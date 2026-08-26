Robot pha hơn 200 cốc cà phê trong một giờ

Mô hình cà phê robot cho thấy tự động hóa có thể giúp cải thiện tốc độ phục vụ. Tuy vậy, bài toán chi phí, bảo trì và chất lượng lại đặt ra nhiều hoài nghi.

Robot pha chế của JD.com có thể hoàn thành một đồ uống trong khoảng 20 giây. Ảnh: Yua Gao.

Cửa hàng trên thuộc 7Fresh Coffee, thương hiệu đồ uống của tập đoàn thương mại điện tử JD.com. Địa điểm nằm tại Galaxy SOHO, Bắc Kinh và hoạt động 24 giờ mỗi ngày. Cửa hàng chính thức mở cửa ngày 16/8.

Khách hàng đặt đồ uống qua ứng dụng. Hệ thống phía sau tự động thực hiện các công đoạn như lấy cốc, thêm đá, pha chế, dán nhãn và kiểm tra sản phẩm. Một robot ở phía trước đảm nhiệm việc vận chuyển đồ uống tới tủ nhận hàng. Tiến độ được hiển thị trên màn hình lớn trong cửa hàng.

Theo 7Fresh, thiết bị có thể hoàn thành nhanh nhất một đồ uống trong khoảng 20 giây. Thời gian pha chế trung bình đối với phần lớn đồ uống là dưới 30 giây. Dây chuyền có thể xử lý đồng thời 7-8 đồ uống cùng lúc.

Một điểm khác biệt là khả năng tùy chỉnh đồ uống. Người dùng có thể điều chỉnh độ ngọt, lượng cà phê hoặc nước trái cây trên thang 1-100%.

Tuy nhiên, tính năng này chưa hoàn toàn do AI tự quyết định. Một nhân viên cho biết từng mức thông số vẫn phải được con người thử và hiệu chỉnh trước.

“Chỉ sau khi xác nhận hương vị của tất cả thông số đạt chuẩn, chức năng tùy chỉnh mới được đưa lên”, người này giải thích.

Điều đó cho thấy mô hình tự động vẫn cần sự can thiệp của con người. 7Fresh cho biết mục tiêu của hệ thống là giải quyết một số vấn đề của ngành đồ uống pha chế tại chỗ. Các cửa hàng truyền thống thường đối mặt tình trạng biến động nhân sự và chất lượng sản phẩm không đồng đều. Công ty cho rằng robot có thể giúp chuẩn hóa chất lượng và tăng hiệu suất.

Theo China Newsweek, riêng dây chuyền tự động, robot và tủ lấy đồ uống đã cần khoản đầu tư ban đầu trên 200.000 nhân dân tệ ( 29.760 USD ). Con số này chưa gồm chi phí bảo trì và sửa chữa sau đó.

Trong khi đó, mức lương phổ biến của nhân viên chuỗi cửa hàng tại Trung Quốc khoảng 5.000-7.000 nhân dân tệ (744- 1.041 USD )/tháng. Một cửa hàng sử dụng 3 nhân viên toàn thời gian sẽ tốn khoảng 180.000 nhân dân tệ ( 26.780 USD ) tiền lương mỗi năm.

Như vậy, trong năm đầu tiên, chi phí thiết bị robot chưa chắc thấp hơn việc sử dụng lao động.

Wang Zhendong, Chủ tịch Shanghai Feiyue Investment Management, cho rằng thiết bị hiện tại vẫn chưa thể đạt trạng thái tự động hoàn toàn. Robot có thể mắc lỗi ở một số công đoạn pha chế. Do đó, nhân viên vẫn cần giám sát, sửa chữa và xử lý sự cố.

Ngoài ra, robot chưa thể tự phát hiện những vấn đề đặc biệt như hạt cà phê bị ẩm hoặc nguyên liệu gặp tình trạng bất thường. Những tình huống này vẫn cần kinh nghiệm và cảm nhận của con người.