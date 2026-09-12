So sánh trực tiếp iPhone Duo và Galaxy Z Fold8

Galaxy Z Fold8
iPhone Duo
Smartphone gập khung rộng (Wide Fold)
Khi gập
Khi mở
Thông số
Màn hình
1.972 × 1.248 px, 428 ppi
1-120 Hz, 3.000 nit
2.034 × 1.398 px, 460 ppi
ProMotion tới 120 Hz, 3.000 nit
2.448 × 1.848 px, 403 ppi
1-120 Hz, 3.000 nit
2.670 × 1.878 px, 430 ppi
ProMotion tới 120 Hz, 3.000 nit
Lớp phủ nano-texture
Thiết kế
Hiệu năng và bộ nhớ
16 GB (bản 1 TB)
Camera
50 MP Ultra Wide
48 MP Fusion Ultra Wide
10 MP ở màn hình trong
Camera FaceTime ẩn dưới màn hình trong
Pin và sạc
Sạc không dây 20 W
Wireless PowerShare
MagSafe / Qi2 25 W
Bút và đa nhiệm
Giá bán bản 256 GB
Z Fold8
Multi Window
Màn hình 7,6 inch chia được 2 hoặc 3 ứng dụng, kéo đổi kích thước từng cửa sổ và mở thêm ứng dụng nổi dạng Pop-up View.
Samsung DeX
Kết nối với màn hình rời để chuyển sang giao diện kiểu máy tính, làm việc nhiều cửa sổ bằng bàn phím và chuột.
Now Nudge
Galaxy AI đọc ngữ cảnh đang dùng để gợi ý bước tiếp theo: tạo lịch, đặt lời nhắc, mở Maps hoặc chuyển nội dung sang ứng dụng khác.
iPhone Duo
Split View
Lần đầu trên iPhone: chạy 2 ứng dụng cạnh nhau, mở hai cửa sổ của cùng một ứng dụng và lưu các cặp ứng dụng hay dùng.
Duo Preview
Khi chụp bằng camera sau, màn hình ngoài thành khung xem trước để người được chụp tự canh bố cục và tư thế.
Smart Take
A20 Pro phân tích khung hình theo thời gian thực và có thể tự chụp khi nhận ra mọi người đã sẵn sàng, tiện cho ảnh nhóm.
Kid Cue và Duo FaceTime
Kid Cue phát hoạt ảnh trên màn hình ngoài để trẻ nhìn vào ống kính. Duo FaceTime dùng màn hình ngoài để người phía đối diện cũng theo dõi được cuộc gọi.
Apple Pencil
Apple Pencil USB-C dùng được trên cả màn hình ngoài lẫn màn hình trong để ghi chú, vẽ và đánh dấu. Đây là lần đầu iPhone hỗ trợ bút.
StandBy không cần sạc
Màn hình hiển thị đồng hồ, lịch, ảnh hoặc widget ở chế độ StandBy ngay cả khi máy không cắm sạc.