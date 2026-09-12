Rời ghế, Tim Cook vẫn nhận lương cao hơn tân CEO Apple

Dù không còn điều hành trực tiếp, Tim Cook vẫn nhận thù lao vượt trội so với tân CEO John Ternus.

Tim Cook và John Ternus. Ảnh: David Paul Morris/Bloomberg.

Quyết định chuyển giao quyền lực tại Apple đã chính thức khép lại kỷ nguyên điều hành kéo dài 15 năm của Tim Cook. Tuy nhiên, các hồ sơ tài chính mới nhất gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) cho thấy ông vẫn duy trì sức ảnh hưởng lớn cùng mức đãi ngộ đáng kinh ngạc tại tập đoàn công nghệ này.

Dù nhường lại ghế Tổng Giám đốc Điều hành (CEO) cho John Ternus, Tim Cook tiếp tục gắn bó với vai trò Chủ tịch Điều hành Hội đồng Quản trị. Trong vai trò mới, ông nhận gói thù lao mục tiêu lên tới 47 triệu USD cho năm tài chính 2027, bao gồm 2 triệu USD lương cơ bản và 45 triệu USD cổ phiếu thưởng.

Mức thù lao này vượt xa con số dưới 560.000 USD của người tiền nhiệm Art Levinson - người vốn chỉ đảm nhận vai trò chủ tịch không điều hành.

Ông Art Levinson, người tiền nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị trước Tim Cook. Ảnh: AppleInsider.

Trong khi đó, tân CEO John Ternus sở hữu gói đãi ngộ khởi điểm khoảng 58 triệu USD . Dù tổng giá trị danh nghĩa của Ternus cao hơn, giới phân tích nhận định cơ cấu thù lao của Tim Cook lại an toàn hơn đáng kể.

Cụ thể, chỉ 50% số cổ phiếu thưởng của Cook gắn liền với hiệu suất cổ phiếu, so với mức 75% của Ternus. Nhờ đó, thu nhập thực tế của cựu CEO Táo khuyết ít chịu tác động trước những biến động của thị trường tài chính.

Sự đãi ngộ đặc biệt này phản ánh thực tế rằng Tim Cook không hề rời xa guồng quay vận hành của Apple. Chuyên gia Mark Gurman nhận định: "Tim Cook vẫn ở lại và đóng vai trò cực kỳ quan trọng".

Tại trụ sở Apple Park, ông Cook chuyển sang làm việc tại văn phòng mới nhưng vẫn trực tiếp nắm giữ các mảng chiến lược then chốt. Ông tiếp tục phụ trách quan hệ ngoại giao cấp cao với chính phủ Mỹ, Trung Quốc và quản lý chuỗi cung ứng linh kiện toàn cầu.

Việc duy trì gói thu nhập tiệm cận mức CEO cho một vị trí Chủ tịch Điều hành gửi đi tín hiệu rõ ràng về sự ổn định. Sự hiện diện của Tim Cook tạo điểm tựa vững chắc để tân CEO John Ternus tập trung vào các chiến lược phát triển phần cứng và trí tuệ nhân tạo.

Bằng cách này, Apple vừa giữ chân được nhà lãnh đạo kỳ cựu, vừa đảm bảo quá trình chuyển giao diễn ra êm đẹp.