Thế hệ xe điện mới của MOVE - khi công nghệ nâng tầm di chuyển

Bộ sưu tập 5 mẫu xe điện mới của MOVE mở ra thế hệ xe điện "mạnh mẽ hơn, bền bỉ hơn", hướng tới nâng tầm trải nghiệm di chuyển và đời sống hàng ngày của người Việt.

Mẫu xe nổi bật với quãng đường di chuyển lên đến 250 km mỗi lần sạc, vận tốc tối đa 85 km/h, công suất tối đa 6.000 W cùng nhiều tiện ích được phát triển theo nhu cầu sử dụng thực tế.

Định hướng thay đổi cách nhìn về xe điện

Theo ông Lê Trường, CEO Xe điện MOVE, doanh nghiệp nhận thấy nhiều người vẫn có suy nghĩ phải sở hữu xe máy xăng trước khi mua thêm xe điện. Điều này cho thấy xe điện chưa thực sự được xem là phương tiện chính trong đời sống của một bộ phận người tiêu dùng.

Từ thực tế đó, MOVE phát triển bộ sưu tập Smart MOVE gồm 5 mẫu xe MOVE Boss, MOVE Mission, MOVE Thinking, MOVE Target và MOVE Target S theo định hướng "mạnh mẽ hơn, bền bỉ hơn", hướng tới thay đổi cách người dùng nhìn nhận về xe điện. Bộ sưu tập sở hữu vận tốc tối đa 85 km/h, công suất tối đa 6.000 W và mô-men xoắn tối đa 34 Nm. Với động cơ hiệu năng cao, các mẫu xe cho khả năng đề-pa và tăng tốc nhanh, leo dốc tốt, đáp ứng nhiều điều kiện sử dụng thực tế. Theo MOVE, xe có thể chở hai người lớn và leo dốc 35 đến 40 độ mà không cần lấy đà, phù hợp nhu cầu di chuyển của nhiều gia đình Việt.

Đáng chú ý, 2 mẫu MOVE Boss và MOVE Mission được trang bị động cơ mid motor và dây truyền động curoa. Cấu hình này giúp truyền lực ổn định, giảm rung và tiếng ồn trong quá trình vận hành, hạn chế hiện tượng hụt ga và độ trễ khi vặn tay ga.

MOVE Boss và Mission được trang bị động cơ mid motor và dây chuyển động curoa.

Những thông số này được định hướng đáp ứng nhiều điều kiện di chuyển, từ đường phố đô thị đến cung đường có độ dốc hoặc nhu cầu vận hành với tần suất cao.

CEO Lê Trường cho biết: “Điều chúng tôi muốn chứng minh là khi một chiếc xe điện đủ mạnh để vận hành, đủ bền để đồng hành lâu dài và đủ tiện để sử dụng mỗi ngày hoàn toàn có thể trở thành phương tiện chính của người dùng. Không chỉ phục vụ việc đi lại hàng ngày, xe còn đáp ứng nhóm khách hàng có cường độ di chuyển cao như tài xế công nghệ hay shipper”.

Pin LFP và công nghệ quản lý pin giúp hành trình bền bỉ

Song song khả năng vận hành, MOVE tập trung nâng cao độ bền và hiệu quả sử dụng thông qua hệ thống pin. MOVE Target được giới thiệu với quãng đường lên đến 250 km mỗi lần sạc. Với quãng đường này, xe được kỳ vọng giảm tần suất sạc với người dùng thông thường, đồng thời đáp ứng tốt hơn nhu cầu di chuyển liên tục của nhóm khách hàng như shipper. Theo thông tin từ nhà sản xuất, chi phí cho mỗi lần sạc khoảng từ 10.000 đến 15.000 đồng, tùy điều kiện sử dụng.

Các dòng xe được trang bị khối pin LFP cao cấp với độ an toàn và tuổi thọ cao.

Một trong những công nghệ được MOVE tập trung giới thiệu là pin LFP với đặc tính về an toàn, độ bền và khả năng tiết kiệm năng lượng. Theo thông tin từ thương hiệu, hệ thống pin được kiểm chứng theo Cục Đăng kiểm Việt Nam và tích hợp mạch BMS để quản lý điện áp, kiểm soát quá áp, thấp áp, quá dòng và tự động ngắt khi phát hiện dòng điện bất thường.

Cơ chế này góp phần kéo dài tuổi thọ pin, tăng cường an toàn trong quá trình sạc. Ngoài ra, người dùng cũng có thể theo dõi tình trạng pin thông qua ứng dụng trên điện thoại nhờ khả năng kết nối của hệ thống BMS.

Thời gian sạc cũng được MOVE tối ưu để phù hợp với nhịp sinh hoạt của người Việt. MOVE Boss, MOVE Mission và MOVE Thinking có thời gian sạc từ 0 đến 100% khoảng 4,5 tiếng, trong khi MOVE Target và MOVE Target S mất khoảng 5 đến 6 tiếng. Hệ thống sạc đi kèm tính năng tự ngắt khi pin đầy, góp phần mang lại sự thuận tiện và an toàn trong quá trình sử dụng.

Đa dạng thiết kế, tiện ích phong phú

MOVE phát triển 5 mẫu xe với phong cách thiết kế khác nhau. MOVE Boss và MOVE Mission mang phong cách sang trọng, cao cấp, MOVE Target và MOVE Target S hướng tới diện mạo năng động, mạnh mẽ, trong khi MOVE Thinking mang hơi hướm cổ điển.

Các mẫu xe MOVE với phong cách thiết kế khác nhau.

Các tiện ích cũng được đưa vào quá trình phát triển sản phẩm để nâng cao trải nghiệm người dùng. MOVE Target và MOVE Target S có dung tích cốp lên đến 42 lít, phục vụ nhu cầu mang theo đồ dùng hàng ngày. Một số trang bị khác gồm cổng sạc USB, số lùi, khóa chống trộm thông minh và khả năng kết nối ứng dụng để theo dõi thông tin về pin và dịch vụ bảo hành.

Phong cách thiết kế bắt mắt trên các mẫu xe điện mới của MOVE.

Trải nghiệm sử dụng xe còn được hỗ trợ bởi hệ thống hậu mãi với dịch vụ giao hàng tận nơi và chính sách bảo hành tận nhà lên đến 10 năm đối với một số hạng mục, tùy theo điều kiện áp dụng. Thương hiệu cũng đang mở rộng hệ thống hơn 300 showroom toàn quốc để dễ dàng tiếp cận và hỗ trợ khách hàng.

Trang bị cốp xe rộng rãi cho trải nghiệm sử dụng tiện nghi.

Hiện tại, MOVE Việt Nam đang triển khai chính sách ưu đãi dành cho khách hàng đặt cọc sớm và chương trình thu xăng đổi điện trợ giá lên đến 7 triệu đồng từ 13/8 đến hết tháng 8/2026.

Với 5 mẫu xe mới, MOVE hướng đến mở rộng phạm vi sử dụng xe điện, từ nhu cầu đi lại hàng ngày tới kinh doanh và di chuyển cường độ cao. Bộ sưu tập cũng cho thấy định hướng của hãng trong việc đưa xe điện trở thành phương tiện chính, thay vì lựa chọn bổ trợ như trước.