Stellantis cân nhắc bán nhà máy tại Canada

Stellantis đang cân nhắc đóng cửa và bán nhà máy Brampton tại Canada, làm dấy lên lo ngại về việc làm và tương lai sản xuất ôtô tại nước này.

Theo Reuters, Stellantis đang xem xét khả năng đóng cửa và bán nhà máy lắp ráp Brampton tại bang Ontario (Canada) do tác động từ các mức thuế mà Mỹ áp đặt đối với hàng hóa Canada. Thông tin được nghiệp đoàn công nhân ôtô Canada Unifor công bố ngày 15/8.

Tương lai của nhà máy Stellantis tại Canada

Nhà máy Brampton đã ngừng hoạt động từ năm 2024 để nâng cấp dây chuyền sản xuất, nhưng Stellantis đã tạm dừng kế hoạch này trong năm 2025 và chuyển hoạt động sản xuất mẫu Jeep Compass sang nhà máy tại bang Illinois (Mỹ) sau khi Tổng thống Donald Trump áp thuế đối với hàng hóa Canada.

Nhà máy Brampton đã ngừng hoạt động từ năm 2024 để nâng cấp dây chuyền sản xuất, nhưng tập đoàn đã tạm dừng kế hoạch này trong năm 2025 và chuyển hoạt động sản xuất sang nhà máy tại Mỹ.

Chủ tịch Unifor Lana Payne cho biết Stellantis chưa đưa ra thông báo chính thức về việc đóng cửa nhà máy, nhưng đã thông báo với nghiệp đoàn về kế hoạch thảo luận với một doanh nghiệp khác nhằm xem xét khả năng bán cơ sở này.

Theo Unifor, nguy cơ đóng cửa Brampton phản ánh những tác động tiêu cực của chính sách thuế ôtô từ Mỹ và sẽ được đưa vào các cuộc đàm phán hợp đồng lao động mới với tập đoàn, dự kiến diễn ra trước khi thỏa thuận hiện tại hết hạn vào tháng 9/2026.

Stellantis có thể sản xuất xe điện Trung Quốc tại nhà máy này?

Phản hồi về thông tin trên, Stellantis cho biết hãng chưa có thông báo nào vào thời điểm hiện tại, đồng thời khẳng định vẫn tập trung tìm kiếm giải pháp sản xuất bền vững cho nhà máy Brampton.

Trước đây, Stellantis cũng từng được cho là xem xét sản xuất xe điện tại Canada cùng đối tác Trung Quốc Zhejiang Leapmotor Technology, song kế hoạch này vấp phải sự phản đối từ Unifor.

Trước khi đóng cửa để nâng cấp, nhà máy này sử dụng khoảng 2.200 lao động. Chính phủ Canada cho biết đang phối hợp với tập đoàn Stellantis, Unifor và chính quyền tỉnh Ontario nhằm duy trì hoạt động của nhà máy và bảo vệ việc làm.

Mỹ và Canada đang nỗ lực đạt được một thỏa thuận thương mại mới trước thời hạn áp dụng các mức thuế quan mới. Trước đây, tập đoàn này cũng từng được cho là xem xét sản xuất xe điện tại Canada cùng đối tác Trung Quốc Zhejiang Leapmotor Technology, song kế hoạch này vấp phải sự phản đối từ Unifor.