Toyota, Mazda và loạt thương hiệu giảm giá SUV mùa thấp điểm

Nhằm kích cầu sức mua ôtô trong tháng thấp điểm, Toyota, Honda và nhiều hãng xe đều tung chương trình ưu đãi tiền mặt, hỗ trợ lệ phí trước bạ và tặng chi phí nhiên liệu.

Tháng 8 thường là giai đoạn người mua hạn chế xuống tiền mua các tài sản giá trị cao như ôtô bởi quan niệm dân gian. Cũng vì vậy, nhiều hãng xe sẽ chọn các tháng giữa năm để tung ra các ưu đãi lớn nhằm kích cầu người dùng. Ngay khi bước vào tuần đầu tiên của tháng, hàng loạt mẫu SUV đã được áp dụng ưu đãi dưới nhiều hình thức khác nhau.

Toyota giảm tiền mặt, ưu đãi lãi suất

Toyota vừa triển khai ưu đãi tiền mặt cho các mẫu xe của hãng. Trong đó, mẫu SUV cỡ B Yaris Cross được giảm 50 triệu đồng.

Ngoài ra, bộ đôi Toyota Veloz Cross và Toyota Avanza Premio tiếp tục được hãng xe Nhật Bản hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tặng kèm một năm bảo hiểm thân vỏ cùng với ưu đãi lãi suất.

Mẫu MPV Veloz Cross được giảm 100% phí trước bạ. Ảnh: TMV.

Giá trị khuyến mại quy đổi 65-70 triệu đồng với Avanza Premio, trong khi Veloz Cross được ưu đãi 73-75 triệu đồng theo chương trình này.

Omoda & Jaecoo tặng phí đổ xăng

Omoda & Jaecoo đang áp dụng ưu đãi tặng chi phí đổ xăng áp dụng với các mẫu SUV của hãng như Omoda C5 hay Jaecoo J7. Mẫu SUV cỡ B Omoda C5 Luxury đang được ưu đãi chính sách 5 năm miễn phí xăng xe cùng hỗ trợ lãi suất 8% trong 12 tháng đầu. Sau quy đổi, giá bán của phiên bản này còn khoảng 459,1 triệu đồng.

Trong khi đó, Omoda C5 SHS-H, phiên bản hybrid của Omoda C5 được áp dụng chính sách 8 năm miễn phí nhiên liệu, hỗ trợ lãi suất 8% trong 12 tháng đầu. Hiện giá bán của mẫu xe này khởi điểm từ 619 triệu đồng.

Khách mua Omoda C5 SHS-H đang được hỗ trợ phí đổ xăng trong 8 năm. Ảnh: Đan Thanh.

Trong khi đó, Jaecoo J7 SHS-P Flagship tiếp tục được hỗ trợ 7 năm miễn phí xăng xe, đi kèm gói quà tặng trị giá 45 triệu đồng gồm bộ sạc cầm tay, ứng dụng điều khiển xe từ xa T-BOX, bảo hiểm vật chất và phim cách nhiệt. Phiên bản này đang được bán với giá khoảng 879 triệu đồng.

Động thái giảm giá trực tiếp, hỗ trợ lệ phí trước bạ cùng các gói quà tặng nhiên liệu từ các hãng xe cho thấy nỗ lực nới lỏng rào cản tâm lý của người tiêu dùng trong tháng 8. Việc các thương hiệu liên tục điều chỉnh chính sách ưu đãi không chỉ giúp kích cầu sức mua giai đoạn thấp điểm, mà còn mang đến cơ hội sở hữu các dòng SUV phổ thông với mức chi phí tối ưu cho người mua xe ở thời điểm hiện tại.

Mazda giảm gần 70 triệu đồng

Mazda CX-5 luôn là mẫu SUV ăn khách trên thị trường, một phần nhờ các chương trình khuyến mại được hãng liên tục áp dụng.

Trong tháng 8, mẫu SUV bán chạy nhất thị trường tiếp tục được giảm đến 69 triệu đồng, đi cùng ưu đãi riêng của đại lý. Trước đó theo ghi nhận của phóng viên, ở một số đại lý, giá của chiếc SUV cỡ C nay còn chưa đến 670 triệu đồng.

Cả CX-5 và CX-8 đều đang được giảm tiền mặt trong tháng 8. Ảnh: Thaco.

Mẫu SUV cỡ D CX-8 cũng được hưởng ưu đãi 60 triệu đồng trong tháng 8. Sau khuyến mại, giá khởi điểm của mẫu xe còn khoảng 889 triệu đồng. Thậm chí ở đại lý, phiên bản tiêu chuẩn của CX-8 có giá khoảng 880 triệu đồng nhờ chương trình giảm giá riêng của cửa hàng.

Honda giảm phí trước bạ

Hai mẫu xe là BR-V và HR-V của Honda đang được áp dụng ưu đãi phí trước bạ trong tháng 8.

Cụ thể, mẫu SUV cỡ B HR-V bản L được giảm 50% phí trước bạ. Giá của mẫu xe HR-V bản L khoảng 750-758 triệu đồng tùy màu ngoại thất. Nhờ gói ưu đãi, khách hàng có thể tiết kiệm khoảng 37,5 triệu đồng khi mua Honda HR-V bản L.

Honda HR-V bản L đang được giảm 50% phí trước bạ. Ảnh: Honda Việt Nam.

Với mẫu MPV phổ thông BR-V, mức khuyến mại dao động 50-100% phí trước bạ tùy phiên bản. Hiện, mẫu xe đang được bán với giá dao động 627-637 triệu cho bản G và 705-713 triệu đồng cho bản L. Như vậy sau ưu đãi, người mua Honda BR-V có thể tiết kiệm khoảng 35-35,5 triệu đồng chi phí lăn bánh.