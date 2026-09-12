Top 10 xe bán chạy tháng 8 tại Việt Nam có nhân tố mới?

Đáng chú ý, Mitsubishi Triton bất ngờ xuất hiện trong bảng xếp hạng bán chạy của tháng, vượt qua nhiều cái tên sau khi ghi nhận doanh số kỷ lục 1.145 chiếc trong tháng 8. Đây là tháng đầu tiên sau nhiều năm, lượng xe Triton bán ra thị trường vượt con số 1.000 chiếc. Xe đang được bán với 3 phiên bản, giá dao động 655-924 triệu đồng. Ảnh: Phúc Hậu.