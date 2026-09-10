Tất cả về 3 chiếc iPhone mới Apple đã ra mắt tối qua

Apple trình làng 3 chiếc iPhone mới vào rạng sáng ngày 10/9. Hai chiếc iPhone 18 Pro được cải tiến lớn về phần cứng, giữ nguyên cấu hình, cùng mẫu máy gập đầu tiên của hãng.

Ô ẢNH 1 · dọc 4:5 · --img-c1 · iPhone 18 Pro, mặt lưng iPhone 18 Pro Dạng thanh Ô ẢNH 2 · dọc 4:5 · --img-c2 · iPhone 18 Pro Max, cùng góc iPhone 18 Pro Max Dạng thanh Ô ẢNH 3 · dọc 4:5 · --img-c3 · iPhone Duo, gập hé iPhone Duo Gập dạng quyển sách Thông số 18 Pro 18 Pro Max Duo Màn hình 18 Pro 6,3 inch 6,3 inch 18 Pro Max 6,9 inch 6,9 inch Duo 5,4 inch ngoài, 7,6 inch trong 5,4 inch ngoài, 7,6 inch trong Tấm nền 18 Pro Super Retina XDR OLED Super Retina XDR OLED 18 Pro Max Super Retina XDR OLED Super Retina XDR OLED Duo Super Retina XDR OLED/ màn hình gập đa lớp Super Retina XDR OLED/ màn hình gập đa lớp Tần số quét 18 Pro ProMotion ProMotion 18 Pro Max ProMotion ProMotion Duo ProMotion ProMotion Độ sáng ngoài trời 18 Pro 3.000 nit 3.000 nit 18 Pro Max 3.000 nit 3.000 nit Duo 3.000 nit 3.000 nit Always-On 18 Pro Có Có 18 Pro Max Có Có Duo Có, cả 2 màn Có, cả 2 màn Chip 18 Pro A20 Pro, 2 nm A20 Pro, 2 nm 18 Pro Max A20 Pro, 2 nm A20 Pro, 2 nm Duo A20 Pro, 2 nm A20 Pro, 2 nm CPU / GPU 18 Pro 6 / 7 lõi 6 / 7 lõi 18 Pro Max 6 / 7 lõi 6 / 7 lõi Duo 6 / 7 lõi 6 / 7 lõi Camera sau 18 Pro 48 MP chính, siêu rộng, tele 48 MP chính, siêu rộng, tele 18 Pro Max 48 MP chính, siêu rộng, tele 48 MP chính, siêu rộng, tele Duo 48 MP chính, siêu rộng 48 MP chính, siêu rộng Camera trước 18 Pro 18 MP Center Stage 18 MP Center Stage 18 Pro Max 18 MP Center Stage 18 MP Center Stage Duo 12 MP màn ngoài, FaceTime ẩn dưới màn hình trong 12 MP màn ngoài, FaceTime ẩn dưới màn hình trong Khẩu độ biến thiên 18 Pro Có, f/1.48 - f/4 Có, f/1.48 - f/4 18 Pro Max Có, f/1.48 - f/4 Có, f/1.48 - f/4 Duo Không Không Zoom 18 Pro Tele 4x Tele 4x 18 Pro Max Tele 4x Tele 4x Duo Tele 2x Tele 2x Quay video 18 Pro Dolby Vision 4K120 Dolby Vision 4K120 18 Pro Max Dolby Vision 4K120 Dolby Vision 4K120 Duo Dolby Vision 4K120 Dolby Vision 4K120 Vật liệu 18 Pro Nhôm nguyên khối Nhôm nguyên khối 18 Pro Max Nhôm nguyên khối Nhôm nguyên khối Duo Titan Grade 5 Titan Grade 5 Màu 18 Pro







18 Pro Max







Duo



Bộ nhớ 18 Pro 256 GB - 2 TB 256 GB - 2 TB 18 Pro Max 256 GB - 2 TB 256 GB - 2 TB Duo 256 GB - 2 TB 256 GB - 2 TB Giá từ (Mỹ) 18 Pro 1.199 USD 18 Pro Max 1.299 USD Duo 1.999 USD Mở bán 18 Pro 18/9 18/9 18 Pro Max 18/9 18/9 Duo 23/10 23/10 Vi xử lý A20 Pro Ô ẢNH 4 · vuông 1:1 · --img-2 · render chip A20 Pro 2 x 16 Lõi Neural Engine +50% Băng thông bộ nhớ, so A19 Pro +40% Tốc độ GPU +40% Hiệu năng duy trì, so 17 Pro 3 lần Diện tích buồng hơi 3 máy Cùng dùng một con chip Khẩu độ biến thiên f/1.48 Thiếu sáng f/1.8 Chân dung f/2.8 Nét toàn khung f/4 Chụp nhóm 6 lá khẩu cắt laser, đổi bằng rotor cơ khí Chỉnh tay khẩu độ, tốc độ màn trập, cân bằng trắng Zoom số tối đa 40x Ô ẢNH 5 · ngang 4:3 · --img-3 · cận cảnh cụm 3 ống kính, hoặc 2 ảnh mẫu f/1.48 và f/4 48 MP chính Fusion Tiêu cự 24 mm Ổn định OIS sensor-shift 48 MP siêu rộng Ultra Wide Tiêu cự 13 mm Khẩu độ f/2.2 Góc nhìn 120 độ 48 MP tele Telephoto Tiêu cự 100 mm Khẩu độ f/2.8 iPhone Duo Ô ẢNH 6 · ngang 16:9 · --img-4 · Duo mở ra, màn hình trong 7,6 inch 90% Diện tích màn ngoài so với màn 18 Pro +50% Màn trong so với 18 Pro Max +80% Màn trong so với 18 Pro Nano-texture chống chói ở màn trong Hai màn cùng tỷ lệ khung hình Màn hình lớn nhất từng có trên iPhone Ô ẢNH 7 · ngang 4:3 · --img-5 · mặt cắt các lớp màn hình trong, hoặc cận cảnh bản lề titan 100+ Linh kiện trong bản lề IP68 Chống bụi và nước +40% Độ cứng lớp nano-texture Ceramic Shield 2 hai mặt ngoài Tấm titan gia cường dưới màn trong Touch ID trên nút nguồn Apple Pencil USB-C Ô ẢNH 8 · ngang 16:9 · --img-6 · màn trong chạy hai ứng dụng cạnh nhau Hai ứng dụng cạnh nhau Hai cửa sổ cùng một app Kéo đổi app nhanh Lưu cặp ứng dụng Siri chạy song song StandBy khi không cắm sạc Netflix, Zoom, Slack đã tối ưu