Continuity, Samsung DeX

Duo
Split View 2 ứng dụng, hai cửa sổ cùng ứng dụng, chuyển ứng dụng nhanh, lưu cặp ứng dụng

Giá bán bản 256 GB

Tại Mỹ

Fold8
1.900 USD

Duo
2.000 USD
Tại Việt Nam

Fold8
47 triệu đồng

Duo
65 triệu đồng

Samsung

Z Fold8

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Multi Window

Màn hình 7,6 inch chia được 2 hoặc 3 ứng dụng, kéo đổi kích thước từng cửa sổ và mở thêm ứng dụng nổi dạng Pop-up View.

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Samsung DeX

Kết nối với màn hình rời để chuyển sang giao diện kiểu máy tính, làm việc nhiều cửa sổ bằng bàn phím và chuột.

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Now Nudge

Galaxy AI đọc ngữ cảnh đang dùng để gợi ý bước tiếp theo: tạo lịch, đặt lời nhắc, mở Maps hoặc chuyển nội dung sang ứng dụng khác.


Apple

iPhone Duo

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Split View

Lần đầu trên iPhone: chạy 2 ứng dụng cạnh nhau, mở hai cửa sổ của cùng một ứng dụng và lưu các cặp ứng dụng hay dùng.

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Duo Preview

Khi chụp bằng camera sau, màn hình ngoài thành khung xem trước để người được chụp tự canh bố cục và tư thế.

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Smart Take

A20 Pro phân tích khung hình theo thời gian thực và có thể tự chụp khi nhận ra mọi người đã sẵn sàng, tiện cho ảnh nhóm.

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Kid Cue và Duo FaceTime

Kid Cue phát hoạt ảnh trên màn hình ngoài để trẻ nhìn vào ống kính. Duo FaceTime dùng màn hình ngoài để người phía đối diện cũng theo dõi được cuộc gọi.

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Apple Pencil

Apple Pencil USB-C dùng được trên cả màn hình ngoài lẫn màn hình trong để ghi chú, vẽ và đánh dấu. Đây là lần đầu iPhone hỗ trợ bút.

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StandBy không cần sạc

Màn hình hiển thị đồng hồ, lịch, ảnh hoặc widget ở chế độ StandBy ngay cả khi máy không cắm sạc.

Tiệm ảnh thẻ điêu đứng vì AI

Tiệm ảnh thẻ điêu đứng vì AI

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AI đang khiến các tiệm ảnh tại Trung Quốc lao đao khi người trẻ có thể tự tạo ảnh thẻ tại nhà, khiến lượng khách giảm tới 70-80% trong năm nay.

Xuân Sang

iPhone Duo Apple iPhone Duo IPhone Duo Samsung Galaxy Z Fold8 Dynamic AMOLED Nit

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