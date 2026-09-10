Tất cả về 3 chiếc iPhone mới Apple đã ra mắt tối qua
Apple trình làng 3 chiếc iPhone mới vào rạng sáng ngày 10/9. Hai chiếc iPhone 18 Pro được cải tiến lớn về phần cứng, giữ nguyên cấu hình, cùng mẫu máy gập đầu tiên của hãng.
Ô ẢNH 1 · dọc 4:5 · --img-c1 · iPhone 18 Pro, mặt lưng
iPhone 18 Pro
Dạng thanh
Ô ẢNH 2 · dọc 4:5 · --img-c2 · iPhone 18 Pro Max, cùng góc
iPhone 18 Pro Max
Dạng thanh
Ô ẢNH 3 · dọc 4:5 · --img-c3 · iPhone Duo, gập hé
iPhone Duo
Gập dạng quyển sách
Thông số
18 Pro
18 Pro Max
Duo
Màn hình
18 Pro6,3 inch
18 Pro Max6,9 inch
Duo5,4 inch ngoài, 7,6 inch trong
Tấm nền
18 ProSuper Retina XDR OLED
18 Pro MaxSuper Retina XDR OLED
DuoSuper Retina XDR OLED/ màn hình gập đa lớp
Tần số quét
18 ProProMotion
18 Pro MaxProMotion
DuoProMotion
Độ sáng ngoài trời
18 Pro3.000 nit
18 Pro Max3.000 nit
Duo3.000 nit
Always-On
18 ProCó
18 Pro MaxCó
DuoCó, cả 2 màn
Chip
18 ProA20 Pro, 2 nm
18 Pro MaxA20 Pro, 2 nm
DuoA20 Pro, 2 nm
CPU / GPU
18 Pro6 / 7 lõi
18 Pro Max6 / 7 lõi
Duo6 / 7 lõi
Camera sau
18 Pro48 MP chính, siêu rộng, tele
18 Pro Max48 MP chính, siêu rộng, tele
Duo48 MP chính, siêu rộng
Camera trước
18 Pro18 MP Center Stage
18 Pro Max18 MP Center Stage
Duo12 MP màn ngoài, FaceTime ẩn dưới màn hình trong
Khẩu độ biến thiên
18 ProCó, f/1.48 - f/4
18 Pro MaxCó, f/1.48 - f/4
DuoKhông
Zoom
18 ProTele 4x
18 Pro MaxTele 4x
DuoTele 2x
Quay video
18 ProDolby Vision 4K120
18 Pro MaxDolby Vision 4K120
DuoDolby Vision 4K120
Vật liệu
18 ProNhôm nguyên khối
18 Pro MaxNhôm nguyên khối
DuoTitan Grade 5
Màu
18 Pro
18 Pro Max
Duo
Bộ nhớ
18 Pro256 GB - 2 TB
18 Pro Max256 GB - 2 TB
Duo256 GB - 2 TB
Giá từ (Mỹ)
18 Pro1.199 USD
18 Pro Max1.299 USD
Duo1.999 USD
Mở bán
18 Pro18/9
18 Pro Max18/9
Duo23/10
Vi xử lý A20 Pro
Ô ẢNH 4 · vuông 1:1 · --img-2 · render chip A20 Pro
2 x 16
Lõi Neural Engine
+50%
Băng thông bộ nhớ, so A19 Pro
+40%
Tốc độ GPU
+40%
Hiệu năng duy trì, so 17 Pro
3 lần
Diện tích buồng hơi
3 máy
Cùng dùng một con chip
Khẩu độ biến thiên
f/1.48
Thiếu sáng
f/1.8
Chân dung
f/2.8
Nét toàn khung
f/4
Chụp nhóm
6 lá khẩu cắt laser, đổi bằng rotor cơ khí
Chỉnh tay khẩu độ, tốc độ màn trập, cân bằng trắng
Zoom số tối đa 40x
Ô ẢNH 5 · ngang 4:3 · --img-3 · cận cảnh cụm 3 ống kính, hoặc 2 ảnh mẫu f/1.48 và f/4
48 MP chính
Fusion
Tiêu cự
24 mm
Ổn định
OIS sensor-shift
48 MP siêu rộng
Ultra Wide
Tiêu cự
13 mm
Khẩu độ
f/2.2
Góc nhìn
120 độ
48 MP tele
Telephoto
Tiêu cự
100 mm
Khẩu độ
f/2.8
iPhone Duo
Ô ẢNH 6 · ngang 16:9 · --img-4 · Duo mở ra, màn hình trong 7,6 inch
90%
Diện tích màn ngoài so với màn 18 Pro
+50%
Màn trong so với 18 Pro Max
+80%
Màn trong so với 18 Pro
Nano-texture chống chói ở màn trong
Hai màn cùng tỷ lệ khung hình
Màn hình lớn nhất từng có trên iPhone
Ô ẢNH 7 · ngang 4:3 · --img-5 · mặt cắt các lớp màn hình trong, hoặc cận cảnh bản lề titan
100+
Linh kiện trong bản lề
IP68
Chống bụi và nước
+40%
Độ cứng lớp nano-texture
Ceramic Shield 2 hai mặt ngoài
Tấm titan gia cường dưới màn trong
Touch ID trên nút nguồn
Apple Pencil USB-C
Ô ẢNH 8 · ngang 16:9 · --img-6 · màn trong chạy hai ứng dụng cạnh nhau
Hai ứng dụng cạnh nhau
Hai cửa sổ cùng một app
Kéo đổi app nhanh
Lưu cặp ứng dụng
Siri chạy song song
StandBy khi không cắm sạc
Netflix, Zoom, Slack đã tối ưu