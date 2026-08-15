Siêu xe Lamborghini Revuelto SV hoàn toàn mới mạnh 1.065 mã lực

|
Sau 3 năm ra mắt toàn cầu, Lamborghini Revuelto đã chính thức có thêm biến thể hiệu năng cao Super Veloce. Chiếc xe ra mắt đúng thời điểm mẫu siêu xe Super Veloce đầu tiên là Miura SV ra mắt cách đây 55 năm.
|
Tương tự Diablo SV, Murcielago SV hay Aventador SV, Lamborghini Revuelto SV sở hữu gói ngoại thất khí động học hoàn toàn mới và được nâng cấp hiệu suất.
|
Lamborghini Revuelto SV sở hữu thiết kế sắc nét và hầm hố hơn với phần hông vẫn giữ dáng "Speedshape" đặc trưng. Trong khi đó, đầu xe áp dụng thiết kế Omega đứng, giúp siêu xe này có tư thế bề thế và mạnh mẽ hơn.
|
Bộ mâm Dromos Superlight kích thước 20 inch tại cầu trước và 21 inch tại cầu sau lấy cảm hứng từ các mẫu xe đua chuyên nghiệp. Mâm có kết cấu hình lục giác đặc trưng và sử dụng đai ốc khóa trung tâm.
|
Cánh gió sau cố định hoàn toàn mới với thiết kế cánh kép lấy cảm hứng từ xe đua, kết hợp cánh Gurney flap nhằm tăng lực ép xuống mặt đường và cải thiện khả năng làm mát.
|
Khả năng cá nhân hóa của Revuelto SV được mở rộng với 4 kiểu logo SV độc quyền, 4 bộ tem đua và 25 chi tiết ngoại thất được làm từ sợi carbon lộ thiên.
|
Nội thất Lamborghini Revuelto SV được thiết kế theo triết lý "Feel Like a Pilot", hướng về người lái với nhiều chi tiết sợi carbon nhằm giảm trọng lượng và tăng cảm giác thể thao.
|
Đặc biệt, Revuelto SV còn sở hữu vô lăng thế hệ mới lấy cảm hứng từ xe đua, nổi bật với núm xoay Pilota màu đỏ và bố trí các nút điều khiển tối ưu cho người lái.
|
Bản tiêu chuẩn sử dụng ghế Sport Seats khung sợi carbon, đồng thời cung cấp tùy chọn ghế Race Seats carbon nguyên khối bọc Corsa-Tex và da, kết hợp nhiều chi tiết carbon hơn bất kỳ phiên bản Revuelto nào trước đây.
|
Màn hình được trang bị giao diện đồ họa độc quyền dành riêng cho Revuelto SV, với hiệu ứng chào mừng khi mở cửa và các hình ảnh hiển thị mang đậm phong cách Super Veloce.
|
Lamborghini Revuelto SV vẫn được trang bị động cơ V12 hút khí tự nhiên dung tích 6.5L, sản sinh công suất 825 mã lực. Hệ thống hybrid gồm 2 motor điện tại cầu trước và 1 motor điện đặt phía trên hộp số 8 cấp ly hợp kép.
|
Nhờ vào cơ cấu này, xe có công suất tối đa 1.065 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.425 Nm. Revuelto SV có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 2,4 giây và tốc độ tối đa hơn 345 km/h.
|
Xe có các chế độ lái Strada, Sport, Corsa và chế độ Pilota hoàn toàn mới phát triển từ xe đua GT3. Gói khí động học mới giúp lực ép tổng thể tăng 80% so với Revuelto, thậm chí cao hơn 10% so với Lamborghini Aventador SVJ.
|
Lamborghini Revuelto SV chỉ được sản xuất giới hạn 1.963 chiếc, vốn cũng là con số tri ân năm thành lập của thương hiệu, tuy nhiên giá chính thức chưa được tiết lộ. Tại Việt Nam, Lamborghini Revuelto phiên bản tiêu chuẩn có giá từ 44 tỷ đồng.
Sách hay đọc trên xe
Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.