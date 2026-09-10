Trải nghiệm nhanh iPhone Duo mỏng nhất từ trước đến nay

Sau nhiều năm đứng ngoài thị trường điện thoại gập, Apple ra mắt iPhone Duo, tập trung giải quyết nếp gập, độ dày và trải nghiệm phần mềm.

iPhone Duo vượt iPhone Air, sở hữu độ mỏng lớn nhất từ trước đến nay. Ảnh: CNET.

Sau nhiều năm đứng ngoài thị trường smartphone màn hình gập, Apple cuối cùng đã giới thiệu iPhone Duo. Những trải nghiệm ban đầu cho thấy hãng không cố tạo ra một thiết bị quá khác biệt, mà tập trung xử lý những vấn đề vốn tồn tại trên điện thoại gập như độ dày, nếp gập, bản lề và cách phần mềm chuyển đổi giữa hai màn hình.

Đây là iPhone mỏng nhất từ trước tới nay iPhone Duo được Apple giới thiệu trong sự kiện rạng sáng 10/9, mỏng hơn cả iPhone Air của năm ngoái.

Nếp gấp gần như biến mất

Một trong những điểm được chú ý nhất khi cầm iPhone Duo là màn hình gập bên trong. Apple sử dụng lớp hoàn thiện nano-texture mới để giảm phản chiếu, đồng thời xây dựng màn hình từ nhiều lớp vật liệu có thể trượt tương đối với nhau khi đóng mở.

Trải nghiệm thực tế ban đầu cho thấy cách làm này mang lại hiệu quả đáng kể. The Verge nhận xét cơ chế gập của Duo hoạt động mượt, trong khi nếp gập gần như không thể nhận ra khi dùng ngón tay sờ qua màn hình. Lớp màn hình matte cũng hạn chế đáng kể ánh sáng phản chiếu, ngay cả khi sử dụng dưới nguồn sáng phía trên.

Nếp gấp màn hình gần như biến mất khi mở điện thoại ra. Ảnh: Ben Bajarin/X.

Nếp gập và cảm giác bề mặt màn hình thường dễ nhận thấy nhất trên điện thoại gập. Các hãng như Samsung, Oppo hay Huawei hiện tại đã gần như xoá hạn chế này khỏi dòng gập của mình. Việc Apple thực hiện được điều này ngay lần đầu tiên cũng đáng được chú ý.

Khi mở ra, iPhone Duo có màn hình 7,6 inch với tỷ lệ 1,4:1. Theo ZDnet, tỷ lệ này khiến màn hình rộng hơn nhiều mẫu điện thoại gập dạng sách khác, phù hợp để xem video theo chiều ngang, đọc các trang nội dung dài hoặc thực hiện đa nhiệm theo chiều dọc.

Khi đóng lại, máy sử dụng màn hình ngoài 5,4 inch. Apple thiết kế hai màn hình với cùng tỷ lệ để việc chuyển đổi giữa trạng thái đóng và mở diễn ra tự nhiên hơn.

Apple đang bán iPhone Duo như một thiết bị nằm giữa smartphone và tablet. Ảnh: Gizmodo.

Đây cũng là điểm quyết định iPhone Duo có thực sự tiện dụng hay không. Nếu màn hình ngoài đủ thoải mái cho những tác vụ hàng ngày, người dùng chỉ cần mở máy khi cần không gian lớn hơn. Ngược lại, nếu phải mở máy thường xuyên, lợi thế về tính cơ động của thiết kế gập sẽ giảm đi đáng kể.

Phần mềm đáng chú ý

Ben Bajarin, CEO kiêm nhà phân tích trưởng tại Creative Strategies, cho biết iPhone Duo cho cảm giác cầm khá vừa tay và có thể dễ dàng bỏ vào túi. Tuy nhiên, theo ông, điểm gây ấn tượng nhất lại nằm ở phần mềm, với cách Apple tối ưu iOS cho thiết kế gập.

iOS 27 có thể tự động điều chỉnh giao diện khi người dùng mở hoặc đóng máy, đồng thời hỗ trợ chạy hai ứng dụng cạnh nhau, mở hai cửa sổ của cùng một ứng dụng và lưu các cặp ứng dụng để sử dụng lại.

Tổng thể thiết kế và tỷ lệ màn hình của iPhone Duo. Ảnh: The Verge.

The Verge cũng ghi nhận Apple đã chọn tỷ lệ màn hình rộng hơn, giúp Duo phù hợp với việc xem video, đọc nội dung dài và đa nhiệm.

Điều này cho thấy Apple không xem Duo đơn thuần là một chiếc iPhone có thể gập. Hãng đang cố biến màn hình lớn thành một phần thực sự hữu ích trong cách người dùng sử dụng thiết bị.

Tuy nhiên, việc iPhone Duo bỏ Face ID để chuyển sang Touch ID sẽ khiến người dùng cần thời gian để làm quen. Gizmodo đánh giá việc này như một bước lùi về trải nghiệm mở khóa và thanh toán

Ứng dụng linh hoạt bù cho camera

Dù có mức giá cao hơn iPhone 18 Pro Max, hệ thống camera của Duo không bằng dòng Pro, ít nhất là về mặt thông số.

Máy sử dụng camera chính Fusion 48 MP và camera góc siêu rộng 48 MP, trong đó camera góc siêu rộng được chia sẻ từ iPhone 18 Pro. Tuy nhiên, camera chính của Duo không có khẩu độ biến thiên như iPhone 18 Pro và 18 Pro Max.

Duo bù lại bằng những cách sử dụng camera tận dụng thiết kế gập. Máy có thể tự đứng trên mặt phẳng để chụp ảnh hoặc quay video, hỗ trợ Dual Capture và cho phép người dùng sử dụng màn hình ngoài để xem trước ảnh selfie.

Màn hình iPhone Duo thay đổi theo nhiều hướng khi chơi game. Ảnh: Geoff Keighley/X.

Điểm khác biệt lớn nằm ở cách bố trí camera. Vì có thể tự đứng trên mặt phẳng, Duo có thể được sử dụng như một chân máy để quay Time-lapse 4K Dolby Vision HDR hoặc chụp ảnh mà không cần phụ kiện.

Duo sử dụng hai viên pin nằm ở hai nửa thân máy. Hai viên pin hoạt động như một hệ thống thống nhất, với thời gian phát video tối đa 31 giờ trên màn hình trong và 44 giờ trên màn hình ngoài.

Apple cho biết máy có thể đạt 50% pin trong khoảng 20 phút sạc nhanh. Sau 5 phút sạc, Duo có thể phát video thêm tối đa 5 giờ.

Về lý thuyết, thời lượng phát video của Duo thấp hơn mức 36 giờ trên iPhone 18 Pro và 45 giờ trên iPhone 18 Pro Max. Tuy nhiên, cách sử dụng hai thiết bị khác nhau, đặc biệt khi Duo có thêm màn hình lớn 7,6 inch và các tình huống đa nhiệm.

iPhone Duo có hai màu là trắng (hãng gọi là Star White) và đen (Night Sky), giá khởi điểm 1.999 USD cho phiên bản 256 GB. Người dùng có thể đặt trước từ ngày 16/10, trước khi máy chính thức lên kệ vào ngày 23/10.

Ở Việt Nam, giá bán iPhone Duo từ 64,9 triệu cho bản 256 GB tới 103,9 triệu cho bản dung lượng 2 TB. Thời gian đặt hàng và giao hàng tương đương thị trường Mỹ.