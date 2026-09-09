IShowSpeed la hét khi ngồi trong ôtô bay ở Trung Quốc
Streamer IShowSpeed có trải nghiệm thú vị với ôtô bay EH216-S. Đây là sản phẩm hợp tác giữa EHang với thương hiệu ôtô Deepal thuộc sở hữu của tập đoàn Changan (Trung Quốc).
Đoạn video trên mạng xã hội X cho thấy một người nhiều lần nhảy ra trước đầu xe taxi tự hành Tesla Cybercab, dường như để kiểm tra khả năng vận hành của hệ thống tự lái.
Streamer IShowSpeed có trải nghiệm thú vị với ôtô bay EH216-S. Đây là sản phẩm hợp tác giữa EHang với thương hiệu ôtô Deepal thuộc sở hữu của tập đoàn Changan (Trung Quốc).
Chất lượng hoàn thiện của phiên bản thương mại VF 3 mang đến cảm giác hài lòng so với mức giá.
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