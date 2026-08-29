Thử nhiều chiêu 'căn ke' khoảng cách trên cao tốc - có dễ thực hiện?

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Trong một chuyến hành trình trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Tri Thức - Znews đã thử vài cách thức "căn ke" khoảng cách an toàn với xe liền trước khi đang chạy với tốc độ cao.
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Nhóm vạch kẻ đường 7.8 thường bố trí ngay sau biển báo IE.471, hỗ trợ tài xế ước lượng khoảng cách với xe chạy trước. Theo Quy chuẩn 41:2024, các vạch này có dạng đường liền hình mũi nhọn, màu trắng và chạy song song tim đường. Vạch 7.8 được bố trí trên chiều dài 200 m dọc theo đường, cách 50 m bố trí một nhóm 2 vạch.
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Nhờ vị trí tương đối của xe phía trước và phương tiện đang cầm lái với nhóm vạch kẻ đường 7.8, tài xế có thể ước lượng khoảng cách hiện tại giữa 2 xe. Nếu xe trước vừa đi qua một cụm vạch 7.8, tài xế có thể quan sát vị trí xe đang điều khiển so với cụm vạch phía sau để ước lượng khoảng cách. Nếu chưa vượt qua cụm vạch kế tiếp, khoảng cách giữa hai xe về cơ bản vẫn đang ở mức từ 50 m trở lên.
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Vị trí tương đối giữa các xe với vạch kẻ đường 7.8 cũng là một trong những cách được lực lượng CSGT sử dụng để xác định lỗi vi phạm không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc. Ảnh minh họa: Cục CSGT.
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Tài xế cũng có thể nhìn thấy các vạch 7.8 bố trí trên đường vào trạm thu phí ở lối ra cao tốc. Các trạm thu phí này thường cắm biển báo, cho biết khoảng cách tối thiểu giữa các xe cần duy trì là 8 m.
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Cùng với vạch kẻ đường 7.8, các biển báo khoảng cách đặt cách nhau 50 m cũng xuất hiện sau biển báo IE.471.
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Tương tự cách thức ước lượng khoảng cách an toàn bằng vạch kẻ đường 7.8, tài xế có thể quan sát vị trí của xe phía trước và xe đang điều khiển với các biển báo 0 m, 50 m, 100 m, 150 m và 200 m nằm liên tiếp trên đường. Từ đây, tài xế có thể chủ động điều chỉnh tốc độ phương tiện đang điều khiển để đảm bảo khoảng cách an toàn theo quy định.
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Khi trời mưa, có sương mù, mặt đường trơn trượt, đường có địa hình quanh co, đèo dốc, tầm nhìn hạn chế, người lái xe cần chủ động điều chỉnh khoảng cách an toàn lớn hơn trị số ghi trên biển báo hoặc theo quy định ở bảng trên. Thực tế tại vài đoạn đường cong trên cao tốc đã xuất hiện các biển báo với khoảng cách 100 m để hỗ trợ tài xế "căn ke" khoảng cách với xe đi trước.
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Với quy tắc 3 giây, tài xế cần chọn một điểm mốc trên đường, chẳng hạn vật phản quang, cột đèn, cột H, cột Km, giá long môn... Ngay khi đuôi xe trước vừa vượt qua mốc đó, tài xế sẽ bắt đầu đếm nhẩm từ một giây đến 3 giây. Nếu đầu xe chưa đến mốc đã chọn khi đếm đến giây thứ ba, khoảng cách hiện tại với xe phía trước nhìn chung đã đảm bảo an toàn. Một số tài xế cũng sử dụng cột Km (mỗi cột cách nhau 100 m) hay vạch đứt phân làn trên đường (giữa 2 vạch là 6 m (tổng cộng 9 m cho 1 chu kỳ vạch) và căn ke theo thói quen, điều này cũng có thể thực hiện được nhưng cần nhiều kinh nghiệm chạy trên đường cao tốc và cảm quan không gian tốt.
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Với một số xe có trang bị hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), tài xế có thể thiết lập khoảng cách mong muốn với xe chạy trước. Khi này, hệ thống sẽ hỗ trợ một phần bằng cách chủ động can thiệp vào vận hành của xe, tăng tốc hoặc giảm tốc tương ứng với hành động của xe phía trước, giúp duy trì thông số khoảng cách mà tài xế đã thiết lập. Nếu sử dụng cố định một chiếc xe cá nhân, việc đặt một "thước" đo khoảng cách trên kính lái cũng có thể là cách để đo khoảng cách tương đối chính xác và dễ thực hiện.
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Chấp hành quy định về tốc độ, khoảng cách an toàn với xe phía trước là một trong những yêu cầu với người tham gia giao thông, quy định tại Điều 12 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024. Theo Nghị định 168/2024 hiện hành, tài xế ôtô không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước trên cao tốc sẽ bị phạt 4-6 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Trường hợp vi phạm mà gây tai nạn giao thông, mức phạt tăng lên thành 20-22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Ảnh: Việt Linh.
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