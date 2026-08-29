Thử nhiều chiêu 'căn ke' khoảng cách trên cao tốc - có dễ thực hiện?

Nhờ vị trí tương đối của xe phía trước và phương tiện đang cầm lái với nhóm vạch kẻ đường 7.8, tài xế có thể ước lượng khoảng cách hiện tại giữa 2 xe. Nếu xe trước vừa đi qua một cụm vạch 7.8, tài xế có thể quan sát vị trí xe đang điều khiển so với cụm vạch phía sau để ước lượng khoảng cách. Nếu chưa vượt qua cụm vạch kế tiếp, khoảng cách giữa hai xe về cơ bản vẫn đang ở mức từ 50 m trở lên.