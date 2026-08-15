Siêu xe Lamborghini Revuelto SV hoàn toàn mới mạnh 1.065 mã lực

Lamborghini Revuelto SV chỉ được sản xuất giới hạn 1.963 chiếc, vốn cũng là con số tri ân năm thành lập của thương hiệu, tuy nhiên giá chính thức chưa được tiết lộ. Tại Việt Nam, Lamborghini Revuelto phiên bản tiêu chuẩn có giá từ 44 tỷ đồng .