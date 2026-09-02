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Xe Ôtô

VinFast thay đổi chiến lược tại Ấn Độ?

  • Thứ tư, 2/9/2026 17:48 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

VinFast tạm dừng kế hoạch nội địa hóa VF 3, VF 6 và VF 7 tại Ấn Độ để đánh giá lại chi phí, trong quá trình mở rộng thị phần tại thị trường ôtô lớn thứ ba thế giới

Theo Reuters, VinFast đã tạm dừng kế hoạch nội địa hóa 3 mẫu xe điện VF 3, VF 6 và VF 7 tại Ấn Độ, đồng thời yêu cầu các nhà cung cấp ngừng triển khai dự án để đánh giá lại chi phí, theo 2 nguồn tin và bản ghi nhớ nội bộ mà hãng truyền thông quốc tế này tiếp cận.

vinfast, ấn độ, xe điện, vf 3, vf 6, vf 7, nội địa hóa ảnh 1

Theo thông tin từ các hãng truyền thông địa phương và Reuters, VinFast đang điều chỉnh lại chiến lược nội địa hóa các dòng sản phẩm tại thị trường Ấn Độ.

Trong bản ghi nhớ gửi các nhà cung cấp vào tháng 7/2026, VinFast yêu cầu "tạm thời" đình chỉ hoạt động phát triển liên quan đến 3 mẫu xe trên. Hãng cũng đề nghị đối tác cung cấp chi tiết các khoản đã đầu tư cho dự án, bao gồm khuôn mẫu, kỹ thuật và vật liệu, kèm tài liệu chứng minh nếu có.

Một nguồn tin cho biết VinFast không đạt được mục tiêu chi phí đề ra khi phát triển và tìm nguồn cung linh kiện tại Ấn Độ, dẫn tới quyết định tạm dừng. Việc nội địa hóa được kỳ vọng giúp hãng giảm chi phí nhập khẩu và đưa xe ra thị trường với mức giá cạnh tranh hơn.

vinfast, ấn độ, xe điện, vf 3, vf 6, vf 7, nội địa hóa ảnh 2

Sau khi Reuters đăng tải thông tin, VinFast cho biết thay đổi trên liên quan đến các mẫu xe trong tương lai và hãng vẫn tiếp tục nhập khẩu, lắp ráp VF 6 và VF 7 đang bán tại Ấn Độ.

Sau khi Reuters đăng tải thông tin, VinFast cho biết thay đổi trên liên quan đến các mẫu xe trong tương lai và hãng vẫn tiếp tục nhập khẩu, lắp ráp VF 6 và VF 7 đang bán tại Ấn Độ. Hãng cũng có kế hoạch phát triển các mẫu xe dành riêng cho thị trường này nhằm đẩy nhanh quá trình nội địa hóa nguồn cung.

VinFast gia nhập Ấn Độ vào tháng 9/2025 với 2 mẫu xe điện VF 6 và VF 7, đồng thời đưa vào hoạt động nhà máy đầu tiên bên ngoài Việt Nam. Hãng từng cam kết đầu tư 2 tỷ USD, với công suất nhà máy ban đầu 50.000 xe/năm và có thể mở rộng lên 150.000 xe/năm.

vinfast, ấn độ, xe điện, vf 3, vf 6, vf 7, nội địa hóa ảnh 3

Theo Reuters, VinFast đã bán khoảng 10.000 xe tại Ấn Độ, bao gồm cả xe cung cấp cho công ty liên kết Green SM.

VinFast đã bán khoảng 10.000 xe tại Ấn Độ, bao gồm cả xe cung cấp cho công ty liên kết Green SM. Những thách thức của hãng tại Ấn Độ tương đồng với các hãng xe quốc tế như Volkswagen và Nissan, vốn cũng chưa đạt được quy mô đủ lớn tại thị trường này, trái ngược với thành công của Suzuki và Hyundai.

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