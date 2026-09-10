Chi tiết iPhone 18 Pro Max: Ít đổi ngoại hình, nhiều nâng cấp bên trong

Bộ đôi iPhone 18 Pro không thay đổi mạnh về thiết kế, nhưng camera khẩu độ biến thiên, Dynamic Island nhỏ hơn và hệ thống tản nhiệt mới tạo khác biệt khi trải nghiệm.

Trong sự kiện “Surprise and Shine”, Apple giới thiệu iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max cùng mẫu gập iPhone Duo. So với thiết bị gập hoàn toàn mới, bộ đôi Pro năm nay mang dáng vẻ quen thuộc hơn, tiếp tục phát triển công thức từ iPhone 17 Pro thay vì thay đổi mạnh về thiết kế.

Ấn tượng ban đầu sau trải nghiệm máy tại Apple Park cũng tương tự. Gizmodo nhận xét cảm giác cầm iPhone 18 Pro và 18 Pro Max gần như giống thế hệ tiền nhiệm. Trong khi đó, The Verge đánh giá những thay đổi đáng chú ý nhất chỉ thực sự xuất hiện khi đi sâu vào camera, màn hình và các tính năng dành cho người dùng chuyên nghiệp.

Apple giữ kích thước màn hình 6,3 inch trên iPhone 18 Pro và 6,9 inch với Pro Max. Cả hai tiếp tục dùng màn hình ProMotion 120 Hz, trong khi mức giá khởi điểm tăng 100 USD , lần lượt đạt 1.199 USD và 1.299 USD .

'Quái vật camera' iPhone 18 Pro Max Trong khi iPhone Duo thu hút sự chú ý, iPhone 18 Pro và Pro Max vẫn có những nâng cấp mạnh mẽ về cấu hình.

Thiết kế không đổi nhiều, nhưng hoàn thiện đồng nhất hơn

Đặt cạnh iPhone 17 Pro, rất khó nhận ra khác biệt lớn về hình dáng. Apple tiếp tục dùng khung nhôm thay vì quay lại titanium. Đây cũng là điểm Gizmodo tỏ ra chưa hài lòng, do nhôm mềm hơn và dễ xuất hiện dấu vết va chạm hơn so với titanium trên một số thế hệ trước.

iPhone 18 Pro và Pro Max không thay đổi lớn về kiểu dáng, nhưng Dynamic Island nhỏ hơn và cách phối màu mặt lưng tạo cảm giác liền mạch hơn. Ảnh: Gizmodo.

Thay đổi dễ nhận thấy hơn nằm ở màu sắc. Màu Cosmic Orange của năm ngoái được thay bằng Burgundy, tông đỏ rượu vang đậm. Ngoài ra còn có Deep Black, Silver và Glacier (màu xanh nhạt). Đáng chú ý, phần kính mờ phía sau giờ được phối cùng màu với khung kim loại, giúp mặt lưng nhìn liền mạch hơn. Trên bản bạc, phần kính vốn có sắc trắng ở thế hệ trước nay chuyển thành màu bạc đồng nhất với thân máy.

Ở mặt trước, Dynamic Island được thu nhỏ đáng kể. Theo Gizmodo, phần khoét hình viên thuốc gần như chỉ còn khoảng một nửa so với trước. Thay đổi này giúp màn hình có thêm không gian hiển thị, dù khác biệt không quá lớn nếu chỉ sử dụng máy trong vài phút. Quan trọng hơn, Dynamic Island mới có thể hiển thị đồng thời ba Live Activities thay vì hai.

Cảm giác sử dụng tổng thể vì vậy không mang tính “thế hệ mới” ngay lập tức. Kích thước màn hình vẫn giữ nguyên, vị trí nút bấm quen thuộc, còn khác biệt về màu sắc hoặc Dynamic Island chủ yếu mang tính tinh chỉnh.

Điều này cũng cho thấy Apple tiếp tục phân hóa sản phẩm bằng chức năng hơn là hình thức. Nếu iPhone Duo đảm nhiệm vai trò tạo sự mới mẻ về thiết kế, iPhone 18 Pro và Pro Max tập trung vào những thay đổi bên trong.

Camera khẩu độ biến thiên tạo khác biệt rõ nhất

Camera là phần dễ tạo cảm giác mới nhất khi trải nghiệm iPhone 18 Pro, đặc biệt trên bản Pro Max.

Apple lần đầu đưa cơ chế khẩu độ biến thiên vào camera chính 48 MP. Người dùng có thể chọn bốn mức khẩu độ gồm f/1.48, f/1.8, f/2.8 và f/4.0. Trong ứng dụng Camera, một nút “Lens Aperture” mới cho phép điều chỉnh trực tiếp thông số này.

Camera chính 48 MP với khẩu độ biến thiên cho phép người dùng kiểm soát sâu hơn độ sâu trường ảnh và lượng ánh sáng đi vào cảm biến. Ảnh: The Verge.

Trong thời gian trải nghiệm ngắn tại Steve Jobs Theater, phóng viên Gizmodo có thể thay đổi khẩu độ trực tiếp và quan sát sự khác biệt về độ sâu trường ảnh. Tuy nhiên, điều kiện tại sự kiện không cho phép kiểm tra đầy đủ khả năng chụp thiếu sáng, nên chất lượng ảnh thực tế vẫn cần chờ đánh giá dài hơn.

Cơ chế khẩu độ cơ học giúp người dùng kiểm soát lượng ánh sáng đi vào cảm biến và mức xóa phông tự nhiên, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào thuật toán. Đây là tính năng mang màu sắc “Pro” rõ rệt hơn nhiều nâng cấp camera trên iPhone những năm gần đây.

Apple đồng thời mở rộng nhóm Pro Camera Controls. Người dùng có thể chỉnh khẩu độ, tốc độ màn trập, cân bằng trắng và lấy nét bằng tay ngay trong ứng dụng mặc định. Focus peaking cũng được bổ sung để hỗ trợ kiểm soát vùng nét. Các điều khiển này còn áp dụng cho video, chẳng hạn thay đổi tốc độ màn trập để tạo hiệu ứng chuyển động.

Một thay đổi nhỏ nhưng dễ thử hơn là tùy chọn “Textures” trong Photographic Styles. Người dùng có thể làm mịn da hoặc thêm hạt vào hình ảnh để tạo cảm giác gần với ảnh phim hơn. Gizmodo đánh giá đây là cách để người dùng giảm cảm giác xử lý quá mạnh vốn thường xuất hiện trên ảnh smartphone.

Tuy vậy, những tính năng này không phải ai cũng cần. Khẩu độ biến thiên, lấy nét thủ công hay điều chỉnh tốc độ màn trập chủ yếu hướng tới nhóm chụp ảnh, quay video thường xuyên. Với người dùng chỉ mở camera và bấm chụp, sự khác biệt ban đầu có thể không lớn.

Nhanh hơn và mát hơn, nhưng cần thời gian kiểm chứng

Bên trong, bộ đôi mới sử dụng A20 Pro trên tiến trình 2 nm. Apple công bố CPU 6 lõi, GPU 7 lõi và Neural Engine 32 lõi, trong đó hiệu năng GPU có thể tăng tới 40% so với thế hệ trước.

Chip A20 Pro và hệ thống tản nhiệt mới được Apple tập trung nâng cấp, song hiệu quả thực tế cần thêm thời gian sử dụng để đánh giá. Ảnh: The Verge.

Trong trải nghiệm ngắn, Gizmodo mô tả phản hồi của máy rất nhanh, nhưng cũng thừa nhận A19 Pro trước đó vốn đã không tạo cảm giác thiếu hiệu năng. Vì vậy, khác biệt thực tế của A20 Pro khó thể hiện chỉ qua thao tác mở ứng dụng hoặc di chuyển trong giao diện.

Pin cũng được cải thiện. Theo Apple, iPhone 18 Pro tăng khoảng 3 giờ phát video cục bộ so với thế hệ trước, còn Pro Max tăng khoảng 6 giờ. Bản Pro Max tiếp tục là lựa chọn có thời lượng sử dụng dài nhất trong dòng iPhone truyền thống.

Sau vài phút cầm thử, iPhone 18 Pro và Pro Max không tạo cảm giác Apple đã xây dựng lại iPhone từ đầu. Thay vào đó, đây là một bản nâng cấp tập trung vào trải nghiệm chuyên nghiệp: camera có nhiều quyền kiểm soát hơn, Dynamic Island hữu ích hơn, chip mạnh hơn và hệ thống tản nhiệt được đầu tư thêm.

Với mức giá tăng 100 USD , câu hỏi lớn sẽ nằm ở giá trị thực tế của các nâng cấp này sau thời gian sử dụng dài. Nhưng ở ấn tượng ban đầu, camera khẩu độ biến thiên là thay đổi dễ nhận ra nhất, trong khi những cải tiến về hiệu năng, nhiệt độ và pin sẽ cần thêm thời gian để chứng minh.