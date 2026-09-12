Tiệm ảnh thẻ điêu đứng vì AI

AI đang khiến các tiệm ảnh tại Trung Quốc lao đao khi người trẻ có thể tự tạo ảnh thẻ tại nhà, khiến lượng khách giảm tới 70-80% trong năm nay.

Một tiệm ảnh thẻ tại Huzhou cho biết số khách hàng giảm mạnh trong năm nay. Ảnh: QQ News.

AI tạo sinh đang ngày càng có khả năng tạo ra những bức ảnh chân dung có diện mạo giống ảnh thật. Thay vì đến tiệm chụp ảnh, người dùng có thể sử dụng các công cụ AI để tạo ảnh thẻ từ ảnh có sẵn, sau đó chỉnh kích thước và in ra khi cần. Xu hướng này bắt đầu tác động trực tiếp đến các cửa hàng vốn phụ thuộc nhiều vào dịch vụ ảnh thẻ.

Một chủ tiệm ảnh tại Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc, cho biết lượng khách trong mùa tựu trường năm nay giảm khoảng 70%. Đây vốn là giai đoạn cửa hàng thường xuyên trong tình trạng quá tải do sinh viên mới nhập học có nhu cầu chụp ảnh để làm thẻ sinh viên, thẻ ký túc xá, hồ sơ câu lạc bộ hoặc các giấy tờ khác.

“Năm nay rất ít khách, khá nhàn”, ông Liang, chủ cửa hàng nói. Theo ông, bên cạnh việc sinh viên chủ động chuẩn bị ảnh từ trước nhờ có nhiều kênh thông tin hơn, việc sử dụng AI để tạo ảnh cũng có thể là một nguyên nhân.

Ông từng gặp trường hợp một sinh viên mang ảnh điện tử đến nhờ cửa hàng chỉnh lại kích thước và định dạng. Tuy nhiên, chỉ cần nhìn qua, ông nhận ra đây nhiều khả năng là ảnh do AI tạo ra vì khuôn mặt quá cân đối. Sinh viên này phải chụp lại ảnh thật vì có khả năng không vượt qua khâu kiểm duyệt.

Ảnh thẻ do AI có thể tạo gương mặt quá cân đối, thiếu tự nhiên. Ảnh: Huflit's Confession.

Theo những người trong ngành, ảnh thẻ do AI tạo hiện vẫn có một số dấu hiệu dễ nhận biết như khuôn mặt quá đối xứng, thiếu tương phản sáng tối, màu sắc đồng nhất hoặc làn da quá hoàn hảo, thiếu các chi tiết tự nhiên. Dù vậy, với những loại giấy tờ có yêu cầu không quá nghiêm ngặt, ảnh AI vẫn có thể đáp ứng nhu cầu của người dùng.

Tại Huzhou, một chủ tiệm ảnh khác cũng ghi nhận tình trạng tương tự. Cửa hàng của ông kinh doanh nhiều dịch vụ như ảnh thẻ, chụp ảnh cưới và ảnh chân dung, trong đó ảnh thẻ từng đóng góp đáng kể vào doanh thu.

Đáng chú ý, nhóm khách hàng trẻ em giảm rõ rệt. Với ảnh thẻ phục vụ việc nhập học mẫu giáo, yêu cầu thường không quá cao nên phụ huynh có thể sử dụng các công cụ AI để tạo ảnh tại nhà. Chủ cửa hàng ước tính số trẻ đến chụp ảnh trong mùa tựu trường năm nay giảm khoảng 80% so với cùng kỳ.

Mặt khác, những người làm trong ngành nhiếp ảnh cho rằng AI cũng có thể trở thành công cụ hỗ trợ. Một chủ tiệm cho biết ông đã sử dụng AI trong quá trình chỉnh sửa ảnh, chẳng hạn thay trang phục cho khách hàng trong những trường hợp không có trang phục phù hợp.

Tuy nhiên, ông không sử dụng AI để chỉnh sửa khuôn mặt vì công nghệ có thể làm thay đổi đặc điểm nhận diện của khách hàng.

Một chủ tiệm khác cũng cho rằng việc AI xuất hiện là điều không thể đảo ngược. Nếu không có AI, hoạt động kinh doanh có thể thuận lợi hơn, nhưng khi công nghệ đã phổ biến, các nhiếp ảnh gia cần học cách thích nghi và tận dụng nó.

Theo ông, những người có chuyên môn về nhiếp ảnh vẫn có lợi thế hơn người dùng phổ thông trong việc tạo ra hình ảnh chất lượng cao. Ông dự đoán ảnh do AI tạo sẽ tiếp tục trở nên tự nhiên hơn trong vài năm tới, qua đó có thể gây thêm áp lực lên những dịch vụ chụp ảnh đơn giản.