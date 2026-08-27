Tài xế lo giữ khoảng cách - cao tốc bất ngờ 'văn minh' hơn

Tình hình trên cao tốc đã trở nên thoáng đãng hơn hẳn khi các tài xế chủ động tuân thủ quy định về việc giữ khoảng cách an toàn.

Theo video được Cục Cảnh sát Giao thông đăng tải, tình hình cao tốc nay trở nên thoáng đãng hơn hẳn khi các phương tiện có ý thức giữ khoảng cách.

Đây có thể xem là dấu hiệu đáng mừng ngay sau khi Cục nhắc lại các quy định liên quan đến việc xử phạt hành vi không giữ khoảng cách an toàn 55 m.

Theo quy định hiện hành tại Nghị định 168/2024, mức phạt cho hành vi này là 4-6 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Trường hợp không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước trên cao tốc mà gây tai nạn giao thông, mức phạt tăng lên thành 20-22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Cao tốc bất ngờ 'văn minh' hơn từ hôm nay Theo video được Cục Cảnh sát Giao thông đăng tải, các phương tiện di chuyển trên cao tốc trong hôm nay giữ khoảng cách đúng quy định giúp việc lưu thông trở nên dễ dàng hơn.

Việc giữ mức khoảng cách an toàn 55 m cũng không quá khó với các tay lái như nhiều người bàn luận trong những ngày gần đây.

Duy trì tốc độ chuẩn mực trên cao tốc không chỉ là câu chuyện quy định mà còn là ý thức giúp giao thông trở nên thoáng đãng hơn.

Các quy định về khoảng cách cộng với luật về việc triển khai làn vượt bên trái khi được các tài xế tuân thủ sẽ giúp giao thông trở nên thoáng đãng hơn, việc lưu thông, vượt xe dễ dàng hơn. Từ đó, nguy cơ tai nạn liên hoàn như đã từng diễn ra trên các cao tốc cũng sẽ được giảm đi đáng kể.

"Mục tiêu cao nhất không phải là xử phạt thật nhiều, mà là phòng ngừa tai nạn và hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật. Giữ khoảng cách an toàn giúp người lái xe có đủ thời gian, không gian xử lý khi phương tiện phía trước giảm tốc hoặc gặp tình huống bất ngờ, đồng thời hạn chế va chạm liên hoàn, ùn tắc kéo dài trên cao tốc", theo Cục Cảnh sát Giao thông chia sẻ trên trang.