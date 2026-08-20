Uber triển khai giao đồ ăn bằng drone tại Mỹ

Uber đầu tư vào Zipline để triển khai dịch vụ giao đồ ăn bằng drone trên khắp nước Mỹ, đặt mục tiêu đạt 1 triệu chuyến giao mỗi ngày vào cuối năm 2029.

Uber Technologies vừa công bố thỏa thuận hợp tác với Zipline nhằm đưa dịch vụ giao hàng bằng thiết bị bay không người lái (drone) tự động đến khách hàng của Uber Eats trên khắp nước Mỹ. Đi kèm với thương vụ này, Uber cũng thực hiện một khoản đầu tư chiến lược vào công ty chuyên về công nghệ giao hàng bằng drone.

Trong những năm gần đây, các "ông lớn" trong lĩnh vực vận chuyển liên tục mở rộng hợp tác với những doanh nghiệp phát triển drone nhằm tối ưu chi phí, rút ngắn thời gian giao hàng và nâng cao hiệu quả vận hành.

Dịch vụ giao đồ ăn bằng drone sẽ bắt đầu được triển khai ngay trong năm nay tại những khu vực Zipline đã hoạt động ở Mỹ trước khi mở rộng sang hàng chục thành phố khác. Mục tiêu dài hạn là đạt quy mô 1 triệu đơn giao hàng bằng drone mỗi ngày vào cuối năm 2029.

Được thành lập với trọng tâm là vận chuyển hàng hóa bằng thiết bị bay không người lái, Zipline hiện hoạt động tại 4 châu lục và đã hoàn thành khoảng 2 triệu chuyến giao hàng. Vào đầu năm nay, công ty huy động thành công 800 triệu USD , qua đó được định giá khoảng 7,6 tỷ USD .

Vào năm ngoái, Uber cũng thiết lập quan hệ hợp tác với Flytrex để phát triển dịch vụ giao hàng bằng drone, đồng thời thực hiện một khoản đầu tư vào doanh nghiệp này.

Thỏa thuận với Zipline không phải lần đầu Uber đầu tư vào lĩnh vực giao hàng bằng drone. Vào năm ngoái, hãng gọi xe này cũng thiết lập quan hệ hợp tác với Flytrex để phát triển dịch vụ tương tự, đồng thời thực hiện một khoản đầu tư vào doanh nghiệp này.

Trong những năm gần đây, Zipline liên tục mở rộng hoạt động tại thị trường Mỹ với mạng lưới đối tác thương mại ngày càng lớn. Ngoài Walmart, công ty còn hợp tác với hơn một chục thương hiệu nhà hàng nổi tiếng như Panera Bread, Chipotle Mexican Grill và Wendy's để triển khai các dịch vụ giao hàng bằng drone.

Việc Uber tiếp tục mở rộng đầu tư vào công nghệ giao hàng tự động khi hợp tác cùng Zipline hay Flytrex cho thấy tham vọng nâng cao tốc độ giao nhận và giảm chi phí vận hành trong tương lai.

Việc Uber tiếp tục mở rộng đầu tư vào công nghệ giao hàng tự động cho thấy tham vọng nâng cao tốc độ giao nhận và giảm chi phí vận hành trong tương lai. Nếu đạt được mục tiêu 1 triệu chuyến giao mỗi ngày vào năm 2029, đây sẽ là một trong những mạng lưới giao hàng bằng drone lớn nhất thế giới, góp phần thay đổi cách thức vận chuyển đồ ăn và hàng hóa tại thị trường Mỹ.