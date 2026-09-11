Honda ra mắt xe mới, lần này mới 'thật' hay xe cũ thay tem?

Honda chuẩn bị trình làng mẫu xe mới với thông điệp về sự sang trọng, dấy lên dự đoán về sự xuất hiện của một vài cái tên mới.

Honda sẽ ra mắt xe máy mới tại Việt Nam vào giữa tháng 9. Dù chưa có thêm thông tin nào về chi tiết mẫu xe hay hình ảnh, cụm từ "biểu tượng chuẩn sang" trong thông điệp truyền thông phần nào hé lộ định hướng của mẫu tay ga sắp xuất hiện.

Honda Stylo, Scoopy chính hãng?

Một trong những mẫu xe được nhiều người dự đoán Honda Stylo. Thực tế từ năm 2024, mẫu xe đã được đăng ký hình ảnh ở Công báo sở hữu công nghiệp, hứa hẹn cơ hội phân phối chính hãng tại Việt Nam.

Đây là chiếc tay ga thời trang thuộc phân khúc trung - cao cấp, đang được phân phối ở một số thị trường Đông Nam Á như Indonesia. Honda Stylo mang phong cách thời trang hơn với kiểu đèn lục giác ở phía trên.

Hình ảnh Honda Stylo được đăng ký bản quyền hình ảnh công nghiệp tại Việt Nam từ 2024. Ảnh: IP Vietnam.

Phần đầu to bản với dải LED đặt ngay dưới cùng, gần phần dè trước. Kiểu dáng đuôi được kéo dài và bầu bĩnh hơn, hứa hẹn mang đến kích thước cốp rộng rãi.

Tại thị trường Indonesia, Honda Stylo được trang bị động cơ eSP+ 156,9cc, làm mát bằng dung dịch, cho công suất tối đa khoảng 15,1 mã lực và mô-men xoắn cực đại 13,8 Nm. Xe có cả 2 phiên bản với tùy chọn hệ thống chống bó cứng phanh ABS hoặc CBS.

Tại quốc gia vạn đảo, Stylo có giá dao động 29,17 triệu Rp, tương đương khoảng 1.800 USD cho bản CBS và khoảng 32,16 triệu Rp ( 1.980 USD ) cho bản ABS.

Ngoài Stylo, Scoopy cũng là cái tên được chờ đón ra mắt chính hãng tại Việt Nam. Thông tin này càng trở nên rầm rộ hơn khi thiết kế của chiếc tay ga này bất ngờ xuất hiện trong Công báo sở hữu công nghiệp được phát hành vào tháng 8 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Sở hữu trí tuệ.

Honda Scoopy cũng là mẫu xe được hứa hẹn khi ra mắt Việt Nam. Ảnh: Vĩnh Phúc.

So với Stylo, Scoopy tuy có kiểu dáng không quá sang trọng hay bệ vệ, nhưng lại sở hữu phong cách kiểu "xe chơi".

Scoopy tập trung vào kiểu dáng cá tính, khả năng nâng cấp, tùy biến tem, bộ màu hay kiểu đèn theo cá tính. Đây cũng chính là làn sóng vừa quay lại trong 1-2 năm gần đây ở thị trường Việt.

Tại thị trường Thái Lan, Indonesia hay Nhật Bản, Honda Scoopy được trang bị động cơ eSP quen thuộc với dung tích 110 cc, phun xăng điện tử PGM-FI, làm mát bằng không khí, cho công suất khoảng 8,8 mã lực và mô-men xoắn 9,2 Nm, tích hợp hệ thống Idling Stop.

Honda SH mới?

Một kịch bản khác là Honda SH xuất hiện bản nâng cấp hoặc thế hệ mới.

Điều này cũng khá dễ hiểu bởi tính từ lần đầu tiên mở bán thế hệ hiện hành (tháng 7/2020), Honda SH chưa có thêm bản thế hệ mới mà chủ yếu nhận các đợt tinh chỉnh nhỏ về màu sơn và bộ tem.

Mẫu Honda SH hiện tại vẫn đang làm tốt nhiệm vụ của nó, thậm chí mang lại doanh số ổn định cho Honda trước làn sóng điện hóa.

Trước đó khi trao đổi với phóng viên Tri Thức - Znews, đại diện một đại lý Honda tại khu vực phường Bình Trưng, TP.HCM từng tự tin chia sẻ việc có thể bán được mỗi ngày ít nhất một chiếc Honda SH, cho thấy sức hút bền bỉ của mẫu tay ga giá cao này.

Honda SH luôn là mẫu xe ghi nhận doanh số tốt của hãng dù phiên bản hiện hành đã 6 năm tuổi. Ảnh: Đan Thanh.

Nếu có một sự nâng cấp lớn, đây sẽ là tin vui với người yêu thích mẫu xe. Không cần phải là những thay đổi quá rõ rệt về thiết kế hay kiểu dáng, Honda hoàn toàn có thể nâng cấp một số công nghệ, trang bị trên xe nhằm phù hợp với xu hướng người dùng.

Ví dụ SH hiện tại vẫn đang được trang bị hệ thống ABS ở bánh trước hay màn hình thông tin cơ bản. Biết đâu ở bản thế hệ mới, Honda có thể bổ sung hệ thống phanh ABS trên cả 2 bánh, đồng thời thêm màn hình màu hiển thị đa thông tin, kết nối ứng dụng điện thoại như cách hãng làm với các mẫu xe máy điện.

Kịch bản kém hấp dẫn hơn đó là việc Honda sẽ chỉ tung ra bản nâng cấp nhẹ cho SH, với bộ tem mới và thêm các màu sắc mới. Đây không phải là điều hiếm gặp trên xe Honda nói riêng và nhóm xe máy nói chung, khi các sản phẩm đã ở mức ổn định về thiết kế và khó có những thay đổi mang tính đột phá.

Nhìn chung, dù lựa chọn đưa về một dòng xe hoàn toàn mới như Stylo, Scoopy hay tiếp tục nâng cấp dòng SH chủ lực, việc bổ sung sản phẩm mới vào thời điểm cuối năm sẽ giúp hãng xe Nhật Bản củng cố vị thế dẫn đầu phân khúc tay ga cao cấp tại Việt Nam, đặc biệt ở thời điểm thị trường xe 2 bánh đang ngày càng cạnh tranh như hiện tại.