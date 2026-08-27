Trận Việt Nam - Thái Lan được tìm nhiều nhất ở Hàn Quốc

Chung kết ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan lọt nhóm tìm kiếm thịnh hành tại Hàn Quốc, khi HLV Kim Sang-sik tiếp tục được truyền thông quê nhà chú ý.

Trận Việt Nam - Thái Lan nhận được sự quan tâm lớn tại Hàn Quốc, khi các từ khóa liên quan lọt nhóm tìm kiếm thịnh hành trên Google. Ảnh: Việt Linh.

Trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan không chỉ thu hút sự quan tâm trong khu vực. Tối 26/8, từ khóa liên quan đến trận đấu dẫn đầu về lượng tìm kiếm khung 4 giờ trong danh sách thịnh hành của Google tại Hàn Quốc.

Theo dữ liệu Google Trends trong 24 giờ qua, cụm từ tiếng Hàn "베트남 대 태국" (Việt Nam đấu với Thái Lan) ghi nhận hơn 5.000 lượt tìm kiếm, tăng trên 1.000% so với mức thông thường. Từ khóa bắt đầu tăng mạnh khoảng thời gian trận chung kết lượt về diễn ra.

Cụm từ tiếng Hàn "베트남 대 태국" (Việt Nam đấu với Thái Lan) tăng hạng trên Google Trends tại Hàn Quốc trong thời gian diễn ra trận đấu.

Đáng chú ý, cụm từ tiếng Việt “trực tiếp bóng đá” cũng xuất hiện trong danh sách thịnh hành tại Hàn Quốc với hơn 5.000 lượt tìm kiếm. Google xếp “Việt Nam đấu với Thái Lan” cùng một số truy vấn liên quan vào nhóm này. Từ khóa tiếng Anh, tiếng Thái về trận đấu cũng thăng hạng trên Google Trend Hàn Quốc.

Trước đó, hành trình của U23 Việt Nam tại giải châu Á cũng được khán giả Hàn Quốc quan tâm. Trong đó, sự hiện diện của HLV Kim Sang-sik là cầu nối chính. Phong độ chói sáng của đội tuyển khiến khán giả xứ "Củ sâm" ấn tượng. Trong khi đó, tuyển Hàn Quốc lại gây thất vọng bởi phong cách thi đấu nhạt nhòa.

Trận chung kết ASEAN Cup 2026 nhận được sự chú ý đáng kể từ truyền thông Hàn Quốc do tuyển Việt Nam được dẫn dắt bởi HLV Kim Sang-sik. Ngay sau trận, hãng tin Newsis đăng bài với tiêu đề nhấn mạnh “phép màu Kim Sang-sik”, đồng thời gọi ASEAN Cup là “World Cup Đông Nam Á”. Tờ báo cho biết chiến lược gia người Hàn đã giúp Việt Nam lần đầu bảo vệ thành công chức vô địch giải đấu hai kỳ liên tiếp.

Ở trận đấu tối 26/8 trên sân Mỹ Đình, Thái Lan mở tỷ số ở phút 12 nhờ Yotsakorn Burapha. Đội khách sau đó bỏ lỡ quả phạt đền đầu hiệp hai, trước khi pha dứt điểm của Đỗ Hoàng Hên dẫn tới bàn phản lưới của thủ môn Chatchai Bootprom, giúp Việt Nam gỡ hòa.

Wanchai Jarunongkran đưa Thái Lan dẫn 2-1 ở phút 85, nhưng chính cầu thủ này phản lưới trong thời gian bù giờ. Trận đấu kết thúc 2-2, qua đó giúp Việt Nam thắng chung cuộc 4-2 sau hai lượt và bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup.

Kết quả này cũng kéo dài chuỗi bất bại của tuyển Việt Nam lên 26 trận, gồm 22 chiến thắng và 4 trận hòa. Sự hiện diện của HLV người Hàn Quốc cùng chuỗi thành tích trên khiến hành trình của tuyển Việt Nam tiếp tục trở thành chủ đề được theo dõi tại quê nhà của ông Kim.