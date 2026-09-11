Tình yêu nước hiện diện trong 1,2 tỷ cuộc gọi dịp Tết Độc lập

Hình ảnh Lễ đài Độc lập cùng lá cờ đỏ sao vàng đã đồng hành cùng hơn 1,2 tỷ cuộc gọi trên Zalo dịp 2/9 vừa qua.

Gọi điện cho gia đình trong những ngày nghỉ lễ 2/9, Như Ý (22 tuổi, TP. HCM) dừng mắt ở hình nền cuộc gọi một lúc lâu. Cô nhận ra đấy là hình ảnh Lễ đài Độc lập lịch sử – nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc Lập, cùng lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nền trời rạng rỡ.

“Ban đầu mình có hơi bất ngờ, xen lẫn cảm giác tự hào và gần gũi. Giống như ngày vui của đất nước luôn hiện hữu trong mỗi cuộc gọi cho người thân, gia đình, bạn bè", Như Ý chia sẻ.

Bộ giao diện cuộc gọi được Zalo ra mắt dành riêng cho dịp Tết Độc Lập vừa qua.

Trong bối cảnh công nghệ ngày càng gắn chặt với đời sống, tình yêu nước cũng được thể hiện linh hoạt và sinh động hơn. Thông qua ngôn ngữ công nghệ hiện đại, Zalo đã và đang trở thành cầu nối gần gũi, đồng hành cùng người dùng trong việc thể hiện niềm tự hào dân tộc qua các thao tác như thay đổi hình nền cuộc gọi, lan tỏa nội dung tích cực hay tham gia các chiến dịch cộng đồng.

“Cứ đến mỗi dịp lễ, tôi lại thấy Zalo có các hoạt động khác nhau, có khi là thay đổi hình đại diện AI với trang phục cờ đỏ sao vàng, có khi là hình nền cuộc gọi với biểu tượng về sự kiện lịch sử của đất nước. Tôi thấy không khí trên mạng sôi động hơn, tạo cho người trẻ thêm phương tiện để bày tỏ niềm vui,” Nhật Minh (25 tuổi, Hà Nội) chia sẻ.

Sự dịch chuyển trên cho thấy Zalo không chỉ là phương tiện liên lạc mà còn trở thành không gian để mọi cá nhân thể hiện tình cảm của bản thân, bày tỏ sự trân trọng với giá trị văn hóa, lịch sử. Đơn cử, tính riêng trong 8 ngày diễn ra chiến dịch (từ 26/8 đến 2/9), đã có hơn 1,2 tỷ cuộc gọi mang hình nền Lễ đài Độc lập được thực hiện.

Người trẻ cùng nhau lan tỏa tình yêu nước qua các không gian số.

Đây không phải là lần đầu tiên các hoạt động hưởng ứng những ngày lễ lớn của Zalo được đông đảo người dùng ủng hộ. Năm 2025, chiến dịch “Tự hào Việt Nam” nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) với bộ 3 giao diện Việt Nam lấy hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng làm trung tâm đã thu hút 5 triệu người sử dụng chỉ sau một tuần, trở thành sự kiện cộng đồng có sức ảnh hưởng sâu rộng trên nền tảng. Cũng trong năm 2025, hoạt động cập nhật bộ giao diện trang cá nhân, hình đại diện AI chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9 của Zalo cũng được đông đảo người dùng hưởng ứng, với khoảng 7,9 triệu bức hình AI đã được người dùng tạo ra trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch.

Bên cạnh việc đồng hành cùng người dùng Việt lan tỏa tình cảm, niềm tự hào trong những dịp đại lễ, Zalo còn tích cực hỗ trợ các cơ quan, ban ngành cũng như thúc đẩy phát triển xã hội và tiến trình chuyển đổi số. Tính đến 06/2026, cả nước đã có 19.760 kênh Zalo OA và 1.529 Zalo Mini App thuộc các đơn vị, cơ quan nhà nước, giáo dục, y tế và tiện ích hoạt động tích cực. Qua đó, người dân có thể nhanh chóng tiếp nhận thông tin chính thống từ cơ quan nhà nước và đơn vị tiện ích, đồng thời phản ánh kịp thời những vấn đề đang diễn ra.