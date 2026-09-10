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Công nghệ Mobile

Mini Magazine

Tất cả về 3 chiếc iPhone mới Apple đã ra mắt tối qua

  • Thứ năm, 10/9/2026 11:15 (GMT+7)
  • 54 phút trước

Apple trình làng 3 chiếc iPhone mới vào rạng sáng ngày 10/9. Hai chiếc iPhone 18 Pro được cải tiến lớn về phần cứng, giữ nguyên cấu hình, cùng mẫu máy gập đầu tiên của hãng.

iPhone ảnh 1
Ô ẢNH 1 · dọc 4:5 · --img-c1 · iPhone 18 Pro, mặt lưng
iPhone 18 Pro
Dạng thanh
iPhone ảnh 2
Ô ẢNH 2 · dọc 4:5 · --img-c2 · iPhone 18 Pro Max, cùng góc
iPhone 18 Pro Max
Dạng thanh
iPhone ảnh 3
Ô ẢNH 3 · dọc 4:5 · --img-c3 · iPhone Duo, gập hé
iPhone Duo
Gập dạng quyển sách
Thông số
18 Pro
18 Pro Max
Duo
Màn hình
18 Pro
6,3 inch
18 Pro Max
6,9 inch
Duo
5,4 inch ngoài, 7,6 inch trong
Tấm nền
18 Pro
Super Retina XDR OLED
18 Pro Max
Super Retina XDR OLED
Duo
Super Retina XDR OLED/ màn hình gập đa lớp
Tần số quét
18 Pro
ProMotion
18 Pro Max
ProMotion
Duo
ProMotion
Độ sáng ngoài trời
18 Pro
3.000 nit
18 Pro Max
3.000 nit
Duo
3.000 nit
Always-On
18 Pro
18 Pro Max
Duo
Có, cả 2 màn
Chip
18 Pro
A20 Pro, 2 nm
18 Pro Max
A20 Pro, 2 nm
Duo
A20 Pro, 2 nm
CPU / GPU
18 Pro
6 / 7 lõi
18 Pro Max
6 / 7 lõi
Duo
6 / 7 lõi
Camera sau
18 Pro
48 MP chính, siêu rộng, tele
18 Pro Max
48 MP chính, siêu rộng, tele
Duo
48 MP chính, siêu rộng
Camera trước
18 Pro
18 MP Center Stage
18 Pro Max
18 MP Center Stage
Duo
12 MP màn ngoài, FaceTime ẩn dưới màn hình trong
Khẩu độ biến thiên
18 Pro
Có, f/1.48 - f/4
18 Pro Max
Có, f/1.48 - f/4
Duo
Không
Zoom
18 Pro
Tele 4x
18 Pro Max
Tele 4x
Duo
Tele 2x
Quay video
18 Pro
Dolby Vision 4K120
18 Pro Max
Dolby Vision 4K120
Duo
Dolby Vision 4K120
Vật liệu
18 Pro
Nhôm nguyên khối
18 Pro Max
Nhôm nguyên khối
Duo
Titan Grade 5
Màu
18 Pro
18 Pro Max
Duo
Bộ nhớ
18 Pro
256 GB - 2 TB
18 Pro Max
256 GB - 2 TB
Duo
256 GB - 2 TB
Giá từ (Mỹ)
18 Pro
1.199 USD
18 Pro Max
1.299 USD
Duo
1.999 USD
Mở bán
18 Pro
18/9
18 Pro Max
18/9
Duo
23/10
Vi xử lý A20 Pro
iPhone ảnh 4
Ô ẢNH 4 · vuông 1:1 · --img-2 · render chip A20 Pro
2 x 16
Lõi Neural Engine
+50%
Băng thông bộ nhớ, so A19 Pro
+40%
Tốc độ GPU
+40%
Hiệu năng duy trì, so 17 Pro
3 lần
Diện tích buồng hơi
3 máy
Cùng dùng một con chip
Khẩu độ biến thiên
f/1.48
Thiếu sáng
f/1.8
Chân dung
f/2.8
Nét toàn khung
f/4
Chụp nhóm
6 lá khẩu cắt laser, đổi bằng rotor cơ khí
Chỉnh tay khẩu độ, tốc độ màn trập, cân bằng trắng
Zoom số tối đa 40x
iPhone ảnh 5
Ô ẢNH 5 · ngang 4:3 · --img-3 · cận cảnh cụm 3 ống kính, hoặc 2 ảnh mẫu f/1.48 và f/4
48 MP chính
Fusion
Tiêu cự
24 mm
Ổn định
OIS sensor-shift
48 MP siêu rộng
Ultra Wide
Tiêu cự
13 mm
Khẩu độ
f/2.2
Góc nhìn
120 độ
48 MP tele
Telephoto
Tiêu cự
100 mm
Khẩu độ
f/2.8
iPhone Duo
iPhone ảnh 6
Ô ẢNH 6 · ngang 16:9 · --img-4 · Duo mở ra, màn hình trong 7,6 inch
90%
Diện tích màn ngoài so với màn 18 Pro
+50%
Màn trong so với 18 Pro Max
+80%
Màn trong so với 18 Pro
Nano-texture chống chói ở màn trong
Hai màn cùng tỷ lệ khung hình
Màn hình lớn nhất từng có trên iPhone
iPhone ảnh 7
Ô ẢNH 7 · ngang 4:3 · --img-5 · mặt cắt các lớp màn hình trong, hoặc cận cảnh bản lề titan
100+
Linh kiện trong bản lề
IP68
Chống bụi và nước
+40%
Độ cứng lớp nano-texture
Ceramic Shield 2 hai mặt ngoài
Tấm titan gia cường dưới màn trong
Touch ID trên nút nguồn
Apple Pencil USB-C
iPhone ảnh 8
Ô ẢNH 8 · ngang 16:9 · --img-6 · màn trong chạy hai ứng dụng cạnh nhau
Hai ứng dụng cạnh nhau
Hai cửa sổ cùng một app
Kéo đổi app nhanh
Lưu cặp ứng dụng
Siri chạy song song
StandBy khi không cắm sạc
Netflix, Zoom, Slack đã tối ưu

Xuân Sang

iPhone Apple iPhone IPhone Duo IPhone 18 Pro Neural Apple Pencil USB-C Pro

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