Uber đưa 2.000 robotaxi Trung Quốc vào châu Âu

Uber tiếp tục đẩy mạnh chiến lược phát triển dịch vụ xe tự lái khi bắt tay với Pony.ai để triển khai 2.000 robotaxi tại châu Âu.

Uber, tập đoàn gọi xe hàng đầu của Mỹ, vừa công bố mở rộng hợp tác với công ty xe tự lái Pony.ai của Trung Quốc để triển khai đội xe gồm 2.000 robotaxi trên khắp châu Âu. Hai bên cũng cho biết sẽ đưa mối quan hệ hợp tác này sang thị trường Trung Đông trong thời gian tới.

Uber và Pony.ai triển khai 2.000 robotaxi tại châu Âu

Vào tháng 3/2026, Uber và Pony.ai đã khai trương dịch vụ gọi xe tự động thương mại tại Zagreb, thủ đô Croatia. Theo tuyên bố của hai công ty, đây là dịch vụ robotaxi thương mại đầu tiên tại châu Âu.

Vào tháng 3/2026, Uber và Pony.ai đã khai trương dịch vụ robotaxi thương mại tại Zagreb, thủ đô Croatia. Theo thỏa thuận mới, Uber và Pony.ai sẽ tiếp tục đưa công nghệ này đến với 4 thành phố khác tại châu Âu.

Theo thỏa thuận mới, Uber và Pony.ai sẽ tiếp tục đưa robotaxi đến với 4 thành phố khác tại châu Âu. Tuy nhiên, hai doanh nghiệp chưa tiết lộ danh tính các thành phố cũng như thời điểm triển khai cụ thể.

Việc mở rộng quy mô đội xe được xem là yếu tố then chốt để thương mại hóa công nghệ xe tự lái. Số lượng phương tiện càng lớn sẽ giúp các công ty thu thập nhiều dữ liệu vận hành hơn nhằm chứng minh mức độ an toàn với cơ quan quản lý, đồng thời cải thiện hiệu quả khai thác. Mạng lưới xe dày đặc hơn cũng giúp tăng tính sẵn có của dịch vụ, từ đó thu hút thêm người dùng.

Trên thị trường toàn cầu, Waymo - công ty robotaxi được Alphabet hậu thuẫn, hiện là đơn vị dẫn đầu với khoảng 5.000 xe tự lái đang hoạt động, chủ yếu tại Mỹ.

Trên thị trường toàn cầu, Waymo - công ty robotaxi được Alphabet hậu thuẫn, hiện là đơn vị dẫn đầu với khoảng 5.000 xe tự lái đang hoạt động, chủ yếu tại Mỹ. Doanh nghiệp này cũng đang thử nghiệm dịch vụ tại London (Anh) và được cho là đã thành lập các pháp nhân mới tại 4 nền kinh tế lớn của Liên minh châu Âu (EU) vào tháng 6/2026.

Dịch vụ gọi xe robotaxi "nở rộ" trên toàn cầu

Không chỉ châu Âu, Waymo còn có kế hoạch triển khai hoạt động tại Tokyo (Nhật Bản) và đang làm việc với các cơ quan chức năng trên nhiều quốc gia nhằm "đặt nền móng cho hoạt động toàn cầu". Trong khi đó, các đối thủ Trung Quốc như Baidu Apollo Go và WeRide cũng đang tăng tốc các kế hoạch thử nghiệm và vận hành dịch vụ xe tự lái tại châu Âu.

Vào tháng 6/2026, Uber và WeRide thông báo sẽ triển khai chương trình thử nghiệm robotaxi đầu tiên tại Tây Ban Nha, dự kiến diễn ra ở Madrid vào cuối năm nay.

Uber đóng vai trò trung tâm trong nhiều kế hoạch mở rộng này. Vào tháng 6/2026, Uber và WeRide thông báo sẽ triển khai chương trình thử nghiệm robotaxi đầu tiên tại Tây Ban Nha, dự kiến diễn ra ở Madrid vào cuối năm nay. Hai công ty cũng đang hợp tác triển khai dịch vụ robotaxi tại Abu Dhabi và Dubai.

Uber cho biết công ty con của hãng tại Nhật Bản đã ký thỏa thuận với một đơn vị taxi địa phương để quản lý hoạt động đội xe trong chương trình thử nghiệm robotaxi tại Tokyo, dự kiến bắt đầu vào cuối năm nay.

Theo các doanh nghiệp robotaxi, một phần của chiến lược đó là thu thập "một bộ dữ liệu khổng lồ" có thể chia sẻ với các đối tác để đẩy nhanh quá trình phát triển xe tự lái trên quy mô toàn cầu.

Theo Giám đốc điều hành Uber Dara Khosrowshahi, mục tiêu của công ty là "trở thành nền tảng thương mại hóa xe tự lái hàng đầu thế giới". Ông cho biết một phần quan trọng trong chiến lược này là xây dựng "một tập dữ liệu vượt trội" để chia sẻ với các đối tác, qua đó thúc đẩy quá trình phát triển công nghệ xe tự hành.