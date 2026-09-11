Hơn 200 UAV bay trái phép quanh sân bay Tân Sơn Nhất chỉ trong 10 ngày

Trong khoảng 10 ngày, lực lượng chức năng phát hiện hơn 200 UAV hoạt động trong vùng cấm và hạn chế bay quanh sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó 88 thiết bị đã bị thu giữ.

Hơn 200 UAV được phát hiện hoạt động trong vùng cấm và hạn chế bay quanh sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó 88 thiết bị đã bị thu giữ. Ảnh minh họa: Unsplash.

Thông tin được đưa ra tại hội nghị bảo đảm an toàn bay dân dụng khu vực Tân Sơn Nhất và lân cận ngày 10/9.

Thượng tá Nguyễn Trường Long, Phó Trưởng Đồn Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất, cho biết tình trạng UAV hoạt động trái phép quanh khu vực sân bay thời gian qua diễn biến khá phức tạp. Chỉ trong khoảng 10 ngày, lực lượng chức năng phát hiện hơn 200 thiết bị xuất hiện trong vùng cấm và hạn chế bay.

Phần lớn UAV được phát hiện ở khu vực xa sân bay và chưa tác động trực tiếp đến hoạt động hàng không. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã truy xét, thu giữ 88 thiết bị và đang tiếp tục xác minh các trường hợp còn lại.

Nhiều UAV được sử dụng cho mục đích giải trí, kinh doanh hoặc do người điều khiển chưa nắm rõ quy định, không biết thiết bị đang hoạt động trong khu vực cấm bay.

Việc phát hiện và xử lý cũng gặp không ít khó khăn do sân bay Tân Sơn Nhất nằm giữa khu vực đô thị đông dân. Vùng cấm bay đi qua nhiều khu dân cư, nhà cao tầng, trong khi mật độ sóng vô tuyến lớn. Nhiều UAV chỉ hoạt động trong thời gian ngắn nên việc xác định vị trí và truy tìm người điều khiển không dễ dàng.

Nguy cơ đối với hoạt động hàng không không chỉ đến từ UAV. Theo ông Đoàn Văn Minh, Phó phòng Giám sát an toàn hàng không, Cảng vụ Hàng không miền Nam, thời gian qua còn xuất hiện các trường hợp chiếu laser, thả diều, bóng bay và bắn pháo hoa gần khu vực hoạt động bay.

Năm 2024, các đơn vị ghi nhận 34 trường hợp có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn bay. Con số này tăng lên 43 trường hợp trong năm 2025 và thêm 32 trường hợp từ đầu năm 2026 đến ngày 4/9. Tính chung gần 3 năm, khu vực Tân Sơn Nhất và lân cận đã xảy ra hơn 100 vụ việc liên quan đến các vật thể, hành vi đe dọa an toàn hàng không.

Đáng chú ý, trong hai ngày 11 và 13/8, UAV và diều gắn đèn chớp xuất hiện trong khu vực ảnh hưởng đến hoạt động khai thác, khiến hơn 100 chuyến bay và hàng chục nghìn hành khách bị ảnh hưởng.

Theo ông Minh, điều đáng lo không chỉ nằm ở số lượng vụ việc mà còn ở việc các nguồn nguy cơ ngày càng đa dạng. Nếu trước đây chủ yếu ghi nhận UAV và các vụ chiếu laser, năm 2026 đã xuất hiện thêm nhiều trường hợp thả diều, bóng bay và bắn pháo hoa gần khu vực sân bay.

Sân bay Tân Sơn Nhất duy trì mật độ khai thác lớn, với hàng trăm nghìn lượt chuyến bay và hàng chục triệu lượt hành khách mỗi năm. Ảnh: H.S.

Ông Trần Doãn Mậu, Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Nam, cho biết Tân Sơn Nhất là sân bay có mật độ khai thác lớn, đồng thời nằm giữa khu vực đô thị đông dân của TP.HCM.

Năm 2025, sân bay phục vụ hơn 42 triệu lượt hành khách. Trong 8 tháng đầu năm 2026, Tân Sơn Nhất tiếp nhận hơn 180.000 lượt chuyến bay và khoảng 32 triệu lượt khách. Với cường độ khai thác lớn, bất kỳ yếu tố bất thường nào xuất hiện trong vùng trời tiếp cận sân bay cũng có thể ảnh hưởng đến an toàn bay.

Trước thực trạng này, Cảng vụ Hàng không miền Nam cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường các biện pháp phòng ngừa, hoàn thiện cơ chế phối hợp và quy trình xử lý nhanh, đồng thời phân định rõ trách nhiệm của từng đơn vị.

Một số khu vực được xác định cần tăng cường phòng ngừa UAV, thả diều và bắn pháo hoa gồm Vạn Phúc City, Thạnh Lương, Tây Thạnh, Bình Hưng Hòa, khu vực gần AEON Mall Tân Phú, chân cầu Thủ Thiêm, The Global City, Thảo Điền, Khu công nghiệp Tân Bình, Hồ Đá và Đại học Quốc gia TP.HCM.

Cảng vụ cũng kiến nghị TP.HCM tăng cường tuyên truyền tại khu dân cư, trường học, cơ sở kinh doanh và các địa điểm tổ chức sự kiện. Với những chương trình sử dụng laser hoặc đèn công suất lớn, cơ quan cấp phép cần xem xét kỹ vị trí, hướng chiếu, công suất và khoảng cách tới khu vực hoạt động bay.