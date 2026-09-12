Top 10 xe bán chạy tháng 8 tại Việt Nam có nhân tố mới?

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Top 10 mẫu xe bán chạy nhất thị trường Việt trong tháng 8 thật ra không có nhiều sự thay đổi bởi 4 vị trí dẫn đầu vẫn thuộc về các mẫu xe thuần điện từ VinFast. Trong tháng 8, VF 3 tiếp tục giữ ngôi vương với 6.453 xe được bán ra thị trường, tăng gần 1.000 chiếc so với tháng trước đó (5.564 xe). Ảnh: Phương Lâm.
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Vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng doanh số là VF 5 cùng biến thể Herio Green với tổng doanh số đạt 4.265 chiếc. VinFast VF 5 hiện có giá khởi điểm 496 triệu đồng, trong khi Herio Green chuyên chạy dịch vụ có giá 450-469 triệu đồng. Ảnh: Duy Hiệu.
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Limo Green cũng giữ nguyên thành tích bán chạy thứ 3 thị trường với doanh số đạt 4.203 chiếc. So với tháng trước đó, doanh số của mẫu MPV dịch vụ giảm 201 xe. Tại Việt Nam, VinFast Limo Green hiện có giá 699 triệu đồng. Ảnh: Sơn Phạm.
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Mẫu xe bán chạy thứ 4 thị trường tháng 8 không phải là VF 2 những vẫn là sản phẩm từ VinFast - VF 6. Chiếc SUV bán được 1.256 xe sau tháng 8. VinFast VF 6 hiện có 2 phiên bản, giá bán lần lượt 646 triệu và 699 triệu đồng. Ảnh: Đan Thanh.
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Đáng chú ý, Mitsubishi Triton bất ngờ xuất hiện trong bảng xếp hạng bán chạy của tháng, vượt qua nhiều cái tên sau khi ghi nhận doanh số kỷ lục 1.145 chiếc trong tháng 8. Đây là tháng đầu tiên sau nhiều năm, lượng xe Triton bán ra thị trường vượt con số 1.000 chiếc. Xe đang được bán với 3 phiên bản, giá dao động 655-924 triệu đồng. Ảnh: Phúc Hậu.
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Xếp sau Triton là "vua" của phân khúc SUV tầm giá một tỷ đồng - Mazda CX-5 - với doanh số 1.092 xe. Mazda CX-5 hiện có tổng cộng 6 phiên bản, giá bán dao động trong khoảng 699-869 triệu đồng. Ảnh: Thaco.
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Toyota Yaris Cross tiếp tục ghi tên vào bảng xếp hạng doanh số khi bán được 920 xe trong tháng 8, với 179 chiếc thuộc phiên bản hybrid. Toyota Yaris Cross hiện có giá 650-728 triệu đồng. Ảnh: TMV.
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VinFast VF 8 thế hệ mới vừa mới xuất hiện nhưng đã nhanh chóng lọt vào top xe bán chạy nhất tháng khi ghi nhận 834 xe được bán ra. Với sức hút từ giá bán, nhiều khả năng mẫu xe sẽ tiếp tục ghi nhận doanh số tăng mạnh trong những tháng cuối năm. Xe được niêm yết với mức giá 999 triệu đồng nhưng đang được hưởng nhiều ưu đãi trong tháng 9. Ảnh: Đan Thanh.
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Toyota Innova Cross cũng bất ngờ quay lại bảng xếp hạng với doanh số đạt 829 chiếc trong tháng 8, trong đó biến thể hybrid đóng góp 371 xe. Tại Việt Nam, xe được bán với 3 phiên bản, 2 tùy chọn chạy xăng có giá 730 và 825 triệu đồng. Trong khi bản hybrid có giá 960 triệu đồng. Ảnh: TMV.
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Ford Ranger cũng quay trở lại top 10 xe bán chạy của tháng 8 sau thời gian vắng mặt nhờ doanh số đạt 729 chiếc, nâng tổng lượng xe giao đến tay khách hàng sau 8 tháng đạt 8.688 xe. Tại Việt Nam, Ranger là mẫu bán tải ghi nhận nhiều phiên bản nhất, giá khởi điểm 669 triệu, phiên bản cao nhất là Raptor 3.0L V6 có giá 1,44 tỷ đồng. Ảnh: Phong Vân.
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