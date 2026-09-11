Hãng xe mới sắp đến Việt Nam vào châu Âu có gì để cạnh tranh?

Việt Nam lại chuẩn bị đón tiếp một hãng xe mới thuộc phân khúc cao cấp, thế nhưng liệu mọi chuyện có dễ dàng hay không?

Li Auto - hãng xe vừa hoàn thiện showroom đầu tiên tại Việt Nam - đã tiếp tục công bố kế hoạch mở rộng thị trường đến châu Âu.

Bán xe gì tại Việt Nam?

Tại Việt Nam, Li Auto dường như đang có những bước tiến khá thận trọng. Dù showroom đầu tiên đặt tại Phạm Văn Đồng (Hà Nội) đã được hoàn thiện từ quý III, những thông tin về mẫu xe hay thời gian chính thức phân phối vẫn đang là ẩn số.

Theo một số nguồn tin, Li Auto cũng sẽ sớm giới thiệu chiếc i6 tại Việt Nam, sau đó mở rộng ra các mẫu xe EREV. Nếu điều này là sự thật, i6 dường như chỉ là một sản phẩm nhằm giới thiệu về công nghệ, thể hiện khả năng sản xuất xe còn các mẫu EREV mới là mục tiêu tạo ra doanh số của hãng.

Showroom của hãng tại Phạm Văn Đồng (Hà Nội) đang trong giai đoạn hoàn thiện. Ảnh: S.T/Nhựt Lý.

Điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi tại Việt Nam, Li Auto vẫn chưa thể hiện được kế hoạch xây dựng mạng lưới trạm sạc, yếu tố chính để cạnh tranh mảng xe thuần điện tại thị trường Việt.

Cách chọn mang hybrid cao cấp đến để tạo doanh số sẽ là giải pháp an toàn hơn, vốn đã được một số hãng xe đồng hương áp dụng thành công như BYD hay Geely.

Li Auto i6 là mẫu xe điện thuộc phân khúc tầm trung-cao cấp tại quê nhà, với thiết kế lai giữa SUV và MPV. Xe có 2 tùy chọn hệ dẫn động cầu sau RWD hoặc dẫn động 4 bánh AWD. Bản RWD tại Trung Quốc trang bị bộ pin 87,3 kWh, cho phạm vi hoạt động lên đến 720 km theo tiêu chuẩn CLTC.

Lý do hãng chọn i6 như một sản phẩm đầu tay cũng khá dễ hiểu bởi đây chính là mẫu xe đáng tự hào về mặt doanh số của thương hiệu tại quê nhà.

Theo số liệu từ truyền thông Trung, trong 8 tháng đầu năm nay, Li Auto đã bán được 152.842 chiếc i6, chiếm đến 59% tổng doanh số nội địa của hãng.

Li Auto i6. Ảnh: Li Auto.

Thế nhưng Việt Nam không phải một thị trường dễ dàng với xe Trung Quốc, đặc biệt là phân khúc cao cấp. Các mẫu xe trên một tỷ đồng từ đất nước tỷ dân như GAC M8 Pro, Denza D9, BYD M9 hay Lynk & Co 900 dù nỗ lực vẫn đang thực sự tạo được doanh số khá thấp, phần lớn dựa vào nhóm khách hàng doanh nhân, người Trung Quốc sống tại Việt Nam.

Bài toán lớn nhất của thương hiệu này khi đến thị trường Việt vẫn là hoàn thiện hạ tầng dịch vụ và xây dựng niềm tin với khách hàng ở phân khúc xe cao cấp.

Tiến đến châu Âu

Tập đoàn này cũng đã lên kế hoạch ra mắt mẫu xe i6 thuần điện tại triển lãm ôtô Paris (Paris Motor Show) vào tháng 10 sắp tới, sẵn sàng mở bán từ quý IV năm nay. Tại thị trường châu Âu, Li Auto i6 được đổi tên thành Li 6.

Sự kiện ra mắt tại Pháp sẽ là nơi hãng hé lộ toàn bộ danh mục sản phẩm toàn cầu cùng chiến lược kinh doanh chi tiết tại Châu Âu. Li Auto hiện tích cực tìm kiếm hệ thống đại lý phân phối tại Đức, Hà Lan và nhiều quốc gia EU khác, đồng thời cân nhắc đưa Li 6 vào Anh trước tiên nhờ lợi thế không bị đánh thuế đối ứng như khu vực EU.

Hãng xe này nổi tiếng với những mẫu SUV, MPV cao cấp, trên ảnh là chiếc Mega. Ảnh: Li Auto.

Có thể thấy hãng đang có những bước đà và phân chia thị trường khá rõ rệt ở lần vươn ra biển lớn này.

Tại châu Âu, Li Auto sẽ ưu tiên các dòng xe thuần điện (BEV). Ngay khi vừa hé lộ thông tin ra mắt, Li Auto nhanh chóng hợp tác, tài trợ cho các giải đấu thể thao trong khu vực, cung cấp 20 chiếc i6 làm xe đưa đón khách VIP và trưng bày dòng MPV thuần điện Mega. Danh mục BEV của hãng hiện gồm i6, i8 và Mega.

Tại Trung Đông hay Trung Á, hãng xe này tập trung đẩy mạnh dòng SUV mở rộng hành trình (EREV) thuộc L-series (gồm L6, L7, L8 và L9). Hãng vừa chính thức mở bán dòng L9 tại Dubai vào ngày 3/9 sau khi đã xuất hiện tại Kazakhstan và Uzbekistan.